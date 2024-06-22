«Мы увидели нечто экстраординарное». Тренер Мартинес — об ассисте Роналду в игре с Турцией

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал эпизод матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Турцией (3:0), в котором капитан и нападающий национальной команды Криштиану Роналду отдал голевую передачу на своего партнёра Бруну Фернандеша.

«Как по мне, так мы увидели нечто экстраординарное. На глазах у вратаря он отдал мяч Бруну Фернандешу. Это пример, который следует показывать в каждой академии Португалии и в мире футбола. Так он показал, что команда – это самое главное», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

На 56-й минуте матча Криштиану Роналду получил длинную передачу из глубины поля и оказался вместе со своим соотечественником Бруну Фернандешем перед воротами соперника. Роналду покатил мяч партнёру, который поразил ворота соперника.

Сборная Португалии обыграла национальную команду Турции со счётом 3:0 и обеспечила себе первое место в группе F.