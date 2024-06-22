Второй фанат выбежал на поле к Роналду в матче Португалии с Турцией на Евро-2024

Болельщик выбежал на поле во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборной Португалии с Турцией и сделал селфи с капитаном и нападающим португальцев Криштиану Роналду. Ранее с этой целью на поле уже выбегал мальчик. Встреча завершилась победой Португалии со счётом 3:0.

Фото: Lars Baron/Getty Images

На 21-й минуте нападающий сборной Португалии Бернарду Силва вывел свою команду вперёд. Уже спустя семь минут защитник сборной Турции Самет Акайдын удвоил преимущество португальцев, отправив мяч в свои ворота. На 56-й минуте полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш с передачи Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного — 3:0.

Национальные команды Турции и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией.

В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1).