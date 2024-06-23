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Генич отреагировал на курьёзный автогол сборной Турции в матче с Португалией на Евро-2024

Генич отреагировал на курьёзный автогол сборной Турции в матче с Португалией на Евро-2024
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Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на курьёзный автогол сборной Турции в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 с национальной командой Португалии (0:3). На 29‑й минуте Самет Акайдын отдал неточный пас голкиперу Алтаю Байындыру, после которого мяч оказался в воротах турецкой сборной.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 21'     0:2 Акайдын – 28'     0:3 Фернандеш – 56'    

«Так могли только турки», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1). В заключительно туре групповой стадии сборная Турции встретится с Чехией, а Португалия проведёт матч с Грузией. Обе встречи пройдут 26 июня.

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