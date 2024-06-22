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«Мы увидели нечто экстраординарное». Тренер Мартинес — об ассисте Роналду в игре с Турцией

«Мы увидели нечто экстраординарное». Тренер Мартинес — об ассисте Роналду в игре с Турцией
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал эпизод матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Турцией (3:0), в котором капитан и нападающий национальной команды Криштиану Роналду отдал голевую передачу на своего партнёра Бруну Фернандеша.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

«Как по мне, так мы увидели нечто экстраординарное. На глазах у вратаря он отдал мяч Бруну Фернандешу. Это пример, который следует показывать в каждой академии Португалии и в мире футбола. Так он показал, что команда – это самое главное», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

На 56-й минуте матча Криштиану Роналду получил длинную передачу из глубины поля и оказался вместе со своим соотечественником Бруну Фернандешем перед воротами соперника. Роналду покатил мяч партнёру, который поразил ворота соперника.

Сборная Португалии обыграла национальную команду Турции со счётом 3:0 и обеспечила себе первое место в группе F.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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