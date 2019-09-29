Клубы НХЛ начали выгонять русских. Хуже всех поступили с Бурдасовым

В Национальной хоккейной лиге завершается предсезонная подготовка, и чем ближе становится окончание тренировочных лагерей, тем меньше российских хоккеистов остаётся в составах команд.
«Бурдасов не готов к НХЛ»
Антон Бурдасов, один из главных возмутителей спокойствия, не смог пробиться в состав «Эдмонтона» — его пробный контракт был рассчитан только на три контрольных матча, из которых россиянин отыграл два. С последнего матча против «Калгари» Антона сняли, хотя до этого он выглядел достаточно неплохо, сделав голевую передачу во встрече с «Виннипегом».
«Персона Бурдасова очень интригует. Он большой, хорошо катается, и у него пятизвёздочный бросок с кистей. Но он никогда не играл в Северной Америке и не заключал полноценный контракт с «Эдмонтоном». Бурдасов — это перспектива, а Томаш Юрчо — это уже товар. Тренеры любят опытных игроков, таких как Юрчо, но они любят и парней с возможностями Бурдасова. Как сказал наставник Дэйв Типпетт, у него нет проблем с молодыми хоккеистами, он просто ищет хоккеистов, которые могут сделать команду лучше», — отмечал обозреватель Sportsnet Марк Спектор.
Несмотря на неплохие отзывы руководства и прессы, Бурдасов не поднимался выше четвёртого-пятого звеньев, когда речь шла о полноценном боевом составе «Ойлерз». Возгласы в стиле «Бурдасов тренируется вместе с Макдэвидом» оказались не более, чем громкими заголовками.
«Бурдасов мог получить свой шанс, если бы приехал покататься в «Эдмонтон» в августе, а затем провёл полноценный тренировочный лагерь. Но сейчас он не готов к НХЛ. К тому же, агент сказал, что он отправится в АХЛ только в том случае, если получит односторонний контракт. Для «нефтяников» это слишком большой риск, так что Антон вернётся в КХЛ», — добавил всё тот же Спектор.
Косвенно факт не полной готовности Бурдасова подтверждает маленькая деталь: Антон приехал в тренинг-кемп «Ойлерз» с зелёными «салаватовскими» крагами, в которых ему запретили играть контрольные матчи. А выданные на первую встречу с «Калгари» синие перчатки оказались слишком велики, что сказалось на его игре.
Прохоркин вернётся в Европу?
Ещё одним россиянином, которому не суждено начать сезон в основе клуба НХЛ, стал Николай Прохоркин. В пятницу «Лос-Анджелес» завершил предсезонные матчи победой над «Вегасом», а в субботу Николай был отправлен в АХЛ. В расположение «Онтарио Рейн» Прохоркин может смело не появляться, так как в его контракте есть «европейский пункт»: в случае, если Николай не начнёт сезон в основном составе команды НХЛ, то может вернуться в Европу. Однако даже несмотря на риск потерять игрока, тренерский штаб «Кингз» во главе с Тоддом Маклелланом не стал оставлять россиянина в основе.
В последнем контрольном матче против «Анахайма» Прохоркин выглядел достаточно неплохо, но, по словам Маклеллана, играть в энхаэловском темпе ему было трудно. «Я считаю, что у нас есть талантливый игрок, обладающий некоторыми навыками. Я верю, что он сможет прибавить. На маленькой площадке всё происходит быстрее, и иногда это заставляет его задумываться, вместо того, чтобы просто играть. А когда ты начинаешь задумываться, то выглядишь медленным. Я не думаю, что он медленный, но просто он слишком много размышляет об этом и не может принять решение», — заявил о Прохоркине наставник «королей».
Свечников-старший снова в фарм-клубе
Третьим российским хоккеистом, которого «на флажке» отцепили от основного состава, стал Евгений Свечников. Форварда отправили в привычный ему «Грэндс-Рэпидз», хотя за день до этого в матче с «Торонто» Свечников-старший набрал два очка и заслужил похвалу от главного тренера.
«Последние два матча Свечников был в своей лучшей форме. Ему становилось комфортнее, и он играл всё лучше. После таких серьёзных операций ещё долго чувствуешь боль. Где-то она утихает, где-то привыкаешь к ней. Он чувствует себя всё более комфортно в колене и отлично играл в последних матчах. Сегодня мы играли не слишком хорошо, но он был одним из наших лучших нападающих. Отлично двигался, играл ответственно, он хочет быть хорошим игроком и упорно работает», — заявил Джефф Блэшилл.
Очевидно, что Свечников может претендовать на вызов в основу по ходу регулярного чемпионата — для этого Евгению нужно показать, что он полностью восстановился после тяжелейшей травмы и готов играть с максимальной нагрузкой.
Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.
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