СКА некем обыгрывать ЦСКА. Как так получилось?

У СКА огромные проблемы в финале Западной конференции. Питерцы горят в серии 0-2 и ничего не могут поделать с обороной ЦСКА. Строго по одной шайбе за игру, слабая реализация большинства – московские «армейцы» взяли в капкан нападение подопечных Ильи Воробьёва, отдав им бросковую и местами территориальную инициативу, но позаботившись о том, чтобы эти угрозы не носили серьёзного характера.
В СКА уже и сами понимают, что обстрел Ильи Сорокина с дальних подступов ни к чему не приведёт. Наставник СКА как мантру повторяет, что его команде нужно лезть на пятак, «доедать моменты с потом, с кровью», но вряд ли этот рецепт спасёт питерцев. Очевидно, что просто так ЦСКА к своим воротам не подпустит, одной лишь настойчивостью и напором команду Игоря Никитина не взять.
Тут нужна выдумка, креатив, нестандартные ходы. СКА нужно заставить соперника ошибаться, и тогда появятся и свободные зоны, и моменты вблизи ворот. Но тут мы сталкиваемся с парадоксом – у одной из богатейших команд КХЛ, базового клуба сборной просто нет ресурсов, чтобы удивить ЦСКА. Удивительно, но сейчас питерцам просто-напросто некем обыгрывать сильного соперника.
На весь топ-клуб один топ-игрок
Просто посмотрите, в каком составе вышел СКА на второй матч в Москве. Два первых центрфорварда команды – Алексей Бывальцев и Михаил Мальцев. Бывальцев за всю регулярку набрал всего 11 (5+6) очков за 47 матчей, хотя практически неизменно выходил с постоянными партнёрами. Алексею были выданы огромные авансы после удачного сезона в «Амуре», но он пока ничем не доказал, что это была не просто яркая вспышка. В двух матчах с ЦСКА Бывальцев постоянно выходил в большинстве и в концовке матчей, но запомнился только запоротыми моментами после прекрасных передач Никиты Гусева или Сергея Плотникова. «Птичку Кузнецова» Бывальцев уже пытается делать, но до уровня топ-клуба ему ещё расти и расти.
Второй центр команды – Михаил Мальцев. 21-летний хоккеист большую часть сезона провёл в «СКА-Неве», а сейчас получает более 13 минут за матч в финале конференции. «Мощный парень, хорошо играет, почему нет?», — так оправдал появление Мальцева в ТОП-6 своей команды Илья Воробьёв, но разве это те критерии, которым должны соответствовать лидеры мощного клуба? К самому Мальцеву претензий, конечно, мало, он старался в силу своих возможностей, но нужно ли говорить о том, что обученной и мобильной обороне ЦСКА он не доставил никаких проблем?
Понятно, что такие ходы Илья Воробьёв вынужден делать не от хорошей жизни. Хоть в последнем обновлении списка травмированных на сайте КХЛ и нет игроков СКА, не секрет, что проблемы со здоровьем есть у Павла Дацюка. А вот Николай Прохоркин, похоже, отсутствует по игровым причинам. Это мы всё говорим о центральной линии питерцев, глубиной которой в клубе почему-то не озаботились ни летом, ни по ходу сезону. Хотя с тем же Дацюком всё было предсказуемо. В силу возраста и увеличивающейся «хрустальности» Волшебник уже не может стабильно проводить весь сезон, да и сработала бы магия 40-летнего Дацюка против подопечных Игоря Никитина? В прошлом плей-офф в финале конференции Павел набрал только два очка в шести матчах с ЦСКА.
Но если бы проблемы у СКА были только с центрами. Кто у питерцев находится за спиной Никиты Гусева? Второй бомбардир – Сергей Плотников, но у него всего одна заброшенная шайба в плей-офф. Да и вообще Сергей это больше силовой форвард, чем чистый игровик, но сейчас он вынужден выходить у СКА в ударном звене.
Но где звёзды, где тащеры? Наиль Якупов не выглядит никаким небожителем, много суетится, а в нужные моменты молчит. Максим Карпов, Ярно Коскиранта играют на своём уровне, но его недостаточно, чтобы обыгрывать ЦСКА. Но самое страшное для питерцев, что плей-офф проваливают те, кто здорово играл в регулярке. Те, на кого Илья Воробьёв очень рассчитывал. Александр Барабанов, Николай Прохоркин, Андрей Кузьменко растворились в кубковых матчах, причём это касается не только серии с ЦСКА.
Не самая весёлая ситуация и с атакующими защитниками. Лучший снайпер и бомбардир – Давид Рундблад, который в начале сезона вообще редко проходил в состав. Те же 6 очков в плей-офф и у Динара Хафизуллина, ставшего вдруг важнейшей часть питерского большинства. И опять же – не от хорошей жизни. Куда-то пропал из состава Патрик Херсли, «молчат» в плане набора очков Владислав Гавриков и Антон Белов, а Василий Токранов, видимо, получил травму.
Вот и выходит, что к финалу конференции у топ-клуба из Санкт-Петербурга остался, по сути, только один топ-игрок. Никита Гусев – красавец, один из лучших (если не лучший) хоккеист, выступающий за пределами НХЛ. Он тащил свою команду в регулярке, тащит её и в плей-офф, но с одним Гусевым с ЦСКА не повоюешь.
Огромная разница между Гусевым и остальными была видна на протяжении всего сезона. В гладком первенстве Никита набрал 82 очка и выиграл гонку-бомбардиров КХЛ. А у ближайшего преследователя в питерском клубе, Александра Барабанова, было всего 46 результативных баллов. СКА сам не заметил, что стал командой одного хоккеиста, и не так уж и странно сейчас, что в противостоянии с ЦСКА у них пока не видно никаких шансов.
СКА пожертвовал амбициями ради жёсткого потолка зарплат?
Серия с московскими «армейцами» показывает, что селекция у СКА в этом сезоне была провальной. Разумеется, по меркам питерского клуба. Огромные возможности для ротации и достаточно высокий уровень общекомандного мастерства позволяли подопечным Ильи Воробьёва ровно идти по сезону и даже бороться за победу в регулярке. Но будем откровенными – в СКА ещё летом должны были готовиться к противостоянию именно с ЦСКА в финале конференции, и для подготовки к этому сражению в питерском клубе сделали очень мало.
Посмотрите, кто был лидером СКА в прошлом плей-офф. Да, остался Никита Гусев, и сейчас он уже улучшил свои показатели. Но Гусеву в Кубке Гагарина-2018 существенно помогали Илья Ковальчук, Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов. Даже с этими игроками в составе СКА год назад проиграл, но за лето стал ещё менее конкурентоспособным.
Например, заменить Ковальчука был призван Наиль Якупов. Первый номер драфта НХЛ в 2012 году хоть и стал лучшим снайпером питерцев в регулярке, но показал себя весьма партнёрозависимым хоккеистом, функционал которого заметно меньше, чем у Кови. Вместо Войнова СКА пригласил Василия Токранова, но сравнивать двукратного обладателя Кубка Стэнли и недавнего солдата армии Зинэтулы Билялетдинова даже как-то неудобно. Статистика это только подтверждает.
В целом, из летних приобретений СКА по итогам регулярки в десятку лучших бомбардиров клуба вошли только два хоккеиста. Это уже упомянутый Якупов и Андрей Кузьменко, временами выдававший отличные отрезки. Но больше никого и быть не могло. Алексей Кручинин и Алексей Бывальцев даже после хороших сезонов за «Трактор» и «Амур» виделись слишком сырыми для игры за топ-клуб, а Олег Ли и, скажем, Артём Земчёнок и подавно не считались серьёзным усилением, по крайней мере, на данный момент.
Летом СКА существенно сократил платёжку, и это важный шаг на пути «армейцев» к тому, чтобы через пару лет уложиться в железный потолок зарплат. Но разве нельзя было совместить экономию с продолжением борьбы за Кубок Гагарина? У Восточных финалистов «Авангарда» и «Салавата» зарплатный бюджет существенно меньше, чем у СКА, но выглядят эти команды в разы интереснее питерцев. Очевидно, клуб с берегов Невы привык в прошлые годы набирать хоккеистов без разбора, а когда пришлось себя ограничивать, то соотношение «цена-качество» применимо к новичкам СКА сразу же упало.
Вот и приходится сейчас Илье Воробьёву играть Бывальцевым и Мальцевым, Рукавишниковым и Хафизуллиным. Состав СКА существенно обмельчал, и кроме Никиты Гусева в нём внезапно не оказалось хоккеистов, которые умеют решить судьбу матча и серии. И сейчас должно произойти что-то невероятное, чтобы ЦСКА второй год подряд не оказался в финале Кубка Гагарина. В СКА москвичей обыгрывать некому.