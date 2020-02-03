«Куньлунь» проигрывает, чтобы не попасть в плей-офф? Клубу из Китая там нечего делать

В 19-м выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата.

В «Салавате» готовы убрать Цулыгина? Это выход, но кандидатура преемника вызывает вопросы

Если в «Тракторе» уже нашли виновного в провальном сезоне и произвели первые перестановки, то в «Салавате Юлаеве» пока официальная тишина. Впрочем, менять что-то прямо сейчас бессмысленно: уфимский клуб должен попасть в плей-офф, где всё начнётся с чистого листа, и именно по результатам кубковых матчей будет определяться будущее Николая Цулыгина.

К главному тренеру «Салавата» много справедливых претензий, но, по большому счёту, все эти проблемы читались сразу после назначения Цулыгина в уфимский клуб. Было понятно, что у тренера-новичка, никогда самостоятельно не работавшего даже на уровне МХЛ, могут возникнуть трудности с зарабатыванием авторитета в команде, преследующей самые высокие цели. Цулыгина представляли прямым последователем Эркки Вестерлунда, но пройти путь от ученика до учителя за один год невозможно, тем более что у Николая Леонидовича достаточно мягкий и покладистый характер и очень мало тренерского опыта.

Умарк «напихал» тренеру «Салавата» прямо на скамейке. У Цулыгина в Уфе нет авторитета Красивый хоккей всё ещё жив, а в «Амуре» задержки по зарплате – в итогах недели КХЛ.

Скорее, претензии нужно адресовать тем, кто утверждал кандидатуру Цулыгина. По слухам, в случае неудачи юлаевцев в плей-офф (вылет в первом-втором раунде) крайним окажется именно главный тренер. Телеграм-канал «АренаБреда» сообщает, что если «Салават» не выйдет в финал Востока, то в клубе произойдёт смена наставника, а преемником Цулыгина станет Михаил Васильев, сейчас возглавляющий «Толпар».

К подобного рода информации можно относиться по-разному, но всё это очень похоже на правду. Судите сами: если бы в «Салавате» хотели поставить на тренерский мостик опытного, требовательного, авторитетного специалиста, то озаботились бы этим вопросом уже давно, благо Цулыгин давал не один повод для увольнения. Но Николай Леонидович продолжает работу, а значит, это кому-то выгодно. Кому? Видимо, руководству уфимцев. С мягким Цулыгиным работать гораздо проще.

Наверняка в Уфе и рады дальше сотрудничать с Цулыгиным, но если в плей-офф второй год подряд не случится чуда, то республиканские власти могут спросить, почему команда с удовлетворительным финансированием находится на границе плей-офф и почитает за подвиг преодоление одного раунда.

Как снять с себя ответственность и при этом не потерять полную власть над командой? Очень просто – назначить Цулыгина №2. Михаил Васильев, конечно, специалист поопытнее, но в 57 лет он никогда не работал главным тренером на серьёзном уровне – не считать же за таковой чемпионат Италии и вторую лигу Беларуси. Чем он будет лучше Цулыгина и сможет ли вернуть «Салават» в число реальных претендентов на Кубок Гагарина? Вопросы, пожалуй, риторические.

Напомним, что это всего лишь слухи, но под ними есть основание. В любом случае, пока в «Салавате» не начнут спрашивать со всех, пока управление командой будут доверять удобным людям, а не сильным тренерам, уфимцам не стоит ждать ничего хорошего.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

В «Тракторе» новый генеральный директор. Что это значит?

В челябинском «Тракторе» изменения на руководящих постах состоялись ещё до окончания сезона. Новым генеральным директором стал Иван Савин, а Борис Видгоф остался в клубе и сосредоточился на контроле финансово-хозяйственной деятельности и выстраивании взаимоотношений со спонсорами. Что это означает?

39-летний Иван Савин стал новым генеральным директором «Трактора»

В первую очередь то, что губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер видит моменты, которые нужно поправить в хоккейной команде, и стремится их решить уже сейчас. Нынешний сезон для «Трактора» всё равно уже не спасти, но чем раньше будет выстроен фундамент на будущий, тем лучше. Неравнодушие губернатора к своему детищу – хороший знак для челябинских болельщиков, ведь далеко не все управленцы такого уровня оперативно реагируют на результат, предпочитая доверять своим помощникам, более погружённым в процесс. Но в Челябинске другой случай. Бедственное положение «Трактора», особенно после грандиозных перемен, произошедших летом, бьёт по репутации команды, и губернатор решился на кардинальные меры.

Во-вторых, перестановка в Челябинске пока говорит о том, что к управлению «Трактором» пришёл человек с отличной репутацией. Савин – бывший хоккеист, воспитанник челябинской школы хоккея, один из лидеров «Трактора» в начале и середине нулевых годов. Любопытно, что Савин был одним из немногих (если не единственным) хоккеистом челябинцев, кто регулярно общался с болельщиками, в том числе и через гостевую книгу официального сайта клуба. Так что ему наверняка на первых порах гарантирована публичная поддержка. Савин сейчас является председателем совета директоров в ООО «ЗаряД», где производят профессиональную хоккейную амуницию. Так что управленческий опыт у нового генерального директора «Трактора» имеется, а при погружении в мир хоккейного бизнеса у бывшего игрока не должно возникнуть проблем.

Пока замена Видгофа на Савина воспринимается положительно, но совсем скоро деятельность нового руководителя будут оценивать по поступкам и решениям, а работы у Ивана Анатольевича будет много. «Трактор» подписал классных легионеров, но в остальном были вопросы. Фигура главного тренера, селекция с акцентом на возвращение местных воспитанников, оперативная работа по ходу сезона. Прежний руководитель челябинцев так и не смог ничего придумать, чтобы поднять свою команду со дна Востока.

«Трактор» и фанаты. Что происходит в Челябинске? Болельщики уральского клуба выражают недовольство. Разбираемся, в чём дело.

Большой вопрос в том, насколько Иван Савин сможет быть самостоятельным. Как решит вопрос с генеральным менеджером, с главным тренером? Избавит ли он «Трактор» от влияния заинтересованных лиц? Поживём – увидим, но отметим, что кардинально поменять ситуацию Савину всё-таки будет очень тяжело. Во-первых, в руководстве клуба остались все люди из прошлой команды. Во-вторых, у самого Савина во время игровой карьеры агентом был Юрий Николаев, чьё влияние на селекцию челябинцев было колоссальным. Самостоятельным и независимым в такой ситуации новому генеральному директору будет оставаться очень трудно, но если он всё-таки покажет себя волевым руководителем, то у «Трактора» есть надежда на скорое светлое будущее.

«Куньлуню» не нужен плей-офф?

Интересные вещи происходят с китайской командой КХЛ «Куньлунь». На прошлой неделе «драконы» продлили контракт с главным тренером Куртом Фрейзером, притом что «Куньлунь» ещё не обеспечил себе участие в плей-офф, то есть не выполнил официальную задачу на сезон. Можно предположить, что новое соглашение – оценка хорошей работы специалиста на своём посту. Фрейзер действительно сколотил крепкую, неуступчивую команду, да и сам факт того, что «Куньлунь» менее чем за месяц до конца регулярки находится в зоне плей-офф, говорит о прогрессе китайской команды по сравнению с прошлыми сезонами.

Но всё-таки цель, озбозначенная руководителями «драконов», — это выход в плей-офф, а не просто отчаянная борьба за восьмёрку. И эту цель Фрейзер рискует не выполнить, несмотря на все старания. Но тренер уже получает новый контракт, а результаты команды в последнее время говорят о том, что истинная задача «Куньлуня» — это обозначение видимости борьбы, но никак не реальный проход в первый раунд. Посмотрите, «Куньлунь» будто бы сам испугался своей прыти и сейчас вовсе не против того, чтобы его в таблице обогнала не только «Магнитка», но и кто-то из троицы «Адмирал», «Амур», «Нефтехимик». В некоторых матчах «драконы» сначала показывают, что они серьёзный соперник, но потом неизменно уступают в упорной борьбе. Спаренные матчи с «Сибирью» в середине января на своей площадке «Куньлунь» отдаёт с 3:0 и 4:2. Потом выдаёт небольшую серию побед, но в Хельсинки снова упускает преимущество в три шайбы, а в Москве со «Спартаком» трижды ведёт в счёте, но проигрывает в основное время, пропуская пять шайб в третьем периоде. Мы ни на что не намекаем, но посмотрите какой цирк устраивает оборона «Куньлуня», например в эпизоде с голом Андрея Кутейкина.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Не правда ли, очень странно, что команда, борющаяся за плей-офф и не испытывавшая раньше глобальных проблем с удержанием победного счёта, вдруг раз за разом терпит волевые поражения? «Драконы» не «сливают» откровенно, но в матчах с равными соперниками «Куньлунь» будто бы в нужный момент убирает ногу с педали газа.

После «Спартака» китайский клуб проиграл в Челябинске. Причём «Куньлунь» сравнял счёт на 57-й минуте, но тут же пропустил ещё одну шайбу. Всё это можно оправдывать усталостью и отсутствием концентрации, но не каждый же раз? Да и если бы с «драконами» такие вещи происходили всю регулярку, то клуб не шёл бы в восьмёрке, а Фрейзер не получил новый контракт. Очевидно, что мотивация была потеряна после того, как руководство команды оценило сезон как положительный. Больше упираться особого смысла нет. «Куньлунь» ведь не преследует никаких серьёзных спортивных задач, находясь в КХЛ в роли откровенного политпроекта и якобы наигрывая хоккеистов для сборной Китая. Выход в плей-офф – не более чем приятная мелочь, за которую, возможно, игрокам даже не предусмотрены бонусы. В этом сезоне играть в Кубке Гагарина и вовсе бессмысленно: в Китае бушует коронавирус, и никаких кубковых матчей в Поднебесной не состоится. «Куньлунь» просто продлит сезон на четыре, максимум пять выездных матча, но кому в китайской команде это надо?

«Авангард» — «Магнитка» — в первом раунде плей-офф? Турнирные расклады КХЛ «Барыс» официально в восьмёрке сильнейших, а Рига снова осталась за бортом.

Сейчас «драконам» осталось провести четыре матча в гостях и один на нейтральной территории. Соперники не самые грозные, но что-то подсказывает, что побед от «Куньлуня» ждать не стоит, даже во встрече с рижанами в Новосибирске. У «Адмирала», ближайшего преследователя «Ред Стар», сейчас всего на три очка меньше и при этом есть целых четыре игры в запасе. Чтобы «Куньлунь» при всём этом раскладе остался в плей-офф, должно произойти чудо. Но в таком случае «драконы» просто станут лёгкой добычей для первой команды Востока в первом раунде плей-офф, а затем с чувством выполненного долга отправятся в отпуск.

Контракт Нестерова – первая ласточка фиктивности жёсткого потолка зарплат?

На прошлой неделе было много разговоров о будущем защитника ЦСКА Никиты Нестерова. Инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман заявил, что клубы НХЛ проявляли интерес к Нестерову, но он решил подписать долгосрочный контракт в России. Чуть позже Никита и сам подтвердил эту информацию, рассказав, что ведёт переговоры с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем о пятилетнем контракте, а телеграмм-канал «АренаБреда» подкинул и примерные цифры заработной платы Нестерова – около 160 млн рублей за сезон.

Нестеров — о контракте с ЦСКА: веду переговоры с Есмантовичем о пятилетнем сроке

Что тут сказать, обычная практика для клубов-богачей из КХЛ. Завалить деньгами игрока, к которому есть не слишком предметный интерес из-за океана. В принципе, для команды и игрока в этом нет ничего плохого. Нестеров вряд ли бы мог претендовать где-то в НХЛ на место в топ-4 обороны, да и таких денег бы в Америке не заработал. Если игрок подпишет это соглашение в России, то обеспечит себе стабильность на ближайшее время, и она для подавляющего числа людей гораздо важнее каких-то амбиций. ЦСКА тоже в выигрыше: Нестеров неидеален, но всё-таки является одним из сильнейших российских защитников, и продление такого игрока на долгий срок – успех для клуба и важный этап формирования костяка.

Вроде бы ничего криминального, но ведь КХЛ собирается жить в эпоху жёсткого потолка зарплат. И тут уже несостыковка, если ЦСКА и правда собирается платить одному хоккеисту пятую часть зарплатной ведомости. 160 млн – это же 18% от жёсткого потолка в 900 млн, но Нестеров – не Эрик Карлссон для «Сан-Хосе», он не может быть самым высокооплачиваемым хоккеистом команды. Даже учитывая отъезд Кирилла Капризова и Ильи Сорокина за океан, Никита не будет главной звездой ЦСКА, это очевидно. Значит, «армейцы» будут платить ещё большие деньги другим игрокам, но как тогда уложиться в пресловутый потолок?

Никита Нестеров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Пока больше похоже на то, что жёсткий потолок станет фикцией. На словах и в отчётах он будет соблюдаться, но на деле клубы придумают десятки схем, чтобы решить эту проблему и продолжат платить своим лучшим игрокам огромные деньги. По крайней мере, на первых порах. В жёсткий контроль со стороны КХЛ пока верится с трудом, учитывая, что в лиге есть клубы, которые равнее других. Да и закрытые зарплаты хоккеистов никак не способствуют тому, чтобы болельщики поверили в кристальное соблюдение новых правил.