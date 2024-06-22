Комментатор Наливайко: в матче с Чехией сборная Грузии не подкачала

Комментатор Okko Денис Наливайко прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии (1:1).

«Как и ожидалось, сборная Грузии не подкачала и сделала всё, чтобы матч с Чехией был ничуть не хуже, чем игра с Турцией. Сборная Чехии на правах фаворита имела больше моментов, но главным героем этого матча стал вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили, который совершил 11 сейвов. Таким образом, сборные Грузии и Чехии сохраняют шансы на выход в плей-офф», — сказал Наливайко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией. В 1-м туре Грузия проиграла Турции со счётом 1:3, а Чехия на последних минутах упустила ничью в матче с Португалией (1:2).