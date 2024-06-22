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Патрик Шик обошёл Зидана и Фернандо Торреса в списке лучших бомбардиров Евро

Гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика, забитый в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией, стал шестым для форварда на чемпионатах Европы. На момент написания новости в матче Грузия — Чехия идёт 82-я минута, счёт 1:1.

Таким образом, игрок чешской национальной команды обошёл экс-полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана, испанца Фернандо Торреса, поляка Роберта Левандовского, немцев Марио Гомеса и Юргена Клинсмана и экс-футболиста сборной Югославии Саво Милошевича, которые забили по пять голов.

28-летний Шик сравнялся по забитым мячам на чемпионатах Европы с такими игроками, как Нуну Гомеш (Португалия), Тьерри Анри (Франция), Ромелу Лукаку (Бельгия), Альваро Мората (Испания), Златан Ибрагимович (Швеция), Уэйн Руни (Англия), Патрик Клюйверт и Руд ван Нистелрой (оба — Нидерланды).

Напомним, лучшим бомбардиром в истории Евро является португалец Криштиану Роналду (14 голов).