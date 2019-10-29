«Нью-Джерси» выживает Гусева из НХЛ? Дали денег, а теперь вытирают ноги

Кто-то скажет, что Никита Гусев поторопился и зря уехал в НХЛ. Но постойте, ведь талантливому российскому нападающему уже 27 лет. Когда уезжать за океан, если не сейчас? Больше таких шансов может просто не быть. Это прекрасно понимал и сам Никита, и его представители, и родственники хоккеиста.

В НХЛ Гусев отправился состоявшимся игроком и, пожалуй, лучшим хоккеистом КХЛ на тот момент. Россиянин в буквальном смысле слова творил чудеса на льду. Его игра в СКА радовала, а Питер после отъезда Гусева лишился креативного и техничного нападающего. Аналогичная история была и с Артемием Панариным.

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«Честно — радоваться тоже нечему. Ну, забил условно «Эдмонтону». Да, это хорошо, но играть-то в целом надо лучше. Когда ты в четвёртом звене и выходишь два-три раза за период — это тяжело. В том плане, что редко появляешься. И когда тебя всё-таки выпускают, ты выглядишь не так хорошо, как мог бы, если бы всё время находился в игре. Поэтому нет никакой радости от того, что я забил или вроде неплохо провёл матч.



Тут ведь ещё три коммерческие паузы. И они длиннее, чем в Европе. Считай, после каждой паузы на льду появляется первое звено. И только через две смены, если ничего вдруг не произойдёт, подойдёт твоя очередь. И то не факт. Вроде всё тебе нравится, комфортно играть, партнёры интересные, но проявить себя так, как мог бы и хотел бы, не получается. Плюс порой там тебе шайбу забросили, ты побежал за ней, но подбор за соперником, ответная атака, снова заброс, и вот ты шайбу так за всю смену и не потрогал. Даже возможности побороться за неё не было.



Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая раз в год стреляет, а стабильно играть и набирать очки. И в принципе такая возможность есть. Причём я чувствую, что могу быть продуктивным на этом уровне», — цитирует Гусева «Спорт-экспресс».



Увы, но пока в новом клубе Никиты – «Нью-Джерси Дэвилз» – на Гусева действительно рассчитывают, как на хоккеиста третьего-четвёртого звена, либо не рассчитывают вообще. Так, российский нападающий работал на тренировке «Нью-Джерси» как 13-й форвард. Как сообщает североамериканский журналист Аманда Стейн, Гусев провёл тренировку в качестве 13-го форварда, периодически подменяя Майлса Вуда в четвёртом звене. Позднее же появилась информация, что Гусев точно не сыграет с «Тампа-Бэй», форвард будет смотреть матч с трибуны.

Суровая реальность НХЛ для русской звезды. В чём проблемы Гусева в «Нью-Джерси»? Из Никиты слишком рано сделали супергероя, а он поверил и теперь идёт по пути Шипачёва.

Дело ли это? Конечно же нет. В прошлом году в «Дэвилз» не получилось у защитника Егора Яковлева, теперь здесь начал мучиться форвард Никита Гусев. Которого, кстати, обменяли в состав «дьяволов» из «Вегаса». Того самого «Вегаса», где мариновали ещё одного русского форварда – Вадима Шипачёва.



Напомним, что Никита подписал с «Нью-Джерси» на два года, а получает хоккеист по $4,5 млн в год. Деньги солидные, их, безусловно, нужно отрабатывать. Но как тут отработаешь, когда главный тренер клуба Джон Хайнс пытается переложить на тебя ответственность за неудачное выступление команды в нынешнем сезоне? Именно Гусева сделали в «Дэвилз» крайним, предварительно солидно ему насыпав денег. Но если вы не рассчитывали на игрока, то зачем нужно было давать ему такой контракт?



Сейчас «Нью-Джерси» идёт на последнем месте в Восточной конференции, проигрывая всё, что можно. У команды из пригорода Нью-Йорка всего две победы в девяти матчах и шесть набранных очков.

Что касается игрока, то в этом сезоне Гусев принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.



Результат провальным не назовёшь, учитывая тот факт, что доверия в команде к Гусеву нет от слова совсем. Странно, что тренерский штаб американского клуба никак не может и не хочет понять, что проблемы нужно искать в себе, а не в игроке, который, предложи ему нормальные условия, давно бы себя проявил ещё лучше.



Посмотрим, как будет дальше складываться эта история, но пока до оптимизма далеко. Вполне возможно, что «дьяволы» будут искать для Никиты варианты обмена, так как держать в запасе человека с большой зарплатой нет никакого смысла. Да и сам россиянин хочет играть, а не быть статистом. Гусев способен и должен стать суперзвездой НХЛ, а не мальчиком, которого пинают в клубе-аутсайдере.