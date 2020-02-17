Судьи не дали «Салавату» выиграть у СКА. Ситуацию спустили на тормозах

В 20-м выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

Уровень КХЛ мерят по Евротуру, и это неправильно. Наши клубы должны играть в Лиге чемпионов

После третьего этапа Евротура, на котором сборная России не сумела одержать ни одной победы, одной из самых популярных тем для обсуждения было падение уровня КХЛ. Для тех, кто внимательно следит за нашей лигой, это не стало какой-то новостью. С тех пор, как в КХЛ наступила эра СКА и ЦСКА, лучшие игроки лиги стали концентрироваться в «армейских» клубах, а в остальные команды перестали приезжать интересные легионеры, наш чемпионат обеднел в конкурентном плане, а отъезд последних русских звёзд за океан сделал КХЛ более тусклой и скучной. Нет, в нашей лиге всё ещё есть яркие пятна, местами растёт локальная конкуренция, но в глобальном смысле КХЛ похвастать сейчас нечем.

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Шведские игры в феврале, по сути, оказались неким срезом, который продемонстрировал средний уровень игроков КХЛ. В Стокгольм не приехали лучшие хоккеисты нашей лиги, и сборная России предстала абсолютно дезорганизованной и бессистемной командой, игроки которой прилично уступают оппонентам из европейских чемпионатов, как в командном, так и в индивидуальном планах. Да, сборная России и с Сорокиным, Капризовым, Григоренко и Шипачёвым вовсе не блистала, например, на декабрьском Кубке Первого канала, но третий этап Евротура показал, что за спинами лидеров – настоящая пропасть, а ведь уже в следующем сезоне КХЛ потеряет большинство и этих звёзд.



Да, надо признать на всех уровнях, что КХЛ стала слабее. Признать, и работать в этом направлении. Конечно, это дело не пары дней, недель и, возможно, даже сезонов, но если лига готова меняться, то мы подождём. Пока же КХЛ может сделать так, чтобы об её уровне не судили по Евротуру, где результат, между прочим, вторичен.



Проблема в том, что наша лига варится в собственном соку, и, может быть, поэтому не видит своих реальных проблем. Ей не хватает объективной критики со стороны, обмена опытом, разумной интеграции с Европой. КХЛ сама себя провозгласила второй по силе лигой в мире, и довольствуется этим. Но верно ли это утверждение? На Евротуре нашу команду (даже в сильнейшем составе) обыгрывают финны из Liigi и шведы из SHL, а других способов помериться силами с хоккеистами из европейскими чемпионатов у КХЛ попросту нет.



По-хорошему, наш хоккей должен прекратить нести репутационный ущерб от результатов Евротура. На этом турнире нужно обкатывать потенциально интересных игроков, пробовать молодёжь и не думать об итогах. Пусть это будет некая предсезонка сборной России перед чемпионатом мира, победы на которой никому не интересны. Но при этом КХЛ необходимо периодически конкурировать с другими европейскими чемпионатами, доказывать статус второй лиги мира после НХЛ. И участие в Лиге чемпионов – идеальный выход из ситуации.



Именно тут, в большом клубном турнире, и нужно реализовывать свои амбиции. Показывать, что хоккей в КХЛ (то есть в России) – лучший в Европе, или наоборот признавать силу прочих чемпионатов и ещё больше работать над внутренним развитием. Да, известно, что КХЛ, верстающая свой календарь под влиянием ФХР, считает, что Лига чемпионов просто не впишется в расписание внутренних матчей. Но, кажется, что с нашей стороны просто недостаточно желания. Выделить для одной-двух команд окна для участия в престижном турнире (а он таким, безусловно, станет, если КХЛ будет в нём участвовать) не выглядит большой проблемой, даже если не отменять паузы на Евротур, что в нынешних реалиях, увы, невозможно. Да, у клубов-участников Лиги чемпионов минимум на 8-10 матчей возрастёт количество игр в сезоне, повысится интенсивность. Это трудно, но ведь большинство игроков в таких командах либо уже поиграли в НХЛ, либо когда-нибудь туда собираются. А за океаном, напомним, играют 82 матча только в регулярном чемпионате при иногда сумасшедшем графике, и никого это не отпугивает.

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Внедрение клубов КХЛ в Лигу чемпионов – это трудоёмкий и нелёгкий процесс, но нашей лиге необходимо выходить из зоны комфорта и вместо вялых разговоров о расширении в Европу реально интегрироваться с участниками других чемпионатов в соревновательном процессе. Иначе мы и дальше будем лишь слышать разговоры о «ренессансе КХЛ», а на Евротуре видеть совсем обратное.

Кагарлицкий мучается в СКА. Его проблему решила бы легальная аренда

Какая же нелепая ситуация складывается в этом сезоне вокруг Дмитрия Кагарлицкого! Четвёртый бомбардир и второй снайпер прошлой регулярки, заработавший в играх за московское «Динамо» 61 (24+37) очко, сейчас скис и пропал в СКА. В 36 матчах за петербуржский клуб у Кагарлицкого лишь 15 (4+11) баллов, а последний матч он провёл 7 января. С тех пор Дмитрий уже 12 матчей не попадает в состав, СКА даже не берёт его на выезд, и при этом вы не найдёте Кагарлицкого в списке травмированных. Он просто не попадает в состав, спуская в унитаз потенциально лучший в карьере сезон.



В таком печальном положении форварда отчасти виноват и он сам, но всё же главная причина – поведение СКА на трансферном рынке. Петербуржцы без разбора заманивают лучших игроков лиги если не деньгами, то игрой за сборную России, а отказ в переходе может сулить хоккеисту серьёзные проблемы в отношениях с самыми влиятельными людьми нашего хоккея. Через это уже прошёл Вадим Шипачёв, «кинувший» в своё время СКА ради НХЛ, или, например, Богдан Киселевич. Возвращающегося из-за океана защитника этим летом очень хотели видеть в Петербурге, но он выбрал ЦСКА, и это как минимум стоило ему пропуска российского этапа Евротура, на который собрались все сильнейшие из КХЛ.

Кагарлицкий, набравший в прошлой регулярке 61 очко, больше месяца не попадает в состав СКА

У Кагарлицкого точно были другие предложения в межсезонье, но при прочих равных он выбрал СКА. Это, казалось бы, гарантировало Дмитрию перспективы в сборной России, контракт до конца олимпийского сезона и безоблачное будущее. Но пока для Кагарлицкого получается всё совсем скверно. В СКА его представляли новой главной звездой клуба, однако у Дмитрия как-то сразу не пошло, а затем петербуржцы внезапно поменяли вектор и стали развивать молодёжь, и про Кагарлицкого в Северной столице попросту забыли. Да и зачем нынешнему СКА проблемный 30-летний форвард, не вписавшийся в схемы главного тренера?



На самом деле, в хоккее такое случается. Ну, не получилось у хоккеиста в новой команде, не оправдал надежд, бывает. Но сидеть в запасе и ждать в самом расцвете сил – это точно не вариант для Кагарлицкого. Невозможно, конечно, залезть в голову к хоккеисту: может быть, его устраивает такое положение вещей. Но верится в это с трудом. Дмитрию, конечно, нужно уходить из СКА любым способом, но вряд ли это будет так просто.



В Петербурге прекрасно понимают, что провал Кагарлицкого в нынешнем сезоне не отражает его реальный уровень, и не захотят задаром терять ценный актив. Если в межсезонье для Дмитрия и будут искать варианты обмена, то попросят за него полцарства, что вряд ли устроит желающих приобрести форварда. Вариант с расторжением контракта по обоюдному согласию, столь популярный в КХЛ, к этой ситуации не подходит по тем же причинам: Кагарлицкий быстро найдёт себе работу в другом топ-клубе, а СКА не выгодно, чтобы конкуренты усиливались. Нет, в Санкт-Петербурге Дмитрия не будут отпускать до последнего, надеясь, что он всё-таки сумеет заиграть в СКА.



Но прямо сейчас Кагарлицкий простаивает зря, и оптимальным выходом здесь была бы легальная аренда. Конечно, СКА не дал бы «погонять» своего игрока в ЦСКА или, например, московское «Динамо». Но Дмитрий мог бы на какое-то время переехать на Восток, или, скажем, отправиться на поддержание формы в ту же «Северсталь». Это было бы для него лучшим решением, да и комфортная связь со СКА у Кагарлицкого осталась бы неразорванной.



Многие считают аренду в КХЛ однозначным злом и выступают за её полное искоренение. Но если этот инструмент в лиге будет использоваться для оптимального разрешения таких ситуаций, как с Кагарлицким, то кто от этого проиграет?

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

ЦСКА по-прежнему не нужны болельщики. Если понадобится, то они купят новых

Перед началом этого сезона мы говорили о том, что действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА дискредитирует образ лучшей команды лиги своей закрытостью и консервативным поведением. Главным пунктом шёл конфликт с фанатами, активной частью болельщиков, который в клубе никого особо не волновал.

За лето мы забыли, кто в КХЛ чемпион. ЦСКА сам в этом виноват Тишина в соцсетях, закрытый интернет-магазин, война с болельщиками. Такие чемпионы нашей лиге не нужны.

Сейчас уже почти закончилась регулярка нового сезона, и за это время тема подзабылась. ЦСКА ничуть не изменился, но при этом показывал хорошую (даже отличную для Москвы) посещаемость, а «армейские» ультрас не выступали с новыми заявлениями. Можно было подумать, что конфликт между клубом и фанатами был как-то урегулирован, но выяснилось, что его просто спустили на тормозах.

Фанаты хоккейного ЦСКА отказали игрокам в их просьбе вернуться на трибуны

Так что сейчас, когда ЦСКА собирается приступить к защите титула, актуальным остаётся вопрос – а для кого играют «армейцы»? Видимо, для «Роснефти», боссов ЦСКА и заслуженных ветеранов клуба.

Из заявления болельщицкого актива становится многое понятно. Например, раскрыта тайна хорошей посещаемости домашних матчей «армейцев» и отсутствия привычного для хоккея шумового аккомпанемента игр. «Вместо диалога и попытки исправить ситуацию, руководство вкладывает деньги в не имеющих никакого отношения к ЦСКА ряженных «болельщиков», которых набирают буквально по объявлению, гарантируя различные материальные привилегии, бесплатные билеты и автобусные туры. Искусственное замещение фанатов на ручную безликую массу – позор для самого титулованного клуба страны!», — сказано в заявлении клуба болельщиков ЦСКА.



Также фанатами обозначена основная причина бойкота матчей. «Основной причиной бойкота является не переезд на другую арену и уж тем более не её делёжка с главным врагом («Спартаком» — прим. «Чемпионат»). Его суть – в исключительно хамском и дерзком поведении руководства клуба во главе с Игорем Есмантовичем, а переезд на ЗиЛ («ЦСКА-Арена» в Парке легенд – прим. «Чемпионат») – венец этой безрассудной политики и последняя капля нашего терпения», — заявлено в манифесте болельщиков.



Из всего этого можно понять, что фанаты ЦСКА смирились бы с переездом в новую арену и даже с соседством со «Спартаком», но они не могут принять наплевательское отношение к себе. Между тем, причины такого поведения Игоря Есмантовича предельно ясны. Когда у тебя в распоряжении огромный бюджет и практически безграничные возможности, то такие мелочи, как недовольство фанатов, не причиняют никаких неудобств. В ЦСКА происходит подмена понятий: клуб играет не для преданных болельщиков, а для спонсора, видит и решает только материальные проблемы, а не духовные. Интересно, что в КХЛ немало богатых клубов, но подобный подход к главным людям на стадионе используется только в ЦСКА. И это ещё раз доказывает, что чемпионство «армейцев» — удар по имиджу лиги.



Разумеется, ни яркие заявления фанатов, ни эта заметка не изменят положения дел. В ЦСКА опьянены деньгами и властью, и пока нет предпосылок к тому, что в современной КХЛ эти факторы перестанут быть главенствующими. И руководители «армейцев» так и не поймут, что сейчас они объявляют войну тем



людям, которые поддерживали красно-синих и в смутное для хоккейного ЦСКА время начала нулевых, и до прихода «Роснефти», когда «армейцы» могли только мечтать о высоких местах. Не поймут, что однажды у самого титулованного клуба страны может снова не остаться никого, кроме фанатов, отношения с которыми сейчас рискуют быть безнадёжно испорченными.

Матч-концерт «Салавата» и СКА испортили судьи. Что это было?

Игра в Уфе между «Салаватом» и СКА, состоявшаяся 15 февраля, стала настоящим украшением не только игровой недели, но и всей регулярки. Голевая перестрелка, два хет-трика, девять голов – если таких матчей будет больше в КХЛ, то и не нужно будет смотреть в сторону Америки. Одним из решающих факторов в этой игре стала реализация большинства – команды на двоих забили пять шайб в расстановке «5 на 4» в основное время -, но при этом к арбитрам встречи практически не возникало вопросов. Да, были спорные моменты, но со стороны казалось, что судьи принимали объективные решения.

Шоу со скандалом в Уфе. СКА забил победный гол после двух удалений «Салавата» Девять голов, два хет-трика, спорные судейские решения и курьезный гол в овертайме.

Всё испортилось на последних секундах основного времени. Уже после финальной сирены арбитры выписали двухминутные штрафы Теэму Хартикайнену и Линусу Умарку, «Салават» начал овертайм в расстановке «3 на 5» и мгновенно пропустил решающий гол. Справедливо ли лидеры «юлаевцев» встречали дополнительную пятиминутку на скамейке штрафников? Давайте разбираться.



Итак, вот какое видео эпизода нам предоставил официальный сайт КХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



На нём видно только то, что Хартикайнен вдруг набрасывается на Сергея Плотникова после остановки игры, заваливает его на лёд, чуть ли не пытаясь открутить голову форварду СКА. Мотив финна не ясен, но на повторе мы видим, что незадолго до этого эпизода Плотников припечатал к борту Линуса Умарка. Кроме того, агрессию Хартикайнена мог вызвать тот факт, что Сергей играл момент до конца, и одновременно с сиреной пытался нанести бросок по воротам Метсолы и, видимо, задел того по амуниции.



Действия Плотникова трудно назвать противоправными. Хит на Умарке был чистым, а бросок после свистка здесь можно только очень сильно притянуть за уши. Да, Сергей не выключился из эпизода сразу после сирены, но глупо требовать этого от хоккеистов в пылу борьбы. Но даже если бы арбитры здесь что-то усмотрели, то Плотникову максимум грозила дисциплинарная «десятка». А вот Хартикайнен явно не справился с эмоциями и заслуженно заработал две минуты за грубость.



Итак, исходя из видео КХЛ, «Салават Юлаев» должен был начать овертайм в меньшинстве, но в расстановке «5 на 4». Однако вслед за Хартикайненом на скамейку штрафников отправился и Линус Умарк, и СКА получил двойное большинство. Эпизод с нарушением Умарка остался за кадром официальной трансляции и вызвал, мягко говоря, недоумение. Ситуация прояснилась позднее, благодаря записи с башкирского телеканала БСТ, который тоже транслировал этот матч.

ВИДЕО



Что мы видим? В тот момент, когда Хартикайнен набрасывается на Плотникова, Умарк проезжает мимо Евгения Кетова, и получает от него тычок приличной силы. Возможно, швед успел что-то сказать форварду СКА, но это не понятно из видео и, самое главное, не могло быть услышано арбитрами. Затем Кетов и Умарк общаются на повышенных тонах, а потом Линус хватает россиянина за визор. Кетов не сопротивляется, судья зажигает удаление для Умарка.

Конкретно в этом эпизоде Умарк – Кетов судьи могли дать обоюдное удаление хоккеистам за грубость, а могли и вовсе ничего не давать. В конце концов, стычка произошла после финальной сирены, игроки выпустили пар и разошлись. Таких моментов в хоккее – море, и далеко не все они заканчиваются отсидкой на скамейке штрафников. Но арбитры, которые, в общем-то неплохо отработали матч, почему-то проявили принципиальность, причём одностороннюю. Умарк, конечно, был не прав, схватив Кетова за визор, но Евгений ведь первый вступил в физический контакт и тоже наработал на две минуты за грубость. Судьи не разобрались (или не захотели разобраться) в эпизоде досконально и просто удалили Умарка, оставив «Салават» втроём в решающий момент матча. Вообще, существует негласное правило, при котором в концовке игр (тем более при равном счёте) арбитры выписывают штрафы только за явные и игровые нарушения, так что вполне можно было простить даже Хартикайнена, хотя Теэму, очевидно, погорячился. Но судьи зачем-то решили выйти на первые роли и попросту «нарисовали» СКА двойное большинство, испортив концовку великолепного матча.



«Салават», по большому счёту, сам виноват в поражении. Ведущим хоккеистам команды всё-таки нужно сдерживать эмоции, а для победы иногда следует просто потерпеть. Но и отрицать ошибку судей, которая помогла победить СКА, нельзя.



Кстати, эта ошибка так и не была показана на официальных каналах лиги. Разумеется, не последовало ни разъяснения, ни извинений для «Салавата» от Департамента судейства, хотя КХЛ не могла не понимать, что этот эпизод будет воспринят общественностью как очередной «слив» арбитрами соперника СКА. Клуба, который и так в лиге равнее остальных. Ситуация, увы, была спущена на тормозах, и пока такое происходит, КХЛ будет очень трудно убедить людей, что наша лига движется в правильном направлении. Кроме того, такие истории пугают перед стартом плей-офф. Совсем не хочется, чтобы из-за вседозволенности арбитров, был испорчен Кубок Гагарина, обещающий получиться крайне интересным.