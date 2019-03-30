«Если вам проще сломать Сорокина, сломайте». Почему СКА не может забить

Как петербуржцы ни стараются, вратарь ЦСКА не пропускает больше одной за матч.

ЦСКА повёл 2-0 в финале Западной конференции. Во многом благодаря Илье Сорокину, который тащит буквально всё и в этом плей-офф пропускает в среднем одну шайбу за матч. Петербуржцы после игры говорили о том, что надо лезть на пятак и забивать с мясом, но для этого ещё надо продраться через оборонительные редуты, которые выстраивает ЦСКА.

СКА проиграл ЦСКА девятый раз подряд

Визави Сорокина, Игорю Шестёркину, откровенно не везло. Ему забивали после подправлений рукой, в атаке два в одного, в большинстве.

Девятое подряд. СКА в нокдауне, а ЦСКА мчит к финалу Кубка Гагарина Вы не поверите, но забил даже Иван Телегин. Впервые в плей-офф за три года.

«Пока не готов ответить о шансах Дацюка сыграть в этой серии»

Главный тренер СКА Илья Воробьёв, как всегда, старался отвечать односложно.

— Забивать нам надо. Если один гол забиваем, сложно выиграть у такой команды.



— Были готовы, что ЦСКА дома будет играть строго от обороны?

— Были, да.



— Почему выбрали Шестёркина?

— Приняли такое решение.



— Это связано с тем, что ЦСКА много вбрасывает шайбу в зону?

— Приняли решение поменять вратаря.



— Ему не очень-то повезло.

— Выигрывает и проигрывает команда.



— Вы довольны этой заменой?

— Не скажу, что там какая-то его вина.

— Проблемы с голами в равных составах были и в предыдущих сериях. Почему игроки не идут на пятак, все пытаются сделать красиво. Вы не можете достучаться или они не понимают?

— Во-первых, не пускает ЦСКА. Надо всё равно продираться, доедать с потом, с кровью.



— Оправдала ли себя замена Кручинина на Кузьменко?

— Нормальная замена.



— Будут ли замены в питерских матчах, потому что реализацию надо повышать?

— Сейчас будем думать.



— Есть шанс, что Дацюк сыграет в этой серии?

— Пока не готов ответить.



— А Прохоркин?

— Будем думать, что нам надо менять по составу.



— А Токранов?

— Токранов вряд ли сыграет.



— Мальцев в первом звене – достаточно неожиданно и удивительно.

— Мощный парень, хорошо играет, почему нет?

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«Про удаления вообще не буду обсуждать»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что его команда больше времени проводит в обороне, потому что играет против сильного соперника.



— Когда перестанете вести, на что будете опираться?

— Без комментариев.



— В первом матче вам повезло. Показалось, что сегодня было всё более закономерно. Какие уроки извлекли из прошлого, что сделали сегодня, чего не хватало позавчера?

— Энергии добавили, двигались, пытались завладеть инициативой. Ничего нового, две мастеровитые команды. Кто с шайбой играет, у того и преимущество.



— Непривычно видеть ЦСКА, который играет строго от обороны во втором домашнем матче. Это установка или из-за удалений, которых слишком много?

— Про удаления вообще не буду обсуждать. От обороны мы строго играли весь сезон.



— Но больше атаковали.

— Там и соперники были разные. Здесь против нас играет классная команда.

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«А вы как считаете, фолили на мне? Нам нельзя это комментировать»

Нападающий СКА Сергей Плотников не стал говорить о моменте перед третьим голом ЦСКА, в котором Михаил Пашнин зацепил его клюшкой у борта.



— Как забить Сорокину?

— Делать больше трафика перед его лицом, больше искать добивания.



— Может, проще его сломать?

— Вам может быть проще, выйдите и сломайте.

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— Может, СКА стоит стать немного ЦСКА, не играть комбинационно, а давить, бить, чаще бросать?

— Мы СКА, а не ЦСКА. Мы играем в свой хоккей, они в свой.



— Перед третьим голом не должна была быть остановка игры?

— Я не видеооператор, не смотрю сверху. Наверное, надо спросить у тех, кто занимается этой частью.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

— Фол-то был, вы же упали перед третьим голом?

— Не знаю, а вы как считаете? Нам нельзя такие вещи комментировать.

«Автобус» в зоне ЦСКА. Почему серия Запада такая незрелищная На Востоке всё было интереснее.

«Серия с ЦСКА для меня особенная, но у меня пока «бублик»

Нападающий СКА Андрей Кузьменко, который летом перешёл в петербуржскую команду из ЦСКА, признался, что серия с московскими «армейцами» является для него особенной. В прошлом плей-офф он оформил хет-трик в первом матче серии со СКА, в этом Кубке Гагарина у него нет очков.



— Везёт тем, кто больше работает. Значит, сегодня ЦСКА больше заслуживал удачу. Можно сказать, Илья Сорокин проводит выдающиеся игры, спасает. Нам нужно больше лезть на пятак, угрожать, больше бросать. Мы должны заковырять эту шайбу. Дома нужно лучше играть, добавить и в эмоциях, и в игре, во всех мелочах. Тогда выиграем матчи дома.



— Лично для вас это особенная серия?

— Да, очень особенная.



— С чем связываете свою не самую удачную игру в этом плей-офф?

— Слабый, наверное, плохо играю. Хочется лучше сыграть, помогать команде, но в данный момент пока «бублик» у меня в статистике. Главное – приносить пользу команде, надеюсь, в следующих играх. Хоккей хорош тем, что плей-офф длинный, и можно отквитать всё, что ты неудачно сыграл, и в следующих играх доказать, что ты достоин этой команды. Надо лучше играть, забивать за эту команду и помочь ей выиграть.

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«Что вы меня всё про удаления спрашиваете, не надо об этом спрашивать»

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов разумно отказался от обсуждения судейских моментов. Оно и понятно, ведь платить 300 тысяч рублей за критику судей никому не хочется.

— Что думаете по эпизоду с ударом Кузьменко?

— Игра уже закончилась.



— Непривычно видеть ЦСКА, который играет в обороне. А вам привычно так играть?

— Наверное, сегодня у нас было много меньшинства. Парни пластались в защите и ловили шайбы на себя. Красавцы.



— Откуда столько удалений?

— Удаления надо исключить. Надеюсь, исправим этот момент.



— Уже не первый матч у вас столько удалений. Что нужно изменить?

— Нужно не удаляться.



— Вас удивил эпизод с отложенным штрафом во втором периоде? Когда удаление было у ЦСКА, а Сорокин побежал меняться на шестого игрока.

— Что вы меня всё про удаления спрашиваете? Не у меня это надо спрашивать.