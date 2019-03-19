Расклады второго раунда плей-офф КХЛ. Кто выиграет серию с 1-2?

Меньше всего шансов у «Барыса», больше всего у «Автомобилиста».

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

Во всех четырёх оставшихся сериях Кубка Гагарина счёт 2-1. Ни одна из команд не собирается без сопротивлений отправляться в отпуск. Кто является фаворитом в следующих матчах и кого из четырёх проигрывающих клубов есть реальные шансы на отыгрыш?

Запад

ЦСКА – «Динамо» (Москва) – 2-1 (4:1, 0:1 ОТ, 4:0)

Как и ожидалось, ЦСКА смотрится в московском дерби увереннее и сильнее, нежели динамовцы. В тренерском штабе бело-голубых по-прежнему ждут активности от ведущей связки первого звена Шипачёв-Кагарлицкий, которая феерила в регулярном чемпионате, но сникла в плей-офф. Как только «Динамо» попало под жёсткого соперника, сразу начались проблемы.

Но к чести динамовцев стоит отметить, что один матч они всё же зацепили. Во многом благодаря отличной игре своего голкипера Ивана Бочарова. Тренеры доверяют молодому парню и правильно делают. Нельзя всю жизнь оглядываться на Ерёменко, чьи лучшие годы позади.

ЦСКА обыгрывает «Динамо» за счёт физики и хорошего движения. Есть люди, которые могут забить (Капризов, Григоренко, Вей). Есть чекеры, отрабатывающие в меньшинстве и обороне. Отличная подготовка «армейцев» точно не стала каким-то секретом или открытием для коллектива Владимира Крикунова, но что-либо противопоставить такой машине сложно. Нет ни должных ресурсов, ни сил. Разве что применять грубость в адрес лидеров соперника, как было с Капризовым, но подобные вещи не остаются без внимания. Шансы на то, что бело-голубые вытащат серию, невелики.

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Шансы «Динамо» на выигрыш серии: 30% (из 100%)

СКА – «Локомотив» — 2-1 (1:0, 6:1, 1:3)

Проиграй «Локомотив» первый же матч на своём льду – пиши пропало. С 0-3 серию у СКА не вытащить ни при каких обстоятельствах. Да, Питер слабее, чем год назад, но мастеров в «армейском» клубе по-прежнему хватает. Не стоит забывать, что в регулярном чемпионате СКА стал для «Локомотива» неудобным соперником. «Железнодорожники» выиграли лишь один матч из четырёх. Да и прошлогодние серии плей-офф не стоит забывать. Они тоже не в пользу Ярославля.

«Локомотив», как и предполагалось, не может определиться с вратарём. На третий матч серии Александр Салак даже не попал в заявку. Учитывая, что Илья Коновалов тот матч выиграл, видимо, именно он и сыграет в четвёртой встрече. Не хватает Кронвалля, два матча дисквалификации выписали Козуну, проблемы со здоровьем у Контиолы. Легионеры вообще не радуют.

Дмитрий Квартальнов попал в непростую ситуацию, остаётся рассчитывать только на местную молодёжь. Она всё больше радует и точно будет биться до последнего. Шансы «Локомотива» на успех в серии со СКА даже чуть выше, чем у «Динамо» в серии с ЦСКА. Важнейшее значение будет иметь вторая игра в Ярославле.

Шансы «Локомотива» на выигрыш серии: 40%

Восток

«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 1-2 (0:1, 2:0, 1:2 ОТ)

Интересно развиваются события в серии между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым». У первой команды Восточной конференции по результатам регулярки возникли серьёзные проблемы во втором раунде плей-офф. Прежде всего Екатеринбургу не хватает опыта. Никогда ранее уральцы не забирались столь высоко.

Совсем другой разговор про Уфу, которая не только доходила до второго раунда, но и выигрывала главный трофей КХЛ. У юлаевцев есть дух победителей, в плей-офф это важно. Удивляет и Николай Цулыгин. Многие предрекали главному тренеру провал, однако пока всё получается наоборот. Не будем забывать, что Уфа по-прежнему играет без Бурдасова, только залечил травму Коледов, два матча дисквалификации выписали Панину. Без своего капитана «Салават» уже выиграл один матч на домашнем льду, буквально вырвав победу в овертайме. Получится ли зацепить второй?

Шансы «Автомобилиста» на отыгрыш и победу в серии по-прежнему достаточно велики. Если екатеринбуржцы улетят из столицы Башкортостана при счёте 2-2, то, вполне вероятно, дожмут неуступчивого соперника. Есть ощущение, что в этой серии мы увидим все семь матчей. На первые роли вышли вратари-легионеры: Коварж и Метсола.

Жара в плей-офф! Уфа победила «Автомобилист» в чумовом матче Кемппайнен – король овертаймов. А судьи не рискнули отменять гол уфимцев, который был очень похож на их шайбу «Авангарду».

Шансы «Автомобилиста» на выигрыш серии: 60%

«Барыс» — «Авангард» — 1-2 (1:3, 4:2, 0:5)

На наш взгляд, меньше всего шансов выйти в финал конференции у «Барыса». Во-первых, сказывается семиматчевая серия с «Торпедо», силы у астанинцев не бесконечны. Во-вторых, Омск банально сильнее. Как только «ястребы» начинают прибавлять и играть в свой хоккей, у команды Андрея Скабелки начинаются проблемы.

В третьей игре «барсы» просто провалили игру в меньшинстве. Едва ли не каждое удаление в составе казахстанского клуба оборачивалось для него пропущенной шайбой. На это в дальнейшем стоит сделать отдельный акцент. Не хватает травмированных нападающих Андре Петерссона и Романа Старченко, а также защитника Кевина Даллмана, давно покинувшего команду по семейным обстоятельствам.

Но свои потери есть и у омичей. Вряд ли стоит ждать в этом противостоянии появление на льду Ильи Михеева. Выбыл из-за травмы центральный нападающий Денис Зернов. Серьёзно досталось в третьей игре Деарне, Беку и Галимову. Но даже в отсутствие своих лидеров «Авангард» выглядит грозной силой. Подбор исполнителей в омском клубе выше. Шансы «Барыса» спасти серию минимальны. Разве что Дамира Рыспаева от отчаяния на лёд выпускать.

Шансы «Барыса» на выигрыш серии: 10%.