Шведы хотели помешать России. Получили 0:6 за период и всё поняли

На чемпионате мира в Словакии завершился групповой этап. В последний игровой день до последнего не было понятно, как сформируются четвертьфинальные пары. Всё решилось в очных матчах Канада – США и Швеция – Россия. Хоккеисты «Тре крунур» открыли счёт в матче и пытались развить своё преимущество. Такой ход событий не устраивал нашу команду, которая при поражении в три шайбы могла потерять первое место в группе. Российские хоккеисты вышли на второй период совсем с другим настроем и выиграли его со счётом 6:0, предопределив исход матча. Дальше шведы особо не сопротивлялись.
Видеообзоры матчей двенадцатого игрового дня
Финляндия – Германия – 2:4
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Чехия – Швейцария – 5:4
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Словакия – Дания – 2:1 Б
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Норвегия – Латвия – 1:4
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Канада – США – 3:0
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Швеция – Россия– 7:4
Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.
Турнирное положение
Группа А
Группа В
Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019
Четвертьфинал №1. Россия (1В) – США (4А)
Четвертьфинал №2. Финляндия (2А) – Швеция (3В)
Четвертьфинал №3. Чехия (2В) – Германия (3А)
Четвертьфинал №4. Канада (1А) – Швейцария (4В)
Расписание матчей 1/4 финала
Онлайн-трансляция матча Россия — США будет доступна здесь. Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте ФХР.
Канада – Швейцария
Россия – США
Финляндия – Швеция
Чехия – Германия
- 22 мая 2019
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