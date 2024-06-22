Бернарду Силва признан лучшим игроком матча Португалии с Турцией на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Бернарду Силва признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Турцией. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Команды играли на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился разгромной победой сборной Португалии со счётом 3:0.

Напомним, национальные команды Турции и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией. В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.