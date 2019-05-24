«В душе посмеялся». Реакция Воробьёва на статью американской журналистки

Сборную США мы уже проехали. Там не успокоятся, а российская команда готовится к важнейшему полуфиналу с финнами.

Журналистка New York Times назвала игру сборной России в атаке абсурдной

После победы в четвертьфинале чемпионата мира над командой США – 4:3, сборная России начала подготовку к полуфинальной встрече с командой Финляндии. Правда, отголоски матча с американцами до сих пор доносятся до нашей команды. Так эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер поделилась мнением об игре сборной России.

«На мой взгляд, у россиян абсурдная модель игры в нападении — они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это лёгкой атлетикой. Подопечные Блэшилла старались помешать им действовать в таком ключе. Их задачей было снизить скорости, не позволить противнику быстро перемещаться по площадке, за счёт чего уменьшить количество голевых моментов.



Россияне нанесли 43 броска в створ? И это с учётом того, что «звёздно-полосатым» удалось снизить их количество. Каждый раз, когда подопечные Воробьёва только подходят к зоне, болельщики взрываются овациями. Они понимают, что сейчас будет создан очередной опасный момент, ведь именно так происходило на протяжении всего турнира. Шнайдер провёл свой лучший матч на турнире. Думаю, во втором периоде «звёздно-полосатые» могли быстро потерять все шансы на успех, если бы не игра Кори», — цитирует Робенхаймер «RT на русском».

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Это тема получила продолжение после окончания тренировки сборной России, когда у главного тренера россиян Ильи Воробьёва спросили, что он думает по этому поводу.



— Вы посмеялись, когда американской журналистке не понравилось ваша тактика, что очень быстро бегаете?

— Прочитали и проехали дальше.



— Посмеялись?

— В душе, наверное.

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Кроме того, Илья Воробьёв поделился впечатлениями от игры финского вундеркинда Каапо Какко, а также заявил, что в сборной не намерены вспоминать 2011 год. Именно тогда россияне на этой же арене в Братиславе проиграли Суоми в полуфинале чемпионата мира со счётом 0:3. Нынешнюю игру коллектива Юкки Ялонена наш главный тренер назвал финскими часами. Что ж, посмотрим, как будет на самом деле. Ворота россиян, как и ожидалось, будет защищать Андрей Василевский.

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Сразу после Воробьёва к журналистам вышел капитан сборной России Илья Ковальчук, который подробно ответил на вопросы представителей СМИ.

— Ты мне обещал только пишущую прессу, — обратился Ковальчук к пресс-атташе сборной Марату Сафину. – Я бы причёску хоть сделал (смеётся).



— Какие мысли в голове накануне полуфинала?

— Пока особо никаких. Готовимся, легко потренировались. Кто хочет, пойдёт в зал, на велосипеды. Надо восстановиться после вчерашней игры и с полной силой подойти к следующей.

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— Дайте оценку сопернику.

— Мы с ними играли перед чемпионатом мира, они нас обыграли, поэтому надо сделать правильные выводы. У них молодая команда, практически все ребята из КХЛ. Наши тренеры прекрасно их знают, расскажут, что делать.



— Какие матчи с финнами приходят на ум?

— Много финнов было. Они нам попортили нервы. На самом деле, не самый простой для нас соперник. Но будем ломать завтра. Надо всё прошлое оставить и жить настоящим. У них очень хорошая команда. Нам надо играть в свой хоккей, тогда всё будет в порядке.



— Что легче, играть с системными финнами или американцами, которые действуют от атаки?

— Я бы не сказал, что американцы действуют от атаки. Даже когда они в две шайбы проигрывали, то ждали, когда мы сделаем ошибку. Неважно, с кем играть, это полуфинал чемпионата мира. Осталось четыре команды достойных. Сильнейший победит. С финнами у нас давние счёты.



— Санкт-Петербург получил право на проведение чемпионата мира. Город, в котором вы получили много игрового времени. Как относитесь к этому?

— Намного больше, чем здесь (смеётся). Здорово, круто, что в России опять будет чемпионат мира. В России хоккей это спорт №1. Мы это чувствуем сами, нас поддерживают везде. Это будет очередной всплеск, это круто для молодёжи, которая увидит своих кумиров живьём. Надеюсь, ещё больше детей начнут заниматься хоккеем.



— Вам хотелось бы там сыграть?

— Посмотрим, мне уже будет 40 лет, по-моему. Я люблю хоккей, люблю тренироваться. Но не уверен, что на столько.

— Есть, кого выделить в составе финнов?

— Честно говоря, я не особо хорошо их знаю. Есть молодой парень, который, говорят, будет первым-вторым номером драфта (нападающий Каапо Какко – Прим. «Чемпионата»). Он очень хорошо начал турнир. У них ровная команда. Нам надо самим знать, что делать. Тогда всё будет в порядке.



— У вас в матче с Америкой не заладилось с бросками в створ…

— Хорошо, что американцами уже появились броски. Это маленький шажочек к той цели, которую я перед собой ставлю.



— Накручиваете себе?

— Нет, зачем? Я себя не накручиваю. Каждый, кто к нам подходит, говорит, что у нас неважно, кто забивает в команде, а кто отдаёт. Главное – результат. Многие ребята делают то, чего раньше не делали. В этом ничего страшного нет.



Напомним, что полуфинальный матч чемпионата мира – 2019 между Россией и Финляндией состоится в субботу, 25 мая. Начало в 16:15 мск. Сразу после этой встречи сыграют Канада и Чехия. Их игра запланирована на 20:15 мск.