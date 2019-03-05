«Торпедо» и «Барыс» играют в чумовые догонялки! Нижний выиграл матч с 0:3

Серия СКА – «Спартак» дошла до скандала, фавориты прошли дальше, а «Торпедо» сотворило крутой камбэк – день плей-офф КХЛ.

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

Плей-офф КХЛ продолжился с двумя сериями на Востоке и двумя — на Западе. Как прошли эти матчи – в нашем обзоре дня.

«Трактор» — «Автомобилист» — 3:4

Счёт в серии: 0-4 (0:3, 2:4, 1:2 ОТ, 3:4)

Завершилась серия между «Автомобилистом» и «Трактором». Екатеринбург вслед за «Авангардом» вышел в полуфинал Востока. Этот успех стал первым в истории команды Андрея Мартемьянова. Успех, надо заметить, заслуженный. «Трактор» проиграл екатеринбуржцам все восемь матчей в сезоне – по четыре в регулярке и плей-офф.

Четвёртый матч получился грубым. Сперва «5+20» за удар в голову Томаса получил форвард гостей Стефан Да Коста, а затем «отличился» защитник челябинцев Алексей Петров. Челябинский хоккеист получил «5+20» за удар коленом Найджела Доуса, который покинул лёд с помощью партнёров. Позже Доус вернулся на площадку, «Автомобилист» за пять минут удаления Петрова забил два гола.

В шестом матче подряд набрал очки форвард «Автомобилиста» Дэн Секстон, ставший автором третьей шайбы гостей. Лучшим же на площадке стал Вячеслав Литовченко, оформивший дубль. Именно Литовченко заменил удалённого до конца игры Да Косту. «Автомобилист» серьёзно перебросал соперника в створ – 44 против 25.

По всей видимости, этот матч стал последним для нападающего «Трактора» Виталия Кравцова, который собирается попробовать свои силы в НХЛ. За океаном Кравцов задрафтован «Рейнджерс».

Посмотреть обзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

«Торпедо» — «Барыс» — 5:4 (ОТ)

Счёт в серии: 2-2 (1:4, 4:5 ОТ, 3:1, 5:4 ОТ)

После поражения в прошлой встрече работу над ошибками должен был провести «Барыс». Могла помешать (и в итоге помешала) астанинцам дисквалификация защитника Семёнова. На действия астанинцев в обороне больно смотреть. Впрочем, у «Торпедо» схожая ситуация.

В очередной раз хорошую игру продемонстрировали легионеры «Барыса» — Кормье и Фрэттин отличились уже в первом периоде. Автором ещё одного гола стал Павел Акользин.

«Торпедо», как показалось, отыграло одну шайбу во второй двадцатиминутке, но в ворота Граховины она отскочила в результате игры коньком Галузина. После видеопросмотра судьи отменили взятие ворот. На лицах хоккеистов нижегородского клуба было видно разочарование, но спорить в таких ситуациях бесполезно.

Но шайбу хозяева всё же забросили. Уже во второй раз в этой серии отличился защитник Антон Волченков, никогда не отличавшийся результативностью. Следом большинство реализовал Варнаков – болельщики на трибунах нижегородской арены моментально оживились.

Помог «Барысу» очередной иностранец. В середине третьего периода Кёртис Валк сделал счёт 4:2 в пользу гостей. В самой концовке Жафяров подарил торпедовцам шанс, а затем Хольм зарядил с ходу от синей линии зарядил, Паршин с пятака подправил в ворота — 4:4. Обе шайбы в концовке третьего периода «Торпедо» забросило с пустыми воротами в формате «6 на 5». Встреча перешла в овертайм, где на 96-й минуте Галузин принёс нижегородцам победу. Любопытно, что перед этим «Барыс» играл в большинстве и Андрей Скабелка взял тайм-аут, после которого Петерссон и Фрэттин нарушили правила в одной атаке, оставив свою команду в меньшинстве.

«Витязь» — ЦСКА — 1:3

Счёт в серии: 0-4 (0:4, 2:6, 1:3, 1:3)

«Витязь» так и не сумел оказать достойного сопротивления ЦСКА, но это читалось. В воротах подольского клуба с первых минут появился Александр Самонов, но продержался он недолго. Не прошло и 10 минут, а Григоренко (набрал очки в шестом матче подряд) и лучший снайпер регулярки Капризов заставили вратаря хозяев капитулировать. Валерий Белов тут же заменил Самонова на Ортио.

Но начинать с ЦСКА матчи подобным образом – смерти подобно. Однако «Витязь» не опустил рук. Во втором периоде Швец-Роговой отыграл одну шайбу в большинстве. Правда, радовались «витязи» недолго. Григоренко оформил дубль, забросив пятую шайбу в четырёх матчах. Михаила просто не остановить!

Ничего сверхъестественного до конца встречи таки и не произошло. «Армейцы» на опыте довели дело до уверенной победы в матче и серии. Уровень мастерства команд совершенно разный.

«Спартак» — СКА — 2:3 (ОТ)

Счёт в серии: 2-2 (2:0, 3:2, 2:5, 2:3 ОТ)

Первый период матча «Спартака» со СКА прошёл без заброшенных шайб. Москвичи старались прессинговать, надёжно действовали в обороне, отыграли две минуты в меньшинстве (наказание заработал Дыбленко). Вместо получившего травму Даугавиньша (кстати, его свитер весь матч висел на скамейке запасных) в заявку попал нападающий Котляревский. Мощным кадровым резервом, как у СКА, спартаковцы не обладают.

Во втором периоде бросок в ближний угол в исполнении Якупова проспал Гудачек. В плей-офф такие шайбы нужно ловить. Юлиус и сам понял, что допустил досадную ошибку. «Спартак» проиграл восемь последних домашних матчей СКА в КХЛ, последняя победа одержана 30 ноября 2012 года (6:1).

Конечно, москвичи хотели исправить ситуацию. В концовке второго периода – начале третьего хозяева имели реальный шанс сравнять счёт. Тихонов получил двойной малый штраф и подвёл свою команду. Исход матча мог решить Плотников, но не реализовал выход один на один в меньшинстве. На сей раз Гудачек оставил «Спартак» в игре. Отлично играл и вратарь «армейцев» Хелльберг, раз за разом спасавший СКА.

Удаление Кулика в третьем периоде и мощный бросок Токранова сделали шансы «Спартака» на отыгрыш минимальными, но все прекрасно помнили второй матч в Санкт-Петербурге. И «армейцам» было, из-за чего беспокоиться. Удаление Дацюка, мощный бросок Кулика от синей линии через семь секунд и уже 2:1 на табло. Следом цели достиг мощнейший бросок не забивавшего более четырёх месяцев Лисина – Хелльберг, которого мы нахваливали, проспал эпизод. 2:2 – трибуны взревели от восторга.

В овертайме победу гостям мощным броском принёс Рундблад. Гудачек негодовал, показывая судьям, что шайба заброшена не по правилам. Лайнсмены смотрели эпизод на предмет офсайда, в итоге засчитав гол. Судя по повторам, эпизод, как минимум, был спорным. Посмотрим, как этот эпизод объяснит главный арбитр КХЛ, а заодно прокомментирует эпизод, который случился за несколько секунд до гола, когда Коскиранта выбил клюшку из рук Дыбленко.