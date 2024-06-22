Роналду вышел на третье место по количеству побед в матчах чемпионатов мира и Европы

Сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе обыграла Турцию (3:0) во встрече 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Эта победа стала 23-й для 39-летнего нападающего в матчах чемпионатов мира и Европы. По данному показателю форвард вышел на третье место, уступая лишь экс-игрокам сборной Германии Бастиану Швайнштайгеру и Мирославу Клозе (по 25), сообщает Opta Sports.

Национальные команды Турции и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией. В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1).

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.