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ЧМ по хоккею 2019, таблица, плей-офф, где смотреть матч Россия — США

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
ЧМ по хоккею 2019, таблица, плей-офф
«Чемпионат»
Шведы хотели помешать России. Получили 0:6 за период и всё поняли
Последний день удивительного группового этапа на чемпионате мира.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

На чемпионате мира в Словакии завершился групповой этап. В последний игровой день до последнего не было понятно, как сформируются четвертьфинальные пары. Всё решилось в очных матчах Канада – США и Швеция – Россия. Хоккеисты «Тре крунур» открыли счёт в матче и пытались развить своё преимущество. Такой ход событий не устраивал нашу команду, которая при поражении в три шайбы могла потерять первое место в группе. Российские хоккеисты вышли на второй период совсем с другим настроем и выиграли его со счётом 6:0, предопределив исход матча. Дальше шведы особо не сопротивлялись.

Расписание всех четвертьфинальных матчей чемпионата мира — 2019

Видеообзоры матчей двенадцатого игрового дня

Финляндия – Германия – 2:4

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 13:15 МСК
Финляндия
2 : 4
1:1, 1:1, 0:2
Германия
1:0 – Песонен (Лехтонен, Йокихарью) – 15:05 (5x4), 1:1 – Михаэлис (Плахта, Айзеншмид) – 17:04 (5x5), 2:1 – Тюрвяйнен (Оямяки) – 24:07 (5x5), 2:2 – Кагун (Драйзайтль) – 33:13 (5x5), 2:3 – Драйзайтль (Пфёдерль) – 44:46 (5x4), 2:4 – Драйзайтль – 59:00 (en)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Чехия – Швейцария – 5:4

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 13:15 МСК
Чехия
5 : 4
1:1, 3:1, 1:2
Швейцария
0:1 – Фрик (Марчини, Шервай) – 02:13 (5x5), 1:1 – Ворачек (Коварж, Фролик) – 12:21 (5x4), 2:1 – Симон (Ворачек, Гронек) – 20:38 (5x5), 3:1 – Фролик (Ворачек, Симон) – 26:20 (5x5), 3:2 – Шервай (Марчини, Курашев) – 26:49 (5x5), 4:2 – Кубалик (Симон) – 28:27 (5x5), 4:3 – Шервай (Вебер, Марчини) – 41:47 (5x5), 4:4 – Нидеррайтер (Йози, Хишир) – 56:19 (5x5), 5:4 – Рутта – 58:33 (en)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Словакия – Дания – 2:1 Б

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Словакия
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Дания
1:0 – Маринчин (Студенич, Надь) – 39:04 (5x5), 1:1 – Бёдкер (Русселль, Йенсен) – 46:41 (5x3), 2:1 – Надь – 65:00 ( ПБ)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Норвегия – Латвия – 1:4

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Норвегия
1 : 4
1:0, 0:1, 0:3
Латвия
1:0 – Линдстрём (Холёс, Мартинсен) – 15:18 (5x4), 1:1 – Индрашис (Балцерс, Блюгерс) – 22:43 (5x4), 1:2 – Якс (Балинскис, Индрашис) – 46:59 (5x5), 1:3 – Маренис (Кулда, Балцерс) – 47:55 (5x5), 1:4 – Кениньш (Индрашис) – 54:13 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Канада – США – 3:0

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Канада
3 : 0
2:0, 1:0, 0:0
США
1:0 – Дюбуа (Стоун) – 01:49 (5x5), 2:0 – Туррис (Манта) – 08:02 (5x5), 3:0 – Макканн (Туррис, Фаббро) – 35:59 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Канада отправила американцев на Россию! Пусть США боятся нас
В заключительном матче группового этапа чемпионата мира североамериканские сборные разыграли судьбу четвертьфинальных пар.

Швеция – Россия– 7:4

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Швеция
4 : 7
1:0, 0:6, 3:1
Россия
1:0 – Ландеског (Петтерссон, Петтерссон) – 07:32 (5x5), 1:1 – Анисимов (Гусев, Кучеров) – 20:57 (5x5), 1:2 – Дадонов (Сергачёв, Кузнецов) – 24:10 (5x5), 1:3 – Овечкин (Малкин, Хафизуллин) – 28:52 (5x5), 1:4 – Капризов – 34:39 (5x5), 1:5 – Григоренко – 37:17 (5x5), 1:6 – Малкин (Задоров, Дадонов) – 37:47 (5x5), 2:6 – Нюландер (Веннберг) – 52:02 (5x5), 2:7 – Орлов (Барабанов, Телегин) – 52:57 (5x5), 3:7 – Экман-Ларссон (Петтерссон) – 56:22 (5x5), 4:7 – Клингберг (Экман-Ларссон, Нюландер) – 58:49 (5x4)

Видео можно посмотреть на официальном канале IIHF в YouTube.

Шесть голов от России за 17 минут! Шведы не могли смотреть на этот позор
Действующие чемпионы мира разгромно проиграли россиянам во втором периоде матча и заняли третье место в группе.

Турнирное положение

Группа А

Группа В

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2019

Четвертьфинал №1. Россия (1В) – США (4А)

Четвертьфинал №2. Финляндия (2А) – Швеция (3В)

Четвертьфинал №3. Чехия (2В) – Германия (3А)

Четвертьфинал №4. Канада (1А) – Швейцария (4В)

Какими будут пары 1/4 финала на ЧМ. Сетка плей-офф
Турнирные расклады в группах и пары плей-офф чемпионата мира-2019 на текущий момент.

Расписание матчей 1/4 финала

Онлайн-трансляция матча Россия — США будет доступна здесь. Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте ФХР.

Канада – Швейцария

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Канада
Швейцария

Россия – США

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Россия
США

Финляндия – Швеция

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Финляндия
Швеция

Чехия – Германия

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Чехия
Германия
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