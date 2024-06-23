Генич отреагировал на курьёзный автогол сборной Турции в матче с Португалией на Евро-2024

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на курьёзный автогол сборной Турции в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Португалии (0:3). На 29‑й минуте Самет Акайдын отдал неточный пас голкиперу Алтаю Байындыру, после которого мяч оказался в воротах турецкой сборной.

«Так могли только турки», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1). В заключительно туре групповой стадии сборная Турции встретится с Чехией, а Португалия проведёт матч с Грузией. Обе встречи пройдут 26 июня.