Умарк «напихал» тренеру «Салавата» прямо на скамейке. У Цулыгина в Уфе нет авторитета

В 18-м выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

Воробьёву наглядно показали, что красивый хоккей всё ещё жив

Этот сезон для «Металлурга» получается очень тяжёлым. Для уральской команды всё началось с кошмарного старта, по итогам которого был уволен сначала главный тренер Йозеф Яндач, а затем и бессменный руководитель «Магнитки» Геннадий Величкин. В их отставке, безусловно, был некий смысл, но поправить ситуацию удалось ненамного. Возвращение Ильи Воробьёва не принесло каких-то качественных изменений, и за месяц до старта плей-офф самая богатая команда Востока занимает только восьмое место в конференции, хотя имеет все шансы подняться повыше.

В первое время приход Воробьёва в «Магнитку» казался действенной мерой. При новом тренере уральцы добавили в характере, улучшилась игра в обороне, стало получаться стабильно собирать очки и карабкаться вверх по таблице Востока. При этом Воробьёв не уставал говорить о каких-то колоссальных объёмах работы, которые ему нужно было освоить, фактически обвиняя предшественника Яндача в том, что он после себя оставил выжженную землю. Также Илья Петрович регулярно сетовал на травмы, давая понять, что они тоже являются следствием некачественной работы пана Йозефа в летний период. Словом, чех, по сути, был выставлен главным виновником провала, а Воробьёв показывал, что он знает, как и что нужно делать, дайте только время.

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Сейчас времени прошло уже предостаточно. Илья Петрович принял «Магнитку» 7 сентября – в самом начале сезона, а после ухода Величкина и назначения первым вице-президентом «Металлурга» Сергея Ласькова Воробьёв получил ещё и дополнительные полномочия в области селекции клуба. Таким образом, у главного тренера уральцев был целый регулярный чемпионат для того, чтобы исправить недоразумение, случившееся с «Магниткой» на старте. Воробьёв поправил оборону, наверняка улучшил атмосферу в раздевалке, но развивать успех не стал. И на прошлой неделе, когда Илья Петрович поделился мнением о выступлении своей команды в текущем сезоне, стало понятно, что это следствие его видения хоккея.

«Раньше хоккей считался игрой ошибок, а теперь этот девиз видоизменился на «не сделай свою ошибку». Сейчас все стараются играть очень короткими отрезками, и тут уже кто кого переменяет и перебегает. Всё зависит от того, насколько тебе даёт играть соперник. Красивый и размашистый хоккей, который мы любим и который «Магнитка» показывала раньше, он просто ушёл в прошлое», — представил свою тренерскую философию Воробьёв.

И. Воробьёв: красивый и размашистый хоккей, что был у «Металлурга» раньше, ушёл в прошлое

То, о чём говорит тренер «Металлурга», действительно имеет место. В современном хоккее огромное значение имеет физическая подготовка, многие команды научились грамотно и плотно обороняться. Но ведь это вовсе не означает, что хоккей повсеместно превратился в механическую работу и «бей-беги». Лучшие специалисты в командах с хорошим подбором игроков находят возможности показывать тот самый красивый и комбинационный хоккей, об исчезновении которого заявил Воробьёв. А ведь «Магнитка» как раз и является неплохо укомплектованным клубом, способным на большее, чем просто стараться «не делать ошибки». Геннадий Величкин, может быть, летом и подписывал игроков на несоразмерные контракты, селекции «Металлурга» не хватило сбалансированности (за это функционера и уволили), но ведь в составе «Магнитки» всё-таки появились хорошие исполнители, способные играть креативно, результативно и с позиции силы. И то, что при Воробьёве «Металлург» ограничивает себя в возможностях, – это проблемы Ильи Петровича, но никак не отражение современных тенденций.

Говорить, что красивый хоккей с прицелом на атаку уходит в прошлое, особенно странно, когда перед глазами есть свежие обратные примеры. Яркая игра российской молодёжки на МЧМ-2020, триумф нашей сборной на юношеских Олимпийских играх, да даже выступление национальной команды на ЧМ-2019 под руководством того же Воробьёва. Напомним, что после того турнира Илья Петрович говорил об отторжении, которое может вызвать у российских болельщиков подражание стилю сборной Финляндии. Но уже почти полгода Воробьёв насаждает такой стиль в «Металлурге», хотя у него есть все возможности, чтобы не слишком сильно зависеть от того, «насколько ему даёт играть соперник».

Сборной России есть чему поучиться у финнов. И это не антихоккей Тактическая гибкость тренеров и умение добиваться результата.

А на прошлой неделе Илье Петровичу наглядно показали, что его видение ситуации как минимум очень спорно. «Металлург» был разгромлен «Авангардом», который вряд ли сильно превосходит «Магнитку» по составу исполнителей. «Ястребы» забросили несколько шайб, используя комбинации и задействовав всю ширину площадки, и не постеснялись сыграть с позиции силы. Словом, показали тот хоккей, который, по мнению Воробьёва, ушёл в прошлое.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Илья Петрович сумел стабилизировать ситуацию в «Металлурге» в условиях довольно нервной обстановки, но дальнейший прогресс команды затормозился. И за это спрос уже именно с Воробьёва, работающего в «Магнитке» почти с самого начала сезона.

Умарк «напихал» Цулыгину на скамейке после поражения. В этом весь «Салават»

Ещё один исторический гранд Востока, мучающийся в этом чемпионате, – это «Салават Юлаев», но проблемы уфимцев лежат в другой плоскости. У команды из столицы Башкортостана нет сложностей с атакующим стилем игры, в своих лучших матчах уфимцы наоборот являются самыми ярыми его адептами и временами показывают, пожалуй, красивейший хоккей во всей КХЛ.

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Проблема «Салавата» в том, что уже второй сезон команда выглядит всадником без головы. Николай Цулыгин, у которого в прошлом чемпионате был дебют в роли главного тренера, показал себя весьма либеральным специалистом, дал свободу своим мастеровитым лидерами. Но наставник уфимцев пока так и не добился прогресса в организации игры своей команды, не заработал авторитет, а свободу Умарк и Ко всё чаще путают со вседозволенностью. На прошлой неделе произошёл показательный в этом плане момент: после проигранной серии буллитов в «зелёном дерби» Линус Умарк с нескрываемым недовольством что-то высказывал Цулыгину прямо на скамейке команды. Можно было подумать, что швед «напихал» главному тренеру за то, что он не выпустил его на штрафной бросок, хотя Цулыгин отмёл эту версию на пресс-конференции. Но, по сути, какая разница? Подопечный прилюдно выражает недовольство своим начальником – это нездоровая ситуация для любого коллектива. Но для «Салавата» и Цулыгина, в общем-то, такие вещи неудивительны.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ (момент с Умарком и Цулыгиным начинается на отметке 6.09).

Уже второй год видно, что в уфимском клубе главный тренер вовсе не является главным. Игра и результаты «Салавата» зависят исключительно от настроения ключевых игроков, во главе с Линусом Умарком. Если швед и компания в тонусе и настроены на победу, то уфимцы становятся грозной силой. Это, например, подтверждают дерби с «Ак Барсом», которые действительно цепляют и мотивируют лидеров «Салавата». Но если им не слишком интересен соперник или его не получается обыграть привычными методами, то рассчитывать на успех уфимцам крайне тяжело. На такой расклад никак не может повлиять Цулыгин, вся тактика которого сводится к тому, чтобы просто почаще выпускать на лёд своих лидеров и ждать, что они сделают результат. Нетрудно заметить, что в те моменты, когда «Салавату» нужно отыгрываться, уфимский клуб переходит на игру в практически два звена (не могут же Умарк и Хартикайнен находится на льду постоянно), и это бесконечно далеко от грамотной стратегии управления своей командой.

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Конечно, находясь в такой зависимости от своих лучших игроков, Цулыгин не может пойти против них даже в мелочах. Пижонство и регулярные привозы того же Умарка стали обычным делом, но какие меры может применить главный тренер «Салавата» к шведу? Линус чувствует безнаказанность и поэтому позволяет себе наезжать на Цулыгина при всей остальной команде и под прицелом телекамер. О каком уж тут тренерском авторитете можно вести речь?

И Цулыгин сам виноват в такой ситуации. Он не прогрессирует как тренер, второй год подряд надеясь лишь на то, что двужильные лидеры его команды принесут «Салавату» успех в плей-офф. Но повторный выход в финал конференции для уфимцев будет сродни чуду. Во-первых, у Цулыгина теперь нет Йоонаса Кемппайнена, чью роль в звене с Умарком и Хартикайненом трудно переоценить. И ни тренер, ни менеджмент уфимцев за весь сезон так и не решили проблему первого центрфорварда. Во-вторых, «Салавату» с огромной долей вероятности если не в первом, так во втором раунде достанутся «Ак Барс» или «Авангард», а у этих команд всё в порядке с системой и организации игры. В-третьих, Цулыгин в этом сезоне пустил на самотёк не только отношения с лидерами, но и другие аспекты. Бардак в обороне «Салавата» стал обычным делом (количество обрезов, ошибок и странных позиционных решений зашкаливает), на дисциплину подопечных у Цулыгина тоже нет особого влияния (взять хотя бы эпизод с Паниным). Кроме того, в этом чемпионате не так надёжен Юха Метсола.

«Салават» должен выходить в плей-офф и может там пошуметь, за счёт мотивации и мастерства лидеров, благодаря мощной домашней поддержке. Но на одних только эмоциях и без тренерской руки успеха не добиться, и весной на примере «Салавата» мы в этом снова убедимся.

В «Амуре» большие задержки по зарплате, профсоюз игроков молчит. КХЛ может потерять Хабаровск?

Дмитрий Чернышенко на посту президента КХЛ ввязался в активную борьбу со слабыми и проблемными командами лиги, но довести дело до конца теперь уже вице-премьеру России, видимо, не удалось. В КХЛ всё ещё есть аутсайдеры, не преследующие каких-либо спортивных целей (минское и рижское «Динамо»), а также не во всех клубах удалось решить проблему с задержками выплат зарплат. На прошлой неделе появилась информация, что в хабаровском «Амуре» игроки и тренеры не получают положенных по контракту выплат с сентября, а руководство «тигров» не сдержало обещание погасить задолженности в середине января.

Игроки и тренеры «Амура» с сентября не получают зарплату

Проблемные в этом плане клубы – вовсе не новинка для КХЛ. Но в последнее время о таких новостях не было слышно. Задолженности регулярно возникали, например, в ХК «Сочи» и «Адмирале», но в последний год ситуация там стабилизировалась. Информация о задержке выплат в Хабаровске выглядит приветом из прошлого, хотя «Амур» уже давно попал в число потенциально неблагополучных клубов лиги. В прошлом сезоне хабаровчане были среди аутсайдеров рейтинга, но сохранили прописку в КХЛ. Теперь же мы снова рискуем потерять «Амур» в элите российского хоккея, тем более что результаты «тигров» в нынешнем чемпионате не впечатляют.

Многое будет зависеть от того, кто придёт к власти в КХЛ, и какая позиция будет у нового президента лиги. Избавятся ли от проблемного «Амура», как это произошло с «Кузней», «Ладой» и «Югрой»? Или же лига выберет более сложный путь, постарается помочь хабаровчанам и не допустит их ухода? Пока на эти вопросы ответить невозможно, но этот сезон для «Амура», очевидно, потерян, хотя команда Александра Гулявцева и сражается в каждой встрече, несмотря на все проблемы.

Удивляет в этой ситуации и позиция профсоюза игроков, который предпочитает отмалчиваться, хотя задержка зарплаты – это нарушение прав хоккеистов. Возможно, в «Амуре» не всё так плохо, как говорят, но дыма без огня не бывает, а от профсоюза не слышно даже о проверках в хабаровском клубе. Впрочем, трудно вспомнить, когда в последний раз орган, возглавляемый Андреем Коваленко, действительно был эффективным.