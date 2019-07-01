Панарина оценили как Макдэвида. $ 12,5 млн в год — это лучшая зарплата в НХЛ

За несколько часов до открытия рынка свободных агентов в НХЛ за океаном появилась интересная информация о том, как заинтересованные клубы «ухаживают» за Артемием Панариным — одним из самых желанных нападающих на предстоящем «базаре».

Первым инсайдом стала публикация в «Твиттере» от редактора Colorado Hockey Now Адриана Дейтера, который рассказал о переговорах «лавин» и Панарина. «Я слышал, что «Эвеланш» предлагали Артемию контракт на 6 лет и $ 70 млн», — написал Дейтер.

«Колорадо» готов платить Панарину $ 12,5 млн в год

Средний кэпхит при таком контракте составит $ 11,66 млн, что мгновенно сделало бы Панарина вторым самым дорогим хоккеистом в НХЛ — больше него зарабатывал бы только новый мессия Коннор Макдэвид. Однако Дейтер в своём следующем твите внёс поправку, отметив, что «Колорадо» предложил бы контракт не на 6, а на 7 лет — максимально возможный срок (договор на 8 лет Панарину может предложить только его нынешний клуб — «Коламбус», да и то до 19:00 мск 1 июля).



В беседу с Дейтером включился известный эксперт телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман, который выдал ещё более значительные цифры. «Я слышал, что ему предлагали $ 12,5 млн, но на более короткий срок. «Колорадо» оперировал большими суммами, но меньшей длиной контракта», — написал Фридман.

Кэпхит в $ 12,5 млн — это повторение контракта Макдэвида. В этом случае Панарин стал бы вровень с Коннором и разделил титул самого высокооплачиваемого хоккеиста мира. Срок контракта менее чем на семь лет может быть вполне оправдан, поскольку в октябре Артемию исполнится 28 лет и следующие 5-6 сезонов станут для него главными в карьере. Именно их и захотел «забрать» генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик, который, похоже, всерьёз вознамерился вернуть «Эвеланш» в число лидеров НХЛ.



Если учесть, что на данный момент у «лавин» свободно под потолком зарплат более $ 38 млн, то команда из Денвера вполне может позволить себе такие траты. Другое дело, что, согласно неофициальной информации, владелец «Колорадо» бизнесмен Стэн Крёнке против того, чтобы «лавины» расходовали все $ 82 млн, которые составляют максимум платёжной ведомости. У клуба есть внутренний потолок зарплат, установленный хозяином, который не желает тратиться сверх меры и вкладывать в «лавин» значительные суммы. Всё это вряд ли вдохновляет Панарина, у которого полно более интересных вариантов трудоустройства.

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И всё же цифра годового оклада в $ 12,5 млн довольно любопытна. Если посмотреть на этот потенциальный контракт Артемия и «Колорадо» с точки зрения налогообложения, то предложение «Эвеланш» будут далеко не самым привлекательным. В штате Колорадо с такой зарплаты снимут 44,6% налогов, оставив от дюжины миллионов лишь $ 6,9 млн чистыми.

Если Панарину сделает такое же предложение «Флорида», то «на карман» у парня из Коркино останется уже $ 7,39 млн (ставка меньше на 3,6%, чем в Денвере). Аналогичные условия могла бы предложить «Тампа» или «Нэшвилл», но приобретение Панарина в их планы не входит — по крайней мере, на таких условиях. Налоги в Неваде и контракт с «Вегасом» были бы для Артемия тоже более выгодными, чем договор с «Колорадо» (ставка меньше на 3,3%), а на пятом месте по привлекательности идёт Техас и «Даллас Старз» (ставка на 3,29% выгоднее).

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Словом, Джо Сакик сделал смелый ход, предложив россиянину максимум, но вряд ли Артемий будет ориентироваться только на сумму. К тому же в битву за Панарина снова включился «Коламбус», который может дать россиянину эксклюзивно длинный договор, а масса городских сервисов уже давно обещают обслуживать Артемия бесплатно до конца его карьеры.

Коллега Сакика Лу Ламорелло из «Нью-Йорк Айлендерс» оказался чуть прижимистей и предложил Панарину контракт на 7 лет и суммой от $ 11 до 12 млн в год. При зарплате в $ 12 млн этот вариант будет даже менее выгодным, чем договор с «Колорадо», поскольку налоговая ставка в Нью-Йорке будет на 3,5% больше, и чистыми останется только $ 6,2 млн.



В этом свете любопытно сравнить Панарина с самым известным российским хоккеистом НХЛ — Александром Овечкиным. Контракт Александра составляет $ 9,5 млн в год и будет действовать ещё два сезона. Эффективная налоговая ставка в Вашингтоне составляет 45,4%, что оставляет капитану «столичных» $ 5,1 млн чистыми. Это означает, что если Панарин примет любое из имеющихся на данный момент предложений, то будет зарабатывать больше Овечкина.



Ждать осталось недолго, и совсем скоро мы узнаем, стал ли российский хоккеист самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.