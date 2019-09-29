Клубы НХЛ начали выгонять русских. Хуже всех поступили с Бурдасовым

В Национальной хоккейной лиге завершается предсезонная подготовка, и чем ближе становится окончание тренировочных лагерей, тем меньше российских хоккеистов остаётся в составах команд.

«Бурдасов не готов к НХЛ»

Антон Бурдасов, один из главных возмутителей спокойствия, не смог пробиться в состав «Эдмонтона» — его пробный контракт был рассчитан только на три контрольных матча, из которых россиянин отыграл два. С последнего матча против «Калгари» Антона сняли, хотя до этого он выглядел достаточно неплохо, сделав голевую передачу во встрече с «Виннипегом».

«Персона Бурдасова очень интригует. Он большой, хорошо катается, и у него пятизвёздочный бросок с кистей. Но он никогда не играл в Северной Америке и не заключал полноценный контракт с «Эдмонтоном». Бурдасов — это перспектива, а Томаш Юрчо — это уже товар. Тренеры любят опытных игроков, таких как Юрчо, но они любят и парней с возможностями Бурдасова. Как сказал наставник Дэйв Типпетт, у него нет проблем с молодыми хоккеистами, он просто ищет хоккеистов, которые могут сделать команду лучше», — отмечал обозреватель Sportsnet Марк Спектор.



Несмотря на неплохие отзывы руководства и прессы, Бурдасов не поднимался выше четвёртого-пятого звеньев, когда речь шла о полноценном боевом составе «Ойлерз». Возгласы в стиле «Бурдасов тренируется вместе с Макдэвидом» оказались не более, чем громкими заголовками.



«Бурдасов мог получить свой шанс, если бы приехал покататься в «Эдмонтон» в августе, а затем провёл полноценный тренировочный лагерь. Но сейчас он не готов к НХЛ. К тому же, агент сказал, что он отправится в АХЛ только в том случае, если получит односторонний контракт. Для «нефтяников» это слишком большой риск, так что Антон вернётся в КХЛ», — добавил всё тот же Спектор.



Косвенно факт не полной готовности Бурдасова подтверждает маленькая деталь: Антон приехал в тренинг-кемп «Ойлерз» с зелёными «салаватовскими» крагами, в которых ему запретили играть контрольные матчи. А выданные на первую встречу с «Калгари» синие перчатки оказались слишком велики, что сказалось на его игре.

«Бурдасов уже тренируется с Макдэвидом». Канада ждёт его дебюта за «Эдмонтон» Там вообще не знают, чего ждать от российского хоккеиста. Или он станет звездой, или вылетит из команды после пары матчей.

Прохоркин вернётся в Европу?

Ещё одним россиянином, которому не суждено начать сезон в основе клуба НХЛ, стал Николай Прохоркин. В пятницу «Лос-Анджелес» завершил предсезонные матчи победой над «Вегасом», а в субботу Николай был отправлен в АХЛ. В расположение «Онтарио Рейн» Прохоркин может смело не появляться, так как в его контракте есть «европейский пункт»: в случае, если Николай не начнёт сезон в основном составе команды НХЛ, то может вернуться в Европу. Однако даже несмотря на риск потерять игрока, тренерский штаб «Кингз» во главе с Тоддом Маклелланом не стал оставлять россиянина в основе.



В последнем контрольном матче против «Анахайма» Прохоркин выглядел достаточно неплохо, но, по словам Маклеллана, играть в энхаэловском темпе ему было трудно. «Я считаю, что у нас есть талантливый игрок, обладающий некоторыми навыками. Я верю, что он сможет прибавить. На маленькой площадке всё происходит быстрее, и иногда это заставляет его задумываться, вместо того, чтобы просто играть. А когда ты начинаешь задумываться, то выглядишь медленным. Я не думаю, что он медленный, но просто он слишком много размышляет об этом и не может принять решение», — заявил о Прохоркине наставник «королей».



Свечников-старший снова в фарм-клубе

Третьим российским хоккеистом, которого «на флажке» отцепили от основного состава, стал Евгений Свечников. Форварда отправили в привычный ему «Грэндс-Рэпидз», хотя за день до этого в матче с «Торонто» Свечников-старший набрал два очка и заслужил похвалу от главного тренера.

«Последние два матча Свечников был в своей лучшей форме. Ему становилось комфортнее, и он играл всё лучше. После таких серьёзных операций ещё долго чувствуешь боль. Где-то она утихает, где-то привыкаешь к ней. Он чувствует себя всё более комфортно в колене и отлично играл в последних матчах. Сегодня мы играли не слишком хорошо, но он был одним из наших лучших нападающих. Отлично двигался, играл ответственно, он хочет быть хорошим игроком и упорно работает», — заявил Джефф Блэшилл.

«Я вернулся. Ждал этого целый год». Разрыв крестов не сломал Свечникова Колено Евгения никогда не будет прежним, но он готов штурмовать НХЛ.

Очевидно, что Свечников может претендовать на вызов в основу по ходу регулярного чемпионата — для этого Евгению нужно показать, что он полностью восстановился после тяжелейшей травмы и готов играть с максимальной нагрузкой.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.