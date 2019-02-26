Жамнов знает секреты СКА? «Спартак» сотворил сенсацию дня

Плей-офф КХЛ продолжился с двумя сериями на Востоке и двумя — на Западе. Как прошли эти матчи – в нашем обзоре дня.

«Барыс» — «Торпедо» — 4:1

Счёт в серии: 1-0 (4:1)

«Барыс» и «Торпедо» впервые в своей истории встречались в плей-офф. Фаворит не только матча, но и всего противостояния очевиден: команда Андрея Скабелки выиграла дивизион, стала второй в конференции и выглядела интереснее нижегородцев. Хотя единожды (всего команды играли два раза) в регуляркеастанинцы торпедовцам всё же уступили. Вот и на сей раз «Торпедо» начало ударно и повело благодаря голу Саболича. Как оказалось, это гол стал для гостей первым и последнем в матче. Нижний Новгород долго не пропускал, но в концовке второго периода всё же ошибся.

«Барыс» почувствовал запах крови и дожал соперника. Главным героем матча стал нападающий хозяев БрэндонБоченски. В его активе дубль, а также голевая передача на Фрэттина. Основная проблема «Торпедо» — отсутствие травмированного вратаря Станислава Галимова. Канадец Барри Браст не так надёжен, как хотелось бы. В плей-офф это особенно чувствуется. Сложно представить, что эта серия затянется. Пока всё складывается по прогнозируемому сценарию.

Посмотреть обзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» — «Трактор» — 3:0

Счёт в серии: 1-0 (3:0)

Не случилось сенсации и в матче между «Автомобилистом» и «Трактором». Если в Астане была хоть какая-то интрига, то в Екатеринбурге она умерла достаточно быстро. Легионеры «Автомобилиста» в лице Доуса и Секстона прекрасно справились со своей работой, по разу реализовав большинство. Другой иностранец – вратарь Якуб Коварж – тоже не остался незамеченным, отразив 26 бросков и отыграв на ноль. Шайба форварда Голышева по прозвищу Толя-гол в начале второго периода стала последней в отчётной встрече.

«Автомобилист» и «Трактор», кстати, ни разу ранее не встречались между собой в плей-офф, как и предыдущая пара. У челябинцев бросалось в глаза отсутствие на льду Шинина, Щехуры и Стоу. Без своих травмированных лидеров выиграть серию у лучшей команды Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата практически нереально.

Посмотреть обзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА — «Витязь» — 4:0

Счёт в серии: 1-0 (4:0)

«Армейцы» не испытали никаких проблем с «Витязем». Коллектив Валерия Белова упирался только в начале встречи. Ещё и гол Марченко после просмотра эпизода был отменён. В дальнейшем же не возникало сомнений, что ЦСКА дожмёт своего соперника и добьётся победы. Хозяева разыгрывали комбинации утончённо, красиво, на любой вкус и цвет. В результате Григоренко и Шалунов положили начало успеха ЦСКА, а Окулов и Светлаков, забивший в меньшинстве за секунду до финальной сирены, его закрепили. Не вызвала удивления и очередная игра на ноль в исполнении Ильи Сорокина, отразившего, правда, всего 10 бросков в створ. Даже во дворе порой бросают больше. С такой беззубой игрой в атаке «Витязю» ничего в этой серии не светит.

Посмотреть обзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

СКА — «Спартак» — 0:2

Счёт в серии: 0-1 (0:2)

Главная сенсация всего игрового дня случилась в Санкт-Петербурге. Местный СКА проиграл «Спартаку», да ещё и ни разу не поразив ворота поймавшего кураж Гудачека. Москвичи отлично сыграли в большинстве – в первом периоде отличились Ганзл и Карсумс. В дальнейшем «Спартак» сыграл грамотно, по заданию, не позволив Питеру ни разу забить, что удивительно вдвойне. По всей видимости, «Спартак» и правда сделал выводы по итогам неудачно проведённой концовки регулярного чемпионата.

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Таким образом, СКА во второй раз в истории КХЛ не смог забить в матче первого раунда плей-офф. Первый случай был в сезоне-2009/10, тогда Питер на домашнем льду проиграл рижскому «Динамо» со счётом 0:2. «Спартак» же впервые в истории КХЛ не пропустил от СКА в Санкт-Петербурге.

Неужели в Алексея Жамнова, который нынче руководит «Спартаком» параллельно занимая в нём пост генерального менеджера, вселился дух Милоша Ржиги? Именно про чешском тренере спартаковцы выбивали «армейцев» из розыгрыша Кубка Гагарина. Да, пока сделан лишь маленький шажок, но эта серия становится всё интереснее. Похоже, рулевой «Спартака» за время работы в сборной России хорошо изучил не только игроков СКА, но и методы работы тренерского штаба Ильи Воробьёва.

Посмотреть обзор матча можно на официальном сайте КХЛ.