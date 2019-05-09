Россия, США, Канада или Швеция. У кого самый дорогой и крутой состав на ЧМ

Календарь чемпионата мира по хоккею – 2019

Перед стартом чемпионата мира сравним составы четырёх топ-сборных по стоимости игроков. Команды Канады, США и Швеции практически полностью укомплектованы игроками НХЛ, а у России преобладают игроки из КХЛ, но это не помешало нашей сборной занять вторую строчку в этом рейтинге. О стоимости состава россиян мы уже писали подробно в этом материале:

$ 84 млн стоит состав сборной России на ЧМ. Зарплаты всех игроков Все зарплаты хоккеистов сборной России, которые сыграют на чемпионате мира — 2019.

Швеция — $ 72,921 млн

Вратари: Хенрик Лундквист ($ 7,5 млн), Якоб Маркстрём ($ 3,6 млн), Юнас Энрот (-).

Нападающие: Элиас Петтерссон ($ 925 тыс.), Адриан Кемпе ($ 832,5 тыс.), Марио Кемпе ($ 700 тыс.), Луи Эрикссон ($ 7 млн), Еспер Братт ($ 732,5 тыс.), Вильям Нюландер ($ 12 млн), Патрик Хёрнквист ($ 5,3 млн), Маркус Крюгер ($ 2,3 млн), Оскар Линдблом ($ 925 тыс.), Элиас Линдхольм ($ 4,85 млн), Антон Ландер ($ 2,15 млн), Деннис Расмуссен ($ 923,077 тыс.), Александр Веннберг ($ 4,5 млн), Йоаким Нюгард (-), Антон Ведин (-).

Защитники: Адам Ларссон ($ 4,85 млн), Эрик Густафссон ($ 1 млн), Роберт Хэгг ($ 1 млн), Оливер Экман-Ларссон ($ 7 млн), Маркус Петтерссон ($ 832,5 тыс.), Филип Хольм (-), Матиас Экхольм ($ 4 млн), Лукас Бенгтссон (-).

Из четырёх самых «упакованных» сборных самый скромный состав – у «Тре Крунур». Скромный по меркам зарплат, конечно. Самым дорогим игроком является Вильям Нюландер, который бастовал несколько месяцев, отказываясь подписывать контракт. В итоге по действующему соглашению он в этом году заработал $ 12 млн (с 2020 года будет получать $ 6 млн в год).

Лундквист пока удерживает вторую строчку по зарплате среди вратарей НХЛ (выше – только Кэри Прайс), но его зарплата из года в год снижается. Впрочем, Король Хенрик от этого не становится хуже.

Низкая общая платёжка объясняется тем, что некоторые шведские сборники ещё не отыграли контракты новичков (например, Элиас Петтерссон, который летом наверняка выиграет «Колдер Трофи»), а также тем, что звёзд в составе не так уж и много. Лундквист, Экман-Ларссон, Линдхольм, Экхольм, Нюландер да Петтерссон.

Рейтинг вратарей ЧМ-2019. У шведов есть Лундквист, а у России — Василевский Тот случай, когда самая неопытная бригада голкиперов на турнире…у сборной США.

Канада — $ 81,693 млн

Вратари: Макензи Блэквуд ($ 650 тыс.), Мэтт Мюррей ($ 3,75 млн), Картер Харт ($ 742,5 тыс.).

Защитники: Тома Шабо ($ 832,5 тыс.), Трой Стечер ($ 2,325 млн), Брэндон Монтур ($ 3,25 млн), Дэймон Сиверсон ($ 3 млн), Ши Теодор ($ 5,2 млн), Дарнелл Нурс ($ 3,2 млн), Данте Фаббро ($ 925 тыс.).

Нападающие: Джонатан Маршессо ($ 7 млн), Энтони Чирелли ($ 742,5 тыс.), Марк Стоун ($ 7,35 млн), Тайлер Бертуцци ($ 1,4 млн), Энтони Манта ($ 3,3 млн), Сэм Райнхарт ($ 3,55 млн), Мэтью Жозеф ($ 742,5 млн), Джон Таварес ($ 15,9 млн), Кайл Туррис ($ 6 млн), Дилан Строум ($ 832,5 тыс.), Джаред Макканн ($ 1,25 млн), Адам Хенрик ($ 5,5 млн), Шон Кутюрье ($ 4,25 млн).

У канадцев, конечно, выделяется Таварес – самый дорогой хоккеист на этом турнире, да и вообще в мире в этом году. Кстати, он не дотянул даже до топ-15 бомбардиров в НХЛ – большое очков набрали и Овечкин, и Кучеров, и Драйайтль с Годро, которые тоже сыграют в Словакии.

А вот кто отрабатывает свои деньги на все сто, так это Марк Стоун. У него и так была большая зарплата, а в следующем году вступит в силу новый контракт со средней зарплатой $ 9,5 млн. В нападении выделим Кутюрье, Шаршессо и Райнхайрта – все они являются лидерами своих клубов и получают соответсвующие деньги. А вот Дилан Строум пока играет по контракту новичка, что называется, за еду. И играет здорово.

Мы уже писали, что защитная линия канадцев в этом году не самая сильная. За это говорит не только их игра, но и тот факт, что никто не получает больше $ 5,2 млн. По соотношению цена-качество выгодно отличается только Шабо (его контракт новичка будет действовать ещё год). А вот вратари – настоящая находка. У Харта низкая зарплата, потому что он только дебютировал в НХЛ. Мюррей тоже ещё молод (24 года) и своё первое большое соглашение будет подписывать только через год.

Россия — $ 84,948 млн

Вратари: Андрей Василевский ($ 3,5 млн), Илья Сорокин ($ 1,38 млн), Александр Георгиев ($ 792,5 тыс.).

Защитники: Дмитрий Орлов ($ 6,5 млн), Никита Зайцев ($ 4,5 млн), Никита Нестеров ($ 1,38 млн), Владислав Гавриков ($ 1,08 млн), Динар Хафизуллин ($ 1,08 млн), Михаил Сергачёв ($ 925 тыс.), Артём Зуб ($ 615,385 тыс.), Артём Блажиевский ($ 769,231 тыс.), Александр Елесин ($ 230,769 тыс.), Никита Задоров ($ 2,2 млн).

Нападающие: Александр Овечкин ($ 10 млн), Евгений Кузнецов ($ 10 млн), Евгений Малкин ($ 9,5 млн), Илья Ковальчук ($ 8,5 млн), Никита Кучеров ($ 5,55 млн), Артём Анисимов ($ 5 млн), Евгений Дадонов ($ 3,75 млн), Михаил Григоренко ($ 1,38 млн), Никита Гусев ($ 1,23 млн), Кирилл Капризов ($ 1,08 млн), Александр Барабанов ($ 1,08 млн), Сергей Плотников ($ 1,08 млн), Иван Телегин ($1 млн), Сергей Андронов ($ 846,154 тыс.).

Во вратарской линии у России схожая ситуация с канадцами, все ещё молоды и пока получают относительно немного. А в нападении сразу трое игроков – в топ-20 НХЛ по зарплате. Это Овечкин, Кузнецов и Малкин. Все трое – обладатели Кубка Стэнли, а у Малкина таких трофеев целых три, так что свои деньги они заслужили. Топ-4 россиян «съедают» почти половину всей платёжки сборной. И это неудивительно, ведь половина состава представлена игроками КХЛ, а зарплаты в России (как и налоги) традиционно ниже, чем за океаном.

Но по меркам нашей лиги, практически все зарабатывают немало. Исключение составляют только Александр Елесин и Артём Зуб. Отметим, что сегодня расположение сборной покинул Богдан Киселевич ($ 925 тыс.), а завтра в Братиславу приедет Никита Задоров ($ 2,2 млн). Такая рокировка ещё немного подняла стоимость российской сборной.

Рейтинг нападающих ЧМ-2019. У США — Кейн и Годро, но Россию им не обогнать В Братиславу едет огромное количество суперзвёзд мирового хоккея.

США — $ 90,86 млн

Вратари: Татчер Демко ($ 925 тыс.), Кори Шнайдер ($ 6 млн), Кэйден Примо ($ 792,5 тыс.).

Защитники: Адам Фокс ($ 925 тыс.), Куинн Хьюз ($ 900 тыс.), Алек Мартинез ($ 4,05 млн), Брэди Шей ($ 5,7 млн), Райан Сутер ($ 9 млн), Кристиан Воланин ($ 925 тыс.), Ноа Хэнифин ($ 4,95 млн).

Нападающие: Алекс Дебринкэт ($ 792,5 тыс.), Джек Айкел ($ 10 млн), Джонни Годро ($ 6,75 млн), Люк Гленденинг ($ 2 млн), Джек Хьюз (-), Патрик Кейн ($ 12 млн), Клейтон Келлер ($ 925 тыс.), Дилан Ларкин ($ 6,75 млн), Крис Крайдер ($ 4,5 млн), Дерек Райан ($ 3,125 млн), Джеймс Ван Римсдайк ($ 8 млн), Фрэнк Ватрано ($ 925 тыс.), Колин Уайт ($ 925 тыс.).

Самый дорогой состав – у американцев, так ведь они и везут свой сильнейший состав за многие годы. Сразу шесть игроков заработали в этом году более $ 6 млн. Чего только стоит Патрик Кейн, который в 30 лет выдал лучший сезон в карьере. Ван Римсдайк, Годро, Айкел – это всё большие звёзды с соответствующей зарплатой.

А Райан Сутер даже в 34 года остаётся крутым защитником и занимает четвёртую строчку по зарплате среди игроков своего амплуа (но и соглашение он подписывал в 2012 году, когда $ 9 млн в год были практически верхней планкой).

Трое американцев в НХЛ пока не играли, и зарплаты не получали, но двое из них уже поставили подписи под первыми контрактами и должны дебютировать в лиге в сезоне-2019/20. Это Адам Фокс и Кэйден Примо, их зарплаты будут действовать со следующего года. Юный вундеркинд Джек Хьюз – отдельная история, летом ему предстоит процедура драфта.

Пока что он выступал только в юниорской лиге США и впервые проверит свои силы на фоне взрослых профессионалов.