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Видео: у Роналду вызвала улыбку просьба подписать футболку мадридского «Реала»

Видео: у Роналду вызвала улыбку просьба подписать футболку мадридского «Реала»
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У бывшего нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду вызвала улыбку просьба фаната подписать футболку «сливочных». Эпизод произошёл на Евро-2024, где 39-летний футболист выступает в составе сборной Португалии.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»:

Напомним, Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. За этот период Роналду принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых отметился 450 голами и 131 результативной передачей. В составе «сливочных» португальский футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, три раза Клубный чемпионат мира, трижды Суперкубок Европы, два раза чемпионат Испании, по два раза Кубок и Суперкубок Испании.

С 1 января 2023 года Роналду является игроком саудовского «Аль-Насра».

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