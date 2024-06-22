Георгий Мамардашвили признан лучшим игроком матча Грузии с Чехией на Евро-2024

Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Чехией. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Команды играли на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.