В ВХЛ крутые нравы. Кидают бутылками в зрителей, лупят клюшкой запасных и бьются пять на пять.

Воронежская бойня. В ВХЛ дрались пять на пять, тренер сказал, что он не при чём

В Высшей хоккейной лиге кипит жизнь. Кипит она настолько круто, что все сравнения про настоящий хоккей и истинный олдскул кажутся банальными. 1 ноября в Воронеже в матче между местным «Бураном» и ЦСК ВВС из Самары произошло то, о чём настоящий североамериканский хоккейный болельщик НХЛ может только мечтать. Драка пять на пять в стиле заокеанских 1980-х или старого-доброго «Витязя», когда бьют не ради того, чтобы встряхнуть команду, а именно для того, чтобы бить.

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Случилось это в середине третьего периода при счёте 5:2 в пользу самарцев сразу после одного из вбрасываний в зоне гостей. Стремительность, с которой игроки «Бурана» бросились с кулаками на соперника не вызывает никаких сомнений — их акция была спланирована заранее. Центрфорвард воронежцев, стоявший на «точке», начал бить оппонента, когда шайба ещё толком не коснулась льда, мгновенно подключились к этому и его подельники.

Видео можно посмотреть в YouTube.

В драке пять на пять «Буран» выглядел более мощно, но самарцы старались держаться и оказали достойное сопротивление. «В третьем периоде «Буран» смог отыграть одну шайбу, но в середине этой двадцатиминутки снова вспыхнул конфликт, после чего «хоккей» в принципе закончился. Скамейки штрафников были переполнены, и уже стало понятно, что воронежцы не смогут вернуться в игру», — так охарактеризовала этот эпизод пресс-служба «Бурана».

Фото: Сергей Селин, vk.com/hcburan_vrn

До этого, в концовке второго периода, зрители увидели первую серию «марлезонского балета» в исполнении Данила Гареева и Владислава Рыбакова, в которой лучше смотрелся игрок самарской команды.

Видео можно посмотреть на канале «Бурана» в YouTube.

Крайне примечательна во всей этой истории реакция исполняющего обязанности главного тренера «Бурана» Михаила Бирюкова. Известный в прошлом вратарь назвал это «честным боем».

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«По поводу драк – это не агрессия, это хоккей, мужской вид спорта. Очень тяжело проигрывать дома при своих родных трибунах, так позорно проигрывать, когда болельщики приходят, платят свои деньги кровные, чтобы посмотреть этот позор. Извините, тут ребята сами понимают, что если они не могут играть в хоккей, то хотя бы кулачным мужским честным боем, без всякой грязи, показать болельщикам, что они бьются за них», — заявил Бирюков, добавив, что хоккеисты решили биться без его ведома.

Фото: Сергей Селин, vk.com/hcburan_vrn

Вспомним, что в конце октября тот же Бирюков был дисквалифицирован на три матча за то, что в ходе матча со «Звездой» вступил в конфликт с болельщиками и кинул на трибуны бутылку. Но его объяснения снова были на уровне школьника, забывшего дневник.

«Я хотел бы пояснить, что та трибуна, которая находится за скамейками запасных и куда полетела бутылка, на матчах «Звезды» закрыта для зрителей — работает трибуна напротив. И бутылку я кинул в пустые трибуны, а не в болельщиков. Поверьте, каким бы эмоциональным я ни был, никогда не позволю себе бросить в человека бутылку», — говорил тогда Бирюков, не уточнив, зачем же он с такой агрессией кидал бутылку в якобы пустое место.

Видео можно посмотреть на канале ВХЛ в YouTube.

Рекордсменом по штрафным минутам, в итоге, стал нападающий «Бурана» Александр Шипилов, получивший 37 минут, на втором месте был Владислав Рыбаков (17), а самым недисциплинированным хоккеистом ЦСК ВВС стал защитник Вячеслав Ананьин, у которого лишь 7 минут штрафа.