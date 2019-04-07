Над «Авангардом» нависла тень 2012 года. Повторит ли Уфа трюк «Динамо»?

«Салават Юлаев» продлил серию финала Востока как минимум на один матч, и этому рады абсолютно все, кто следит за этим противостоянием, за исключением поклонников омской команды. С одной стороны – счёт в серии 3-2 в пользу «Авангарда», и для «ястребов» ничего особо страшного не произошло. По-прежнему, для выхода в финал Кубка Гагарина нужно выиграть одну игру. Но с другой – уфимцы выиграли тяжелейший пятый матч во втором овертайме на чужой площадке, и смогли заработать шанс сравнять счёт в противостоянии на домашнем льду. Что бы ни говорили игроки «Авангарда», а после такой победы психологическое преимущество однозначно будет на стороне подопечных Николая Цулыгина. Зная, как «Салават» умеет давить на своей площадке, как поддерживают уфимцев родные трибуны, можно сказать, что омичам в понедельник предстоит самый тяжёлый матч в нынешнем плей-офф.

Дежавю для «Авангарда»?

Счёт 3-1 в серии и вопрос победы в пятой игре – вообще больные темы для болельщиков «Авангарда». В истории КХЛ было всего четыре случая, когда команда вытаскивала серию с такого счёта, и самый эпичный произошёл в 2012 году, в финале Кубка Гагарина. «Для «Динамо» всё только начинается», — заявил тогдашний главный тренер бело-голубых Олег Знарок после четвёртой игры решающей серии плей-офф сезона-2011/12. И затем москвичи смогли выиграть три подряд встречи у «Авангарда» (две из них в Омске), взяли главный трофей КХЛ и нанесли тяжелейшую психологическую травму всем, кто неравнодушен к омскому хоккею. С тех пор в сибирском городе развился мощнейший комплекс подобного рода ситуаций. Казалось бы, нынешний «Авангард» Боба Хартли своим уверенным и статным выступлением в этом сезоне должен был искоренить все эти малодушные настроения и неуверенность в собственных силах. Но вот «Салават» не даёт закончить серию «Авангарду» на своей площадке, счёт в противостоянии становится минимальным, и в Омске вспоминают все худшие эмоции семилетней давности. Неужели над «ястребами» действительно нависла тень 2012 года?

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Соблазн сравнить эти серии действительно велик. Они совсем не похожи по стилю, зато близки по самой своей сути. И в финале-2012, и сейчас «Авангард» столкнулся с сильным, равным по возможностям соперником. Оба раза омичи заслуженно достигали преимущества в серии 3-1, но не покидало ощущение, что победа всего в пяти встречах была бы царским подарком для «ястребов». Соперник «Авангарда» явно был достоен большего. И чтобы не допустить перелома, омичам нужно было достать из себя всё в пятой встрече, не позволить оппоненту поверить в свои силы и затем развернуть преимущество в свою сторону. Оба раза «ястребам» это сделать не удалось. «Динамо» семь лет назад довело дело до конца, как будет сейчас с «Салаватом» — пока неизвестно.

Похожи в деталях и пятые матчи обеих серий. Во-первых, «Авангард» проиграл их с одинаковым счётом 2:3. Во-вторых, оба раза неуверенно в важнейший момент сыграли голкиперы омичей. Семь лет назад совсем несложные броски «динамовцев» пропускал Карри Рямё, сейчас Игорь Бобков дважды запустил в ближний угол от Александра Бурмистрова и Линуса Умарка. В-третьих, результат и у «Динамо», и у «Салавата» в пятой встрече сделали хоккеисты ведущих звеньев, от которых «Авангард» в первую очередь должен был ожидать неприятностей. Семь лет назад две из трёх шайб забросило ударное звено бело-голубых Леонид Комаров – Константин Горовиков – Михаил Анисин, вчера решающие шайбы «ястребы» пропустили от Умарка и Йоонаса Кемппайнена.

Нужно сказать ещё и о том, что эти поражения в Омске практически никто не ждал. Все понимали силу «Динамо» и «Салавата», но не рассчитывали всерьёз, что соперники «Авангарда», казалось бы, обескураженные своим положением, зацепятся за серию. Бело-голубые не просто зацепились, а перевернули всё с ног на голову, и теперь у «Салавата» есть все шансы повторить подвиг подопечных Знарка.

Чемпионское «Динамо» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

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Но когда мы говорим о каких-то параллелях и закономерностях, мы часто забываем, что существуют они только в представлении журналистов и болельщиков. Это они досконально помнят историю команд, статистику и на основании этого делают какие-то выводы. В реальном хоккейном мире всё гораздо проще. Есть ближайший матч, период, игровая смена, а всё, что было раньше – не имеет никакого значения. Тем более вряд ли, что кто-то из «Авангарда» сейчас вспомнит ту приснопамятную для омичей серию с «Динамо». Хотя бы потому, что у «ястребов» с тех времён уже сто раз поменялось руководство, тренерский штаб и состав. Правда, осталось два хоккеиста, участвовавших в событиях семилетней давности, но не думаю, что Карри Рямё или Никита Пивцакин поделятся с партнёрами какими-то переживаниями по этому поводу.

Но дело даже не в изменившемся составе «ястребов». Ещё год назад «Авангард» можно было сравнивать с той командой, которая безвольно отдала финал в 2012 году. Период застоя у омичей начался как раз после того поражения и продолжался вплоть на начала нынешнего сезона. Но «Авангард» Александра Крылова, Максима Сушинского и Боба Хартли вряд ли имеет что-то общее с тем, что представляли из себя «ястребы» на протяжении последних семи лет. Конечно, изменились внешние атрибуты – эмблема, цвета и даже временная прописка. Но не это главное. У «Авангарда» появился сильнейший со времён Валерия Белоусова главный тренер, мощный игровой стиль, несгибаемый характер, а руководство «ястребов» показывает себя единым целым с командой и уже выковывает славу не самого скандального, а самого передового клуба КХЛ по многим показателям. Начиная с маркетинга и заканчивая, собственно, спортивным результатом.

Александр Хаванов, Алексей Морозов, Максим Сушинский, Александр Крылов. Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

Роль хозяев клуба, читай внешнего давления на соперника, ведь очень важна в плей-офф. Вспоминая историю с финалом-2012, невозможно не сказать о теориях заговора, которым обросло то противостояние. Из фактов – отстранение защитника «Авангарда» Антона Белова за допинг. Из домыслов – невероятное количество слухов и предположений, вплоть до прямого указания из Москвы «слить» омичам тот финал, ради продолжения спокойной работы на своём посту многолетнего патрона «Авангарда» бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева. Да, причины обиднейшего поражения «ястребов» в финале в Омске называли самые разные. Понятно, что в основной массе, все эти слухи отдавали отборным бредом, но также понятно, что кабинетную войну (привычное дело для плей-офф) «Авангард» тогда проиграл, уверенность в своих силах была подорвана на всех уровнях, и в результате омичи остались без кубка.

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Воевать на околохоккейном фронте у «Авангарда» тогда было попросту некому, особенно, против «Динамо», в наблюдательном совете которого тогда состояли президент КХЛ Александр Медведев и министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев. Сейчас у «ястребов» ситуация кардинально иная, да и «Салават» не собирается оказывать никакого давления на «Авангард», кроме как на хоккейной площадке. Эта серия – во всех смыслах гораздо чище битвы в финале-2012, а если уж кто и пытается расшатать нервы соперника, так это омский клуб. Правда, совсем невинными способами.

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Так что сейчас всё однозначно будет решаться только на льду, и психологически сравнивать битвы «Авангарда» с «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» абсолютно некорректно. Сможет ли Уфа перевернуть ход этой серии? По-прежнему, это большой вопрос. Омичи играют мобильнее соперника, превосходят его в объёме катания и в количестве прямых угроз воротам, и система Хартли всё ещё смотрится предпочтительнее хоккея Цулыгина.

«Салават» вытащил пятый матч за счёт блестящей игры Юхи Метсолы, невероятной игре в обороне и мастерству своего легионерского звена. Но хватит ли этих слагаемых для ещё двух подряд побед над «Авангардом»? В стане «ястребов» наверняка сделают правильные выводы из поражения в пятой встрече, а сломать обидный проигрыш во втором овертайме омичей вряд ли сможет. На тренерском мостике у «Авангарда» не импульсивный Раймо Сумманен, потерявший нить управления командой в финале-2012, а спокойный и уверенный в себе Боб Хартли, в чьей богатой карьере наверняка были подобные ситуации, а значит у него есть и рецепт по выходу из них.

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Если отбросить все эмоции и подойти к финальной части этой серии максимально сухо, то получится, что «Авангарду» нужно проиграть две игры подряд «Салавату». Уфимцы проводят невероятный плей-офф и заслужили всех возможных хвалебных эпитетов, но в такой расклад мне верится с трудом. Нынешний «Авангард» меньше всего способен на то, чтобы повторить ошибки семилетней давности.