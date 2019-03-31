«Мы всё помним. Но разговаривать стоит дорого». Тонкий намёк от Цулыгина

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» (4:1) во втором матче серии и повёл в ней со счётом 2-0. После игры на вопросы журналистов ответили главные тренеры обеих команд – Боб Хартли и Николай Цулыгин. Пообщались с прессой и хоккеисты обеих команд.
«Приём Хартикайнена был в 10 раз опаснее Стольберга, жду решения»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал силовой приём Теэму Хартикайнена против Алексея Емелина, а также сделал вид, что не помнит о хите Коди Франсона на Владимире Жаркове из первого матча противостояния. В той игре канадский защитник угодил в голову сопернику и не получил даже двухминутного удаления.
— Командная работа, командная победа. Все ребята были включены в игру, все компоненты проявились в этом матче. Это и большинство, и игра в равных составах, и действия Бобкова в воротах. В целом если вспомнить на большинство игр в этом сезоне, то думаю, что это была одна из самых содержательных игр. Мы доминировали, была дисциплинированная игра. Одно удовольствие тренировать такую команду. Серия переезжает в Уфу, нужно продолжать в том же духе.
— Что думаете по силовому приёму Хартикайнена?
— Стандарты были заданы. Если вспомнить эпизод с Виктором Стольбергом, то он понёс наказание. С нетерпением жду решения по Хартикайнену, поскольку его приём был в 10 раз опаснее. Я уже говорил, что если так играть, то кто-нибудь, не дай бог, окажется в инвалидном кресле. Нам очень сильно повезло, что Емелин не получил повреждения. Это произошло только потому, что Алексей силён как бык. Абсолютно не нужный приём.
— Вы говорите про стандарты, но что на счёт силового приёма Франсона на Жаркове в первом матче?
— Что? Какой момент?
— С Жарковым, первый матч серии.
— Я не помню такого.
— Почему Емелин остался капитаном после возвращения Медведева в состав?
— Медведев долго не играл, он близок сейчас к полному набору формы. Но не может капитан сидеть на трибунах без возможности поговорить с судьями и так далее. Да и в целом нашивка капитана не имеет для нас большого значения. Мы культивируем дух лидерства и хотим, чтобы у нас в команде было 22 капитана. Думаю, что мы достаточно хорошо это делаем. Мы представляем Омск и культивируем эту любовь к хоккею в Балашихе.
— Что с Михеевым и Зерновым?
— У них всё хорошо, они в процессе восстановления.
— На выезде сыграют?
— Сложно сказать.
«Разговаривать об этом стоит дорого»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин заявил, что помнит эпизод прошлого матча, когда защитник омичей Коди Франсон ударил в голову форварда юлаевцев Владимира Жаркова.
— Сегодня «Авангард» нас полностью переиграл. В желании, в движении, во всём. Мы сегодня проиграли по игре.
— Тренера «Авангарда» спросили про удар Хартикайнена в голову Емелина. Матчем ранее Франсон ударил в голову Жаркова, вы помните этот эпизод?
— Почему у соперника такой большой перевес по броскам и довольны ли вы игрой Умарка?
— Я сегодня недоволен всей командой, как сказал изначально. Мы выигрываем всей командой и проигрываем всей командой. У нас нет таких, кто играл лучше, кто хуже.
— Тренера «Авангарда» спросили про удар Хартикайнена в голову Емелина. Матчем ранее Франсон ударил в голову Жаркова, вы помните этот эпизод?
— Мы всё помним. Но разговаривать об этом стоит дорого.
— Есть ли информация по состоянию Бурдасова?
— Пока ничего нового. Всё, как было.
— Кадейкин вернулся после болезни. Как бы оценили его игру?
— Повторюсь, сегодня сложно сказать о ком-то индивидуально или о каком-то звене. Проиграли командой, оценивать индивидуально не хочу.
«Будем надеяться, что возвращение Бурмистрова поможет «Салавату»
Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв считает, что его команде нужно добавить в агрессии.
— Сильно поменялась игра? Что изменилось?
— Ничего не изменилось. Сами отдаём инициативу. Непонятно, почему. Теряем шайбу в своей зоне, где-то заигрываемся. Надо играть проще, выводить шайбу из своей зоны. В принципе, они ничего такого не создали.
— Почему нанесли мало бросков?
— Тяжело сказать сгоряча, завтра разберёмся.
— Не было задания тренера терпеть и играть от обороны?
— Мы не играем от обороны. Просто сами теряем шайбу и получаем контратаки.
— В Уфе после дисквалификации вернётся Бурмистров. Это поможет вашей команде?
— Будем надеяться, что да. Думаю, что он добавит нам агрессии. Это плей-офф. Либо нас, либо мы.
— В целом «Авангард» ничем не удивил?
— Единственное, большинство порвали, да. Но остальные голы мы сами себе привезли.
«Бек и сегодня крутил головой, когда выходил со мной на смену»
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин отметил, что форвард «Авангарда» Тейлор Бек крутил головой, когда выходил с ним на смены.
— Команда соперника играли в системный хоккей, гнула свою линию. Всегда забрасывали шайбу глубоко в зону. Бежали, атаковали. Мы совершили много потерь при входе в зону соперника. Где-то не хватило сил, где-то нас плотно встречали.
— Вы в прошлом матче жёстко приложили Бека, он долго крутил головой. Сегодня он снова забил. Будто железный!
— Он и сегодня крутил головой. Когда выходил со мной на смену, тоже крутил. Особо не подъезжал к шайбе, но забил.
Цулыгин: Мы выигрываем всей командой и проигрываем всей командой. У нас нет таких, кто играл лучше, кто хуже. Матчем ранее Франсон ударил в голову Жаркова? Мы всё помним. Но разговаривать об этом стоит дорого
— Показалось, что вы отдали среднюю зону, чтобы терпеть. Может, это было неправильным ходом?
— Есть определённый результат. Наверное, есть ошибки. Команда соперника даёт почву для размышлений, чтобы нам подумать и что-то изменить в своей игре.
— Чем «Авангард» сильнее «Автомобилиста»?
— «Авангард» всегда играет в глубину. При выходе были какие-то потери, а при входе совершенно не было. Соперник заставлял нас разворачиваться, ошибаться в своей зоне.
— Нет сомнений, что вернётесь в Балашиху?
— Мы будем прикладывать все усилия, чтобы это сделать. Никто не вешает нос и не отчаивается. Всё интересное только начинается.
— Может, вам надо добавить жёсткости?
— Нам во всём надо добавлять. И в жёсткости, и в скорости.
«То, во что играет «Салават», — это их дело. Не смотрим на соперника»
Нападающий «Авангарда» Сергей Широков подвёл итоги второго матча серии и отметил, что его команда не пыталась что-то поменять после первой игры.
— Что-то поменяли в своей игре после первого матча?
— Мы ничего не пытались поменять после первого матча. Так же старались играть, что-то получилось, что-то нам больше позволил сделать соперник. Мы старались придерживаться своей игры.
— Как вам достаточно слабая игра «Салавата»?
— Мы не смотрим на игру соперника, а стараемся делать то, что от нас требует. Стараемся как можно больше играть с шайбой, больше играть в чужой зоне, а то, во что играет Уфа, — это их дело.
— Как прокомментируете заброшенную шайбу?
— Хорошо, что сработало большинство. Мы отрабатываем это на тренировках. Будем стараться продолжать.
— В регулярном чемпионате у вас не получалось большинство, а сейчас это один из главных ваших козырей?
— Мы работаем над этим каждый день, будем дальше тренироваться. Совершенству нет предела. Не секрет, что неравенства многое решают в плей-офф.
— Ощущаете ли себя лучшим игроком серии?
— Ну серия ещё не закончена, какой из меня герой. Серия только началась, впереди тяжёлые игры. Спасибо, что подметили. Приятно, когда замечаете такое. Но впереди тяжёлая работа.
— С ЦСКА хотите сыграть в финале?
— Нам главное пройти Уфу, а дальше будем смотреть. В финале всё непредсказуемо.
«У нас есть комиссия, им вопросы задавайте»
Защитник «Авангарда» Алексей Емелин разумно ушёл от оценки правомерности силового приёма Хартикайнена. Оно и понятно, платить 300 тысяч рублей за обсуждения действий судей не хочется никому.
— Как здоровье после силового приёма Хартикайнена?
— Со мной всё нормально, идёт плей-офф. Жёсткая игра здесь неудивительна. Это хоккей.
— Он же прыгнул при выполнении хита?
— Я не буду комментировать, что там было. У нас есть комиссия, которая рассматривает такие моменты. Им вопросы задавайте.
— Что-то поменяли в своей игре после первого матча?
— Мы ничего не меняли в своей игре, старались играть в наш хоккей. Пытались ещё больше взвинтить скорости, чтобы они фолили на нас.
— Что придумали против тройки Умарка?
— Ничего не придумывали, просто старались играть плотнее. У них мастеровитая команда, до конца третьего периода игра шла на равных. Нам немного повезло.
— Вы остались капитаном, хотя Медведев вернулся в состав. Почему так случилось?
— Не моё решение по капитанству, без комментариев.