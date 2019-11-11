Михеева рано назвали лидером «Торонто». У СУПермена уже четыре матча без очков

Илья Михеев вихрем ворвался в свой первый регулярный чемпионат НХЛ. Омич набрал 2 (1+1) очка в дебютном матче, с ходу заработал себе альтернативный никнейм в североамериканской среде и вообще весь октябрь показывал эталон отношения к делу для русских, которые едут за океан. Михеев отрабатывал на каждом сантиметре площадки, регулярно набирал очки, пытался разговаривать по-английски и завёл страничку в «Твиттере».

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Дела у Ильи шли в гору, Майк Бэбкок ценил русского форварда, для которого явно не прошёл даром год работы под руководством Боба Хартли, и довольно быстро Михееву предоставился шанс стать настоящим лидером «Торонто». Джон Таварес получил повреждение, выбыл на пару недель, и место канадца в топ-6 занял именно Илья. Михеев по-прежнему не играл в большинстве, но исправно пополнял личную статистику. В итоге после 13 матчей в его активе было 10 очков, и никто из новичков лиги не набрал больше в равных составах за такой отрезок регулярки.

От магии Михеева на лёд валится даже Уэбер! СУПермен нацелился на «Колдер Трофи» Омич снова не ушёл со льда без набранных очков, но его «Торонто» опять проиграл принципиальный матч.

Приз лучшему дебютанту октября предсказуемо ушёл Виктору Олофссону, много забивавшему за «Баффало» в том месяце, но вряд ли это всерьёз расстроило Михеева, который точно приехал в НХЛ не ради гонки за промежуточными трофеями. Для Ильи достаточно было, что он, играя за копейки по меркам зарплат «Мэйпл Лифс», становится действительно важным игроком для команды.

Но 30 октября в строй вернулся Джон Таварес, и Михеев вынужден был вернуться в третье звено «Торонто». Впрочем, стоило ли ожидать другого? Места в топ-6 в «Мэйпл Лифс» распределены в соответствии с зарплатой игроков, и Илье было нереально в свой первый год претендовать на что-то большее, чем третья линия. Тем более в самом начале регулярки Илья был крайне полезен и с такой позиции. В общем, для Михеева ничего не должно было поменяться, однако после этого фактического понижения Илья, к сожалению, притормозил своей прогресс.

3 ноября он сделал результативную передачу в матче с «Филадельфией», в этом же эпизоде получил странный тычок от партнёра во время празднования гола, и после этого – как отрезало. Следующий трёхматчевый отрезок Михеев провёл вхолостую, чего с ним в этом сезоне ещё не случалось, а в очередном матче с «Флайерз» редкое удаление Ильи (всего второй штраф в сезоне) обернулось для «Торонто» пропущенной шайбой. Бэбкок был далёк от того, чтобы применять к Михееву, продолжавшему выкладываться на полную катушку, какие-то меры, и на следующий матч с «Чикаго» Илья привычно вышел в третьем звене вместе с Керфутом и Спеццой. Но отметим, что у «Торонто» перед этим матчем на четыре недели выбыл из строя Митчелл Марнер, и в этот раз Бэбкок поднял в топ-6 не Михеева, а Тревора Мура.

К сожалению, и в матче против «Чикаго» Михееву не удалось прервать результативную засуху. Более того, Илья заработал «-2» в коэффициент полезности.

Совсем неудачно россиянин действовал в эпизоде с первой шайбой «чёрных ястребов». Михеев как будто растерялся в позиционной обороне, не смог перехватить шайбу, которая прилетела ему в коньки, и вообще продемонстрировал не свойственную ему пассивность. Гол в итоге забил Патрик Кейн с помощью рикошета от защитника «Торонто», но хорошо видно, что планировалась передача на пятачок, куда Михеев безропотно отпустил Дилана Строума.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Этот гол состоялся на шестой минуте периода, а вскоре «Чикаго» выстрелил голевым дублем за 10 секунд. Сначала отличился Кирби Дак, а затем второй гол в матче оформил Патрик Кейн. Михеев, конечно, не виноват, что американец играючи прошёл сквозь всю оборону «Мэйпл Лифс», но Илья мог помешать Кейну нанести финальный бросок.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, уже в первом периоде «Чикаго» забросил три шайбы, а Михеев заработал «-2». Положение – хуже не придумаешь. Было бы здорово, если бы Илья поучаствовал в возвращении своей команды в игру, но вытаскивать «Мэйпл Лифс» взялись лидеры, к числу которых мы всё-таки рановато причислили СУПермена.

Остон Мэттьюс набрал четыре очка за результативные передачи, у Нюландера дубль, у Тавареса – 2 (1+1) очка. «Торонто» забросил четыре шайбы и бился до последнего, но этого оказалось мало даже для ничьей в основное время. Всё потому, что у «Чикаго» нашлись свои старые добрые герои: Кейн и Джонатан Тейвз на двоих набрали 5 очков и принесли «Блэкхоукс» победу.

При Михееве «Торонто» больше не пропускал шайбы, притом что Илья здорово отработал более трёх минут в меньшинстве. Но исправиться за не слишком удачные действия в первом периоде Илье не удалось, он нанёс всего два броска в створ за матч (на старте сезона его бросковая активность была выше) и продлил серию без набранных очков до четырёх матчей.

В этой временной стагнации на самом деле нет никакой трагедии. Если бы на протяжении этого времени молчали, например, Овечкин или Панарин, то это было бы странно, а от Михеева пока наивно ждать стабильности в наборе очков. Но СУПермен ударным октябрём сам задал высокую планку, поэтому мы немного расстраиваемся, видя, что его прогресс слегка затормозился. Но Михеев невероятно работоспособный хоккеист, и я уверен, что он справится с этими трудностями и принесёт ещё много пользы «Торонто».