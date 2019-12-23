В «Русскую классику» больше нельзя пускать «армейское» дерби. Это не праздник хоккея

В 15-м выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ нужно брать пример с ВХЛ: настоящая «Русская классика» прошла в Тюмени

На прошлой неделе российский зритель увидел сразу два матча под громкой вывеской «Русская классика». На футбольном стадионе в Санкт-Петербурге сыграли сначала сборные России и Финляндии, а затем СКА и ЦСКА. С точки зрения организации мероприятий всё получилось довольно симпатично, но подкачал сам хоккей. В воскресенье национальная команда вымучила победу над финнами, забив по голу в начале и конце встречи, а «армейские» команды и вовсе шли на 0:0, убаюкивая зрителей прагматичной, рабочей игрой. Самое интересное, что такое развитие событий можно было предвидеть. Матчи со сборной Финляндии практически всегда выдаются тягучими, упорными и малозрелищными, а встречи СКА и ЦСКА ещё в прошлом плей-офф навевали тоску и скуку.

В результате хоккей на «Газпром арене» (особенно в «армейском» дерби) напрочь убил всё ощущение праздника, о котором так громко и пафосно рассказывали всем нам первые лица нашего хоккея. Унылые нули на табло до середины третьего периода, отсутствие какого-либо нерва, возня и толкотня у бортов – какой же это праздник? Да, в результате матч СКА – ЦСКА вошёл в топ-5 посещаемости в Европе, но сколько из 61 810 зрителей реально получили удовольствие от самой игры?

Матч СКА – ЦСКА – в топ-5 посещаемости в Европе! Но как долго все ждали гола Всего один гол в «армейском» дерби. В регулярках КХЛ такого не было 11 лет!

С околохоккеем всё было неплохо. Дед Мороз и Снегурочка, развлекательная программа для детей, выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой, концерт популярной группы, наконец, специальная форма СКА – это было здорово. Но это всё – яркая обёртка, а сам продукт оказался крайне низкого качества. Два базовых клуба сборной России устроили самое скучное дерби за 11 лет, лишний раз продемонстрировав, что вывеска СКА – ЦСКА цепляет теперь только тех, кто привык произносить с каменным лицом громкие, пустые речи. Нейтральным болельщикам (а ведь этот матч преподносился как общероссийский праздник) это зрелище неинтересно.

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Пример настоящей «Русской классики» КХЛ показали в воскресенье в Тюмени, где на открытом стадионе прошёл матч ВХЛ «Рубин» — «Зауралье». Это действительно был праздник, а от атмосферы не веяло искусственностью. Довольно крепкий морозец (в Тюмени во время матча было -15 градусов), лёгкий снежок, яркое солнце, тренеры в тулупах, горячий чай на скамейках, зрители на стоячих трибунах – вот что такое «Русская классика». И хоккей получился отменным, с шестью заброшенными шайбами и открытой до последней минуты основного времени интригой. Здесь не было рекордов и столичного пафоса, зато было ощущение новогодней сказки и винтажного хоккея, чего безуспешно пытались добиться в Санкт-Петербурге.

Фото: vhlru.ru

Матч в Тюмени должен стать руководством к действию для чиновников КХЛ. Не надо больше проводить матч такого размаха с участием СКА и ЦСКА. Если уж «Русскую классику» возможно провести только в Петербурге, то в соперники СКА можно выбрать, например, любую топовую восточную команду. Игры СКА – «Ак Барс», СКА – «Авангард», СКА – «Салават Юлаев» соберут не меньше зрителей, а хоккей в них получится в разы интереснее. Это очевидно каждому. Можно подумать и над проведением матча под открытым небом – если уж в Тюмени в конце декабря решили рискнуть, то Санкт-Петербург, где сильные морозы редкость, точно не подкачает. Солнца, конечно, будет меньше, зато атмосфера станет более соответствующей. В конце концов, можно проводить «Русскую классику» в других городах. Для этого не нужны громадные футбольные стадионы, как показывает пример ВХЛ, тем более что рекорд уже установлен. В провинции подобные матчи станут большим событием и дадут мощную рекламу КХЛ.

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Главное, чтобы было желание. Желание устроить праздник не только для «пиджаков» и любителей рекордов, но и для истинных болельщиков и любителей хоккея. И оно должно появиться именно у КХЛ. Матчи «Русской классики» в Санкт-Петербурге – инициатива ФХР, которая всё затеяла ради игры сборной России, а встреча СКА – ЦСКА пошла в качестве бонуса, ведь национальной командой и питерским клубом рулят одни и те же люди. Хочется, чтобы сама лига заинтересовалась этой возможностью и сделала свой крутой продукт, без какой-либо привязки к набившему оскомину «армейскому» дерби.

Григоренко «наезжает» на Умарка, но проблемы в Уфе гораздо глубже

Одно из ярких событий прошлой недели – критика Линуса Умарка со стороны экс-игрока «Салавата Юлаева» и бывшего капитана уфимцев Игоря Григоренко. «Я не хотел называть фамилии, но от Умарка зависит многое. Он такой ерундой занимается. Другие игроки смотрят на Линуса, как на лидера, а он не пойми чем занимается. Привозит голы, удаления ненужные и так далее. Ему позволяют играть по две минуты, а он делает фигню всякую на льду. Партнёры по команде смотрят, всё видят. Может и раздор пойти», — цитирует Григоренко «Горобзор».

И. Григоренко: Умарк занимается ерундой. Если он не хочет играть, то пусть едет в отпуск

Бывший хоккеист уфимцев резко высказал непопулярное мнение, но Григоренко абсолютно прав. Умарк – один из самых техничных, мастеровитых и результативных легионеров, которые когда-либо играли в КХЛ. Он из тех редких людей в нашей лиге, кто может придумать что-то креативное, сыграть нестандартно, привлечь болельщиков к экранам. Линус – лучший бомбардир «Салавата» в новейшей истории, и этим сказано многое. Конечно, к нему, как к игроку тонкому, как к настоящему художнику, должны быть особые требования и даже некоторые поблажки. Но в этом сезоне Умарк действительно слишком уверовал в свою уникальность, и стал чаще вредить команде, чем помогать. Григоренко говорит о потерях, обрезах и удалениях, но, кроме того, Линус перестал быть Волшебником. Сейчас все знают, чего от него ждать: хороший контроль шайбы, проезды кругом по зоне, постоянные попытки найти пасом Хартикайнена, к которым уже приспособились все сильные соперники. Умарк может всё большинство владеть шайбой, но не отдать ни одной обостряющей передачи, не нанести ни одного опасного броска. И он не является тем игроком, который выигрывает важные матчи для «Салавата». Уфимцы, как правило, проигрывают другим топ-клубам, и Умарк не может изменить эту ситуацию. При этом Линус продолжает играть точно так же, как раньше, – ничего не меняется.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Григоренко «наезжает» на Умарка, но на самом деле его критика направлена на руководителей и тренерский штаб «Салавата». «Это работа менеджмента и тренеров, они должны его остепенить. Руководители должны ставить на место такого хоккеиста. Не важно, какой он игрок, как играет, с ним должны проводить беседы», — говорит Григоренко. Он имеет в виду интервью Умарка, где Линус говорит о своём последнем сезоне в КХЛ, но проблема шире. Складывается ощущение, что Умарк сейчас – главный человек в «Салавате». Он может говорить, что захочет, и играть, как ему вздумается. Его никто не может урезонить, и это главная проблема нынешнего «Салавата». Тот же Николай Цулыгин, очевидно, ничего не может сказать Умарку поперёк, а ведь это главный тренер. Но дело не только в отсутствии у Цулыгина характера или авторитета. Если Николай Леонидович что-то жёстко выскажет Умарку, то это может породить серьёзный конфликт с Линусом, а у Цулыгина просто нет в распоряжении других лидеров. Швед, хоть и иногда действительно занимается ерундой, но всё-таки определяет игру «Салавата», без него дела уфимцев были бы значительно хуже, чем сейчас. И то, что клуб находится в такой зависимости от одного человека, – это уже просчёт менеджеров.



Так что «всякую фигню на льду» Умарк делает именно из-за ощущения своего превосходства над всеми в «Салавате», включая тренеров и функционеров. И проблема здесь не только в нём самом. В Уфе сами допустили, что Умарк из свободного художника превратился в самодура, виной чему посредственная трансферная работа по укреплению состава и слабый коучинг.

Квартальнов устроил перестройку в Казани. Теперь он должен выиграть с «Ак Барсом» Кубок Гагарина

«Ак Барс» долгое время был оплотом стабильности в нашем хоккее. У казанцев годами складывался костяк команды, селекция носила точечный характер, никаких революций и масштабных изменений, уж тем более по ходу сезона. Это был фирменный почерк Зинэтулы Билялетдинова, который привык на протяжении долгого времени работать с определёнными хоккеистами и шлифовать свою систему, принёсшую «Ак Барсу» три Кубка Гагарина. Пока многие другие топы едва ли не каждое межсезонье набирали новый состав, в Казани бережно подходили к своим кадрам, и за счёт этой системности и, как следствие, повышенной сыгранности выделялись на фоне остальных.



Теперь про это можно забыть. Новый главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов действует иначе. У него играют только те, кто может приносить пользу прямо сейчас. Никаких поблажек долгожителям команды и местным воспитанникам, никакого внимания к клубной идентичности. В «Ак Барсе» Квартальнов остаётся верен себе. Ему хватило половины регулярки, чтобы понять необходимость перестройки, и незадолго до дедлайна начались обмены и расставания с хоккеистами. В Казани не дали шанса Эмилю Гарипову, принудив его искать новую команду. Совсем скоро будет объявлено об обменах Владимира Ткачёва в «Локомотив» и Вячеслава Основина с Артёмом Михеевым в «Трактор».

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Михеев и Гарипов – воспитанники «Ак Барса», Ткачёв с юных лет выступал в Казани. Сейчас они покидают клуб, и это невозможно было представить в прошлые годы, ведь «Ак Барс» всегда трепетно относился к своим людям. Но сейчас в Казани другие правила. Кстати, это не критика Квартальнова и его методов работы. Сейчас именно он главный тренер в команде, он головой отвечает за результат, и волен делать всё, что он считает нужным. В конце концов, хоккей – это большой бизнес, где нет места сантиментам и сожалениям об уходе «кровиночек», которые затормозились в прогрессе.



Обмены, переходы, расторжения – нормальный процесс для любой команды, теперь и «Ак Барс» не исключение. Последний оплот самобытности в российском хоккее рухнул. Вот только в Казани должны быть готовы, что при Квартальнове в «Ак Барсе» начнётся (уже началась) текучка кадров, которая может не пощадить и других знаковых для клуба и города игроков. Готовы ли в столице Татарстана забыть про традиции и во всём потакать новому наставнику?

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В том случае если Квартальнов принесёт Казани Кубок Гагарина весной, все вопросы отпадут сами собой. Но если клуб, потеряв важных людей, не доберётся до главной цели, то в «Ак Барсе» могут горько пожалеть об утраченной впустую клубной идентичности.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Авангард» продлил Хартли и стал главным фаворитом Востока

Как и ожидалось, новости о возвращении Боба Хартли в НХЛ оказались фейком (возможно запланированным), и канадский тренер продлил трудовые отношения с «ястребами» ещё на два года. Хартли может многим не нравиться из-за своей манеры постоянно общаться с судьями во время матчей, но это, пожалуй, единственный минус, который можно найти у Боба. Это действительно крутой тренер, главная иллюстрация к тому тезису, что КХЛ не нужно перекрывать поток иностранных наставников в лигу, а менеджерам клубов просто ответственнее подходить к выбору кандидатов. Кому стало хуже от того, что Хартли приехал в «Авангард»? Он вернул «ястребов» в число топ-клубов (на деле, а не на словах), в его штабе работают интересные российские специалисты (Козлов, Рябыкин, Курьянов), которые когда-нибудь начнут тренировать самостоятельно, а его культура поведения в общении с коллегами, болельщиками и журналистами является примером для многих специалистов в КХЛ.

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Со времён Валерия Белоусова в «Авангарде» не было тренера, который хотя бы два сезона подряд отработал в клубе непрерывно, а сейчас Хартли получил контракт ещё на два года. Это означает, что на ближайшее время «ястребы» становятся главными фаворитами Востока. Уже в следующем сезоне КХЛ должна ввести жёсткий потолок зарплат, который призван уравнять возможности команд. Из лиги практически исчезнут звёзды и те хоккеисты, которые способны в одиночку решать исходы матчей и серий плей-офф (собственно, и сейчас таких не найти), и на первый план выйдет именно мастерство тренеров. «Авангард» первым из восточных команд обрёл стабильность на этой позиции, и это огромное подспорье для омичей. Система Хартли точно будет работать ещё два года (в независимости от результатов нынешнего сезона), в то время как другие ведущие команды конференции в разной степени находятся в плену неизвестности. «Авангард», по сути, уже второй год строит чемпионскую команду, которая должна выстрелить в ближайшее время. Другие клубы Востока либо находятся только в начале этого пути, либо и вовсе ещё совершенно не готовы к большим делам.