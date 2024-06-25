Хакан Чалханоглу выпустил обращение в связи с информацией о согласии перейти в «Баварию»

Полузащитник сборной Турции и «Интера» Хакан Чалханоглу опроверг информацию о согласии перейти в мюнхенскую «Баварию», добавив, что сейчас сконцентрирован на участии в Евро-2024.

«В свете недавних слухов, циркулирующих СМИ, хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напрямую обратиться по поводу ситуации. До сих пор я воздерживался от комментариев по поводу этих предположений, поскольку сосредоточен на сборной Турции, в составе которой выступаю на Евро-2024.

Однако считаю, что сейчас уместно сделать чёткое заявление, чтобы избежать дальнейших недоразумений. Я очень счастлив в «Интере». Отношения, которые я разделяю с клубом и нашими замечательными болельщиками, поистине особенные. Вместе мы выполнили большие цели, и я очень рад, что смогу выиграть с «Интером» еще больше трофеев в будущем.

Еще раз, прямо сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы сделать людей моей страны

счастливыми. Благодарю вас за понимание и поддержку. Вперёд, «Интер», — написал Чалханоглу в соцсетях.