Сорокин опять поплыл под давлением СКА? Но у Никитина есть секретное оружие

ЦСКА проиграл и второй матч в Санкт-Петербурге, и теперь в финале Запада всё начинается заново. Любители интриги и долгих серий в плей-офф ликуют, но московским «армейцам» не до смеха. Их главный щит (непроходимая оборона) пробит, а лучшие атакующие силы очень некстати взяли обет молчания.

Четвёртый матч серии ЦСКА провёл повеселее, чем третий. Тогда мы покритиковали подопечных Игоря Никитина за излишнюю осторожность, которая несла вред не только самому зрелищу, но и самой команде. И через день ЦСКА сыграл смелее, по крайней мере, попытался это сделать. Третий период московские «армейцы» провели активнее соперника, но, по иронии судьбы, проиграли его со счётом 0:2. Игорю Никитину не позавидуешь: играешь осторожно и аккуратно – проигрываешь, действуешь напористее – всё равно уступаешь. Непоколебимая уверенность главного тренера ЦСКА в своей системе понесла серьёзный удар после этих питерских поражений, и от отчаяния Никитин ищет причины проигрышей там, где их нет.

Никитин: ЦСКА не успевает правила учить, совершенно разные для разных команд

Что же сломалось у ЦСКА? Да, молчит первое звено, чьих шайб в обоих питерских матчах и не хватило, чтобы получить комфортное преимущество по ходу матча. К лидерам есть вопросы, несомненно. Но ЦСКА приучил, что матчи эта команда выигрывает в обороне, а питерцам в домашних играх удалось-таки подобрать ключи к воротам московских «армейцев». Вот это реальная проблема для красно-синих.

С Сорокина особый спрос

При этом защита ЦСКА по-прежнему играет на высочайшем уровне. Никаких провалов и системных ошибок, и самое главное – закрытый доступ на свой пятак. Оттуда СКА в этой серии забросил лишь раз, когда ЦСКА не уследил за Барабановым в третьем матче. Московские «армейцы» привычно выдавливают атаки соперника на периметр, блокируют кучу бросков, оставляя работу Илье Сорокину в основном на выстрелах с дальней и средней дистанции. Но один из самых талантливых российских вратарей вдруг стал нервничать и ошибаться, и это может разрушить все планы ЦСКА в этом сезоне.

Плотников: СКА сломал Сорокина? Этот вопрос уже был, или что вы имеете в виду?

Когда мы говорим, что Сорокин слегка поплыл, нужно понимать, что к оценке действий Ильи мы подходим несколько предвзято. Всё-таки на протяжении последних трёх-четырёх сезонов это один из лучших вратарей КХЛ и по проценту отражённых бросков, и по коэффициенту надёжности, и по количеству сухих матчей. Для ЦСКА роль Сорокина огромна, и мы привыкли, что ошибается этот голкипер крайне редко. Несмотря на молодость вратаря, спрос с него особый.

Безусловно, броски у Прохоркина в обоих матчах в Санкт-Петербурге получились изумительными, а Сергей Плотников проявил недюжинную хитрость в эпизоде со своим голом. Говоря о любом другом вратаре, мы бы, возможно, и не посчитали это за недочёты голкипера. Но Сорокин должен был брать эти броски, просто потому, что на этом строится философия ЦСКА. Когда команда намеренно отдаёт территорию и уповает на свою непроходимую оборону, у вратаря просто нет права даже на незначительные помарки. Оборона московских «армейцев» и так не даёт ничего сделать на своём пятачке, а остальные угрозы, вратарь, будь любезен нивелировать. Сорокин не справляется, и во многом из-за этого счёт в серии стал 2-2.

ЦСКА пора использовать фактор Юханссона?

Любопытно, что год назад вратарь ЦСКА уже показал, что под высоким давлением его эффективность снижается, а вероятность ошибки возрастает в разы. Было это в финале конференции против СКА, и тогда москвичей дальше протащил отнюдь не Сорокин, а Ларс Юханссон.

Впервые швед появился в третьем матче серии, когда ЦСКА «горел» 1:4 к началу второго периода. Отыграться москвичи не сумели, зато Юханссон ни разу не пропустил от Гусева и Ко.

ЦСКА — СКА: Сорокин пропустил четыре шайбы и заменён на Юханссона

Четвёртый поединок серии подопечные Никитина выиграли с Сорокиным в воротах, а вот на важнейший пятый матч при равном счёте в противостоянии вышел Юханссон и провёл блестящую встречу. Ларс засушил мощное нападение СКА, отразив 29 бросков. Но на шестую встречу Никитин вновь доверился Сорокину, и тот едва серьёзно не подвёл команду. Помните, как он зевнул несложный бросок Гусева в самом начале матча?

СКА к 5-й минуте матча с ЦСКА повёл 2:0, у Ковальчука первое очко в серии

Затем была ещё одна быстрая шайба от СКА, и показалось, что питерцы привезут серию домой на седьмую встречу. Но нервничавшего Сорокина Никитин поменял на Юханссона, команда успокоилась, отыгралась и выиграла матч в овертайме. Однако победной шайбы Михаила Григоренко не случилось бы, если бы не грандиозное спасение от шведского вратаря ЦСКА.

Юханссон не пропустил от СКА в той серии ни одной шайбы, а Илья Сорокин наблюдал за подвигами коллеги со стороны. Повторится ли ситуация сейчас? Пока у российского голкипера ЦСКА нет откровенных ляпов, но необязательные голы в четвёртом поединке и замена по ходу встречи – весьма тревожные звоночки. Факт остаётся фактом – СКА снова смог вывести Сорокина из зоны комфорта, и Никитину уже сейчас стоит задуматься о секретном оружии против питерцев в лице Юханссона.

Шестёркин выигрывает борьбу за место в воротах сборной

Отметим ещё вот что. Потеря уверенности для вратаря страшна сама по себе, но вдвойне неприятно для Сорокина терять лицо, когда в противоположных воротах играет твой ровесник и главный конкурент за место в сборной России. Заочное соперничество Сорокина и Игоря Шестёркина длится уже не первый год, и сейчас вратарь СКА переигрывает коллегу. Он по ходу серии с ЦСКА потеснил Магнуса Хелльберга и стал для питерцев символом возвращения в серию – чего стоит только сумасшедший сейв после броска Григоренко! С Сорокиным же может произойти обратная ситуация, если на следующий матч в воротах ЦСКА выйдет Юханссон. В контексте конкуренции за место основного голкипера сборной на ЧМ-2019 для Ильи это очень плохой знак.