СКА некем обыгрывать ЦСКА. Как так получилось?

У СКА огромные проблемы в финале Западной конференции. Питерцы горят в серии 0-2 и ничего не могут поделать с обороной ЦСКА. Строго по одной шайбе за игру, слабая реализация большинства – московские «армейцы» взяли в капкан нападение подопечных Ильи Воробьёва, отдав им бросковую и местами территориальную инициативу, но позаботившись о том, чтобы эти угрозы не носили серьёзного характера.

В СКА уже и сами понимают, что обстрел Ильи Сорокина с дальних подступов ни к чему не приведёт. Наставник СКА как мантру повторяет, что его команде нужно лезть на пятак, «доедать моменты с потом, с кровью», но вряд ли этот рецепт спасёт питерцев. Очевидно, что просто так ЦСКА к своим воротам не подпустит, одной лишь настойчивостью и напором команду Игоря Никитина не взять.

«Если вам проще сломать Сорокина, сломайте». Почему СКА не может забить Как петербуржцы ни стараются, вратарь ЦСКА не пропускает больше одной за матч.

Тут нужна выдумка, креатив, нестандартные ходы. СКА нужно заставить соперника ошибаться, и тогда появятся и свободные зоны, и моменты вблизи ворот. Но тут мы сталкиваемся с парадоксом – у одной из богатейших команд КХЛ, базового клуба сборной просто нет ресурсов, чтобы удивить ЦСКА. Удивительно, но сейчас питерцам просто-напросто некем обыгрывать сильного соперника.

На весь топ-клуб один топ-игрок

Просто посмотрите, в каком составе вышел СКА на второй матч в Москве. Два первых центрфорварда команды – Алексей Бывальцев и Михаил Мальцев. Бывальцев за всю регулярку набрал всего 11 (5+6) очков за 47 матчей, хотя практически неизменно выходил с постоянными партнёрами. Алексею были выданы огромные авансы после удачного сезона в «Амуре», но он пока ничем не доказал, что это была не просто яркая вспышка. В двух матчах с ЦСКА Бывальцев постоянно выходил в большинстве и в концовке матчей, но запомнился только запоротыми моментами после прекрасных передач Никиты Гусева или Сергея Плотникова. «Птичку Кузнецова» Бывальцев уже пытается делать, но до уровня топ-клуба ему ещё расти и расти.

Второй центр команды – Михаил Мальцев. 21-летний хоккеист большую часть сезона провёл в «СКА-Неве», а сейчас получает более 13 минут за матч в финале конференции. «Мощный парень, хорошо играет, почему нет?», — так оправдал появление Мальцева в ТОП-6 своей команды Илья Воробьёв, но разве это те критерии, которым должны соответствовать лидеры мощного клуба? К самому Мальцеву претензий, конечно, мало, он старался в силу своих возможностей, но нужно ли говорить о том, что обученной и мобильной обороне ЦСКА он не доставил никаких проблем?

Понятно, что такие ходы Илья Воробьёв вынужден делать не от хорошей жизни. Хоть в последнем обновлении списка травмированных на сайте КХЛ и нет игроков СКА, не секрет, что проблемы со здоровьем есть у Павла Дацюка. А вот Николай Прохоркин, похоже, отсутствует по игровым причинам. Это мы всё говорим о центральной линии питерцев, глубиной которой в клубе почему-то не озаботились ни летом, ни по ходу сезону. Хотя с тем же Дацюком всё было предсказуемо. В силу возраста и увеличивающейся «хрустальности» Волшебник уже не может стабильно проводить весь сезон, да и сработала бы магия 40-летнего Дацюка против подопечных Игоря Никитина? В прошлом плей-офф в финале конференции Павел набрал только два очка в шести матчах с ЦСКА.

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Но если бы проблемы у СКА были только с центрами. Кто у питерцев находится за спиной Никиты Гусева? Второй бомбардир – Сергей Плотников, но у него всего одна заброшенная шайба в плей-офф. Да и вообще Сергей это больше силовой форвард, чем чистый игровик, но сейчас он вынужден выходить у СКА в ударном звене.

Но где звёзды, где тащеры? Наиль Якупов не выглядит никаким небожителем, много суетится, а в нужные моменты молчит. Максим Карпов, Ярно Коскиранта играют на своём уровне, но его недостаточно, чтобы обыгрывать ЦСКА. Но самое страшное для питерцев, что плей-офф проваливают те, кто здорово играл в регулярке. Те, на кого Илья Воробьёв очень рассчитывал. Александр Барабанов, Николай Прохоркин, Андрей Кузьменко растворились в кубковых матчах, причём это касается не только серии с ЦСКА.

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Не самая весёлая ситуация и с атакующими защитниками. Лучший снайпер и бомбардир – Давид Рундблад, который в начале сезона вообще редко проходил в состав. Те же 6 очков в плей-офф и у Динара Хафизуллина, ставшего вдруг важнейшей часть питерского большинства. И опять же – не от хорошей жизни. Куда-то пропал из состава Патрик Херсли, «молчат» в плане набора очков Владислав Гавриков и Антон Белов, а Василий Токранов, видимо, получил травму.

Лучший снайпер и бомбардир ХК СКА Давид Рундблад Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Вот и выходит, что к финалу конференции у топ-клуба из Санкт-Петербурга остался, по сути, только один топ-игрок. Никита Гусев – красавец, один из лучших (если не лучший) хоккеист, выступающий за пределами НХЛ. Он тащил свою команду в регулярке, тащит её и в плей-офф, но с одним Гусевым с ЦСКА не повоюешь.

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Огромная разница между Гусевым и остальными была видна на протяжении всего сезона. В гладком первенстве Никита набрал 82 очка и выиграл гонку-бомбардиров КХЛ. А у ближайшего преследователя в питерском клубе, Александра Барабанова, было всего 46 результативных баллов. СКА сам не заметил, что стал командой одного хоккеиста, и не так уж и странно сейчас, что в противостоянии с ЦСКА у них пока не видно никаких шансов.

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Серия с московскими «армейцами» показывает, что селекция у СКА в этом сезоне была провальной. Разумеется, по меркам питерского клуба. Огромные возможности для ротации и достаточно высокий уровень общекомандного мастерства позволяли подопечным Ильи Воробьёва ровно идти по сезону и даже бороться за победу в регулярке. Но будем откровенными – в СКА ещё летом должны были готовиться к противостоянию именно с ЦСКА в финале конференции, и для подготовки к этому сражению в питерском клубе сделали очень мало.

Посмотрите, кто был лидером СКА в прошлом плей-офф. Да, остался Никита Гусев, и сейчас он уже улучшил свои показатели. Но Гусеву в Кубке Гагарина-2018 существенно помогали Илья Ковальчук, Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов. Даже с этими игроками в составе СКА год назад проиграл, но за лето стал ещё менее конкурентоспособным.

Например, заменить Ковальчука был призван Наиль Якупов. Первый номер драфта НХЛ в 2012 году хоть и стал лучшим снайпером питерцев в регулярке, но показал себя весьма партнёрозависимым хоккеистом, функционал которого заметно меньше, чем у Кови. Вместо Войнова СКА пригласил Василия Токранова, но сравнивать двукратного обладателя Кубка Стэнли и недавнего солдата армии Зинэтулы Билялетдинова даже как-то неудобно. Статистика это только подтверждает.

В целом, из летних приобретений СКА по итогам регулярки в десятку лучших бомбардиров клуба вошли только два хоккеиста. Это уже упомянутый Якупов и Андрей Кузьменко, временами выдававший отличные отрезки. Но больше никого и быть не могло. Алексей Кручинин и Алексей Бывальцев даже после хороших сезонов за «Трактор» и «Амур» виделись слишком сырыми для игры за топ-клуб, а Олег Ли и, скажем, Артём Земчёнок и подавно не считались серьёзным усилением, по крайней мере, на данный момент.

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Летом СКА существенно сократил платёжку, и это важный шаг на пути «армейцев» к тому, чтобы через пару лет уложиться в железный потолок зарплат. Но разве нельзя было совместить экономию с продолжением борьбы за Кубок Гагарина? У Восточных финалистов «Авангарда» и «Салавата» зарплатный бюджет существенно меньше, чем у СКА, но выглядят эти команды в разы интереснее питерцев. Очевидно, клуб с берегов Невы привык в прошлые годы набирать хоккеистов без разбора, а когда пришлось себя ограничивать, то соотношение «цена-качество» применимо к новичкам СКА сразу же упало.

Главный тренер ХК СКА Илья Воробьёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Вот и приходится сейчас Илье Воробьёву играть Бывальцевым и Мальцевым, Рукавишниковым и Хафизуллиным. Состав СКА существенно обмельчал, и кроме Никиты Гусева в нём внезапно не оказалось хоккеистов, которые умеют решить судьбу матча и серии. И сейчас должно произойти что-то невероятное, чтобы ЦСКА второй год подряд не оказался в финале Кубка Гагарина. В СКА москвичей обыгрывать некому.