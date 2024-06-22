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«Мы заслужили победу». Игрок ЦСКА Гаич поделился мнением о матче Сербия — Словения на Евро

«Мы заслужили победу». Игрок ЦСКА Гаич поделился мнением о матче Сербия — Словения на Евро
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Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался об игре сборной Сербии на чемпионате Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 16:00 МСК
Словения
Окончен
1 : 1
Сербия
1:0 Карничник – 69'     1:1 Йович – 90+5'    

«В целом турнир очень интересный, много открытого футбола, много голов, приятно смотреть. У Сербии есть шанс выйти из группы – поэтому всё в наших руках, и я верю, что у нас всё получится.

У нас качественная команда, и я думаю, что в матче со Словенией нам не хватило удачи и концентрации. Мы заслужили победу, но просто не смогли вовремя забить. Однако в конце концов удача вернулась, и мы сравняли счёт, что оставило шанс пройти дальше.

Математика ясна: победа над Данией ведёт нас дальше. Это будет очень трудный матч, но страна верит в свою команду. Желаю удачи нашей команде и очень надеюсь, что мы добьёмся хорошего результата», – приводит слова Гаича Metaratings.

20 июня проходил матч 2-го тура группы C чемпионата Европы, в котором встретились сборные Словении и Сербии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился с ничейным счётом 1:1.

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