ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Патрик Шик обошёл Зидана и Фернандо Торреса в списке лучших бомбардиров Евро

Патрик Шик обошёл Зидана и Фернандо Торреса в списке лучших бомбардиров Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика, забитый в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией, стал шестым для форварда на чемпионатах Европы. На момент написания новости в матче Грузия — Чехия идёт 82-я минута, счёт 1:1.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Окончен
1 : 1
Чехия
1:0 Микаутадзе – 45+4'     1:1 Шик – 59'    

Таким образом, игрок чешской национальной команды обошёл экс-полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана, испанца Фернандо Торреса, поляка Роберта Левандовского, немцев Марио Гомеса и Юргена Клинсмана и экс-футболиста сборной Югославии Саво Милошевича, которые забили по пять голов.

28-летний Шик сравнялся по забитым мячам на чемпионатах Европы с такими игроками, как Нуну Гомеш (Португалия), Тьерри Анри (Франция), Ромелу Лукаку (Бельгия), Альваро Мората (Испания), Златан Ибрагимович (Швеция), Уэйн Руни (Англия), Патрик Клюйверт и Руд ван Нистелрой (оба — Нидерланды).

Напомним, лучшим бомбардиром в истории Евро является португалец Криштиану Роналду (14 голов).

Материалы по теме
Роналду и Лукаку набирают обороты. Чего ждать на Евро-2024 сегодня
Роналду и Лукаку набирают обороты. Чего ждать на Евро-2024 сегодня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android