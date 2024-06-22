ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бернарду Силва признан лучшим игроком матча Португалии с Турцией на Евро-2024

Бернарду Силва признан лучшим игроком матча Португалии с Турцией на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Бернарду Силва признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Турцией. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

Команды играли на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился разгромной победой сборной Португалии со счётом 3:0.

Напомним, национальные команды Турции и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией. В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Бельгия исправится за позор на Евро-2024? Ещё одно поражение приведёт к катастрофе! LIVE
Live
Бельгия исправится за позор на Евро-2024? Ещё одно поражение приведёт к катастрофе! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android