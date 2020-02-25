Кубок Континента, последний билет в плей-офф, путаница на Востоке. Оставшиеся интриги КХЛ

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 осталось три игровых дня и 17 матчей. Сейчас известны 15 из 16 команд, которые примут участие в розыгрыше Кубка Гагарина, и также официально сложились две пары первого раунда плей-офф. Нас уже точно ждёт дерби Татарстана, которое начнётся в Казани, а также не уйти от личной встречи «Автомобилисту» и «Сибири». Правда, пока непонятно, где начнётся эта серия, в Екатеринбурге или Новосибирске. Представляем расклады на финиш регулярки и рассказывает об основных интригах.

Зогорна подставил «Амур», а «Барыс» выйдет на «Магнитку»? Что происходит в КХЛ Определилась вторая пара первого раунда плей-офф в Восточной конференции.

Кто выиграет Кубок Континента?

ЦСКА



60 игр, 92 очка, 1-е место в лиге



Оставшиеся матчи: СКА (д), ХК «Сочи» (д)



«Ак Барс»



60 игр, 91 очко, 2-е место в лиге



Оставшиеся матчи: «Салават Юлаев» (д), «Автомобилист» (д)



СКА



61 игра, 91 очко, 3-е место в лиге



Оставшиеся матчи: ЦСКА (г)



В этом сезоне как никогда острой получается борьба за главный трофей регулярки. На Кубок Континента до сих пор претендуют сразу три команды, в числе которых ЦСКА, четырежды выигрывавший гладкий чемпионат КХЛ, СКА с одной победой в регулярке и «Ак Барс», ни разу не заканчивавший регулярку КХЛ на первом месте. Разумеется, никто не переоценивает значимость этого трофея, но если есть возможность выиграть ещё один кубок в клубную коллекцию, то почему бы этого не сделать? Тем более вокруг победы в регулярке больше нет никаких предрассудков, ведь ЦСКА в прошлом сезоне снял проклятие Кубка Континента.



Московские «армейцы» и сейчас главные претенденты на этот трофей. Подопечные Игоря Никитина на одно очко опережают преследователей, имеют больше всех побед в основное время, а регулярку заканчивают двумя домашними матчами. Один из них состоится уже сегодня, 25 февраля: ЦСКА сыграет со СКА, и в этом «армейском» дерби решится многое. Петербуржцев в гонке за Кубком Континента оставит только победа в основное время, но даже в этом случае шансы СКА выиграть регулярку останутся минимальными. У подопечных Алексея Кудашова больше не останется матчей в гладком чемпионате, и, чтобы удержать первое место в КХЛ, им нужно будет рассчитывать, что ЦСКА в своей последней игре проиграет в основное время ХК «Сочи», а «Ак Барс» не наберёт два очка в домашних встречах с «Салаватом» и «Автомобилистом». Сами понимаете, что такой расклад маловероятен.

«Спартак» — главная надежда КХЛ. Остановить СКА или ЦСКА может только Знарок «Хумо» «покупает» место в КХЛ, в Америке запускают слухи о Тимченко, а «Барыс» может сорвать джекпот – в итогах недели КХЛ.

Если же ЦСКА в «армейском» дерби разживётся хотя бы одним баллом, то единственным конкурентом москвичей останется «Ак Барс». Но даже две чистые победы казанцев не гарантируют им первое место в регулярке, так как у ЦСКА сейчас есть фора и по очкам, и по количеству побед в основное время. Ну а в том случае, если московские «армейцы» сегодня одержат любую победу над СКА, а «Ак Барс» при этом потеряет очки в «зелёном дерби» с «Салаватом», то уже вечером ЦСКА можно будет поздравить с пятым выигрышем Кубка Континента в истории.



Впрочем, нельзя исключать вариант, при котором инициатива перейдёт в руки подопечных Дмитрия Квартальнова. Для этого нужно, чтобы ЦСКА проиграл СКА в основное время, а «Ак Барс» обыграл уфимцев. Тогда казанцы при равном количестве игр обойдут в общей таблице ЦСКА, и для первой в истории победы в регулярке КХЛ им нужно будет просто обыграть «Автомобилист» в заключительной встрече перед плей-офф.

Кто станет третьим на Западе?

«Йокерит»



61 игра, 84 очка, 3-е место в конференции



Оставшиеся матчи: «Торпедо» (г)



«Динамо» М



60 игр, 80 очков, 4-е место в конференции



Оставшиеся матчи: «Трактор» (д), «Динамо» Мн (г)



В борьбе за 3-е место Запада, которое выведет в первом раунде плей-офф не на «Спартак» Олега Знарка, а на «Локомотив», интрига только на первый взгляд кажется математической. Да, всё зависит от «Йокерита», которому достаточно набрать одно очко в Нижнем Новгороде, чтобы снять все вопросы. Но не будем забывать, что и «Торпедо» очень нужны очки, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Впрочем, подопечных Дэвида Немировски, как и «шутов», для достижения своей цели устроит всего один набранный балл, так что здесь может получиться взаимовыгодный «распил». Но и победе хозяев в основное время никто не удивится.



Если «Торпедо» одержит чистую победу над «Йокеритом, то судьба третьего места Запада будет в руках бело-голубых, которым играть в регулярке ещё два матча. Подопечным Владимира Крикунова нужно будет обыграть «Трактор» и минское «Динамо» — двух аутсайдеров сезона. В таком случае москвичи сравняются с финским клубом по набранным очкам, но большее число побед в основное время выведет бело-голубых на третью строчку конференции.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Кто получит последнюю путёвку в плей-офф на Западе?

«Торпедо»



61 игра, 62 очка, 8-е место в конференции



Оставшиеся матчи: «Йокерит» (д)



ХК «Сочи»



60 игр, 59 очков, 9-е место в конференции



Оставшиеся матчи: «Северсталь» (г), ЦСКА (г)



Итак, лишь один балл нужно набрать «Торпедо», чтобы официально продлить сезон. Даже если сочинцы в итоге сравняются с нижегородцами по набранным очкам, то в любом случае будут уступать по количеству побед в основное время.



Но если «Йокерит» сегодня оставит «Торпедо» ни с чем, то у ХК «Сочи» появится возможность сотворить сенсацию. Для этого подопечным Александра Андриевского необходимо будет обыграть в гостях сначала «Северсталь», а затем и ЦСКА. Второе условие кажется невыполнимым, но если «армейцы» ко дню личной встречи будут уже немотивированны и дадут отдых лидерам перед плей-офф, то всё возможно.

Андриевский: не всё в руках «Сочи», но главное — шансы на плей-офф остаются

Кто станет вторым на Востоке?

«Барыс»



61 игра, 84 очка, 2-е место в конференции



Оставшиеся матчи: «Амур» (г)



«Авангард»



61 игра, 83 очка, 3-е место в конференции



Оставшиеся матчи: «Автомобилист» (д)

Ещё буквально неделю назад казалось, что второе место Востока никуда не денется от «Авангарда», но «ястребы» неожиданно проигрывают матч за матчем на финише регулярки, а «Барыс» продолжает побеждать даже в полурезервном составе. В результате сейчас всё находится в руках подопечных Андрея Скабелки, которым нужно набрать лишь одно очко в матче с потерявшим турнирную мотивацию «Амуром», чтобы застолбить победу в дивизионе Чернышёва.



Но матч в Хабаровске состоится только завтра, а уже сегодня «Авангард» может самостоятельно отвалиться от борьбы за вторую строчку конференции. Для этого «ястребам» нужно потерпеть любое поражение дома от «Автомобилиста»: при равенстве очков с «Барысом» казахстанская команда опередит омичей по количеству побед в основное время. Если же «Авангард» закончит регулярку на мажорной ноте, то до завтрашнего дня опередит «Барыс», но судьбу второго места Востока, как мы уже сказали, всё равно будут решать нурсултанцы.



В этом заочном противостоянии «Авангарда» и «Барыса» есть ещё один любопытный момент. Вероятнее всего, на шестом месте Востока сезон закончит «Салават Юлаев», а седьмой будет «Магнитка» (хотя у них есть шанс поменяться местами). Ни один тренер в хоккее не признается, что его команда выбирает себе соперника, но кажется, что «Авангарду» будет удобнее играть в первом раунде с задорным «Салаватом», чем с вязким «Металлургом». По идее, такие же соображения относятся и к «Барысу», но сейчас больше шансов занять третье место у «Авангарда».



Впрочем, как бы ни сложились итоговые пары первого раунда, ни «Барысу», ни «Авангарду» легко точно не будет. Так что будем надеяться, что никаких поддавков мы не увидим, и оба клуба в своих заключительных матчах регулярки будут играть только на победу.

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Где начнётся серия «Автомобилист» — «Сибирь»?

«Автомобилист»



60 игр, 74 очка, 4-е место в конференции



Оставшиеся матчи: «Авангард» (г), «Ак Барс» (г)



«Сибирь»



60 игр, 70 очков, 5-е место в конференции



Оставшиеся матчи: «Металлург» (д), «Динамо» Р (д)



Не так давно эта интрига была очень живой: «Сибирь» отставала от «Автомобилиста», но календарь оставшихся матчей намекал, что рокировка этих команд в таблице более чем реальна. Но новосибирцы на финише регулярки вдруг стали проигрывать те матчи, где были однозначными фаворитами, а «Автомобилист» одержал очень важную победу над «Сибирью» в личной встрече и практически обеспечил себе домашний старт в плей-офф. Собственно, уральцам необходимо набрать лишь одно очко в гостевых матчах с «Авангардом» и «Ак Барсом»: задача не самая лёгкая, но выполнимая.



Если же «Автомобилист» вдруг вхолостую съездит в Балашиху и Казань, то у «Сибири» появятся шансы начать плей-офф в Новосибирске. Для этого подопечным Николая Заварухина нужно дома обыграть «Металлург» и рижское «Динамо». Тогда «Сибирь» сравняется с «Автомобилистом» по очкам и в любом случае опередит уральцев по количеству побед в основное время.

«Сибирь» и «Автомобилист» могут подарить КХЛ идеальную серию. Осталось дождаться плей-офф В первом раунде должны сойтись два самых быстрорастущих тренера лиги.

Поменяются ли местами «Салават» и «Магнитка»?

«Салават Юлаев»



61 игра, 68 очков, 6-е место в конференции



Оставшиеся матчи: «Ак Барс» (г)



«Металлург»



60 игр, 65 очков, 7-е место в конференции



Оставшиеся матчи: «Сибирь» (г), «Трактор» (г)



23 февраля уфимцы выиграли в Магнитогорске в матче, который позиционировался как битва за 6-е место Востока. Но «Металлург» уступил тогда лишь в овертайме, взял одно очко, и интрига осталась жива. Конечно, большой разницы ни для «Салавата», ни для «Магнитки» нет: даже если кому-то из этих клубов придёт в голову выбирать между «Авангардом» и «Барысом», то угадать практически невозможно, так как омичи и нурсултанцы ещё сами не распределили второе-третье места.



Впрочем, уже сегодня «Металлург» может точно стать седьмым. Для этого уральцам нужно либо самим проиграть в Новосибирске, либо дождаться, что «Салават» заработает как минимум одно очко в «зелёном дерби». Для того чтобы Уфа и Магнитогорск поменялись местами в турнирной таблице, нужны победы «Металлурга» над «Сибирью» и «Трактором» и поражение «Салавата» в Казани в основное время.



Если всё-таки говорить о возможном выборе соперников, то лучшая диспозиция может быть у «Металлурга». Если, конечно, «Салават» сегодня «чисто» проиграет «Ак Барсу», а сама «Магнитка» победит «Сибирь». В таком случае после сегодняшнего игрового дня дистанция между уфимским и магнитогорским клубами сократится до одного очка, а ведь у «Металлурга» останется игра в запасе. Она состоится в Челябинске 27 февраля, и к тому моменту уже будет ясно, какие места заняли «Барыс» и «Авангард». Теоретически подопечные Ильи Воробьёва смогут выбрать, с кем им начинать плей-офф и соответственно следует ли упираться в матче с «Трактором».

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Такие основные интриги оставшейся части регулярки, которая обещает получиться достаточно интересной. Шанс, что существующий расклад в турнирной таблице поменяется, не такой большой, но сам факт вариативности обязательно добавит перца финишу гладкого чемпионата.

Впрочем, необходимо сказать и о других, менее заметных интригах. Например, у минского «Динамо» есть шанс подсластить пилюлю очередного провального сезона и уйти с последнего места Западной конференции и всей КХЛ. Белорусский клуб сейчас на четыре очка отстаёт от рижского «Динамо», но имеет игру в запасе. Если подопечные Гиртса Анкипанса уступят в основное время в Новосибирске, а минчане дома обыграют «Локомотив» и московское «Динамо», то худшим клубом 12-го сезона КХЛ станет команда из столицы Латвии.



Также свои цели в конце регулярки должен преследовать и «Трактор». Главное разочарование сезона может на флажке уйти с последнего места Востока, отправив туда «Адмирал». Команда Владимира Юрзинова сейчас отстаёт от «моряков» на три очка, имея игру в запасе. Ситуация для «Трактора» осложняется тем, что дальневосточники заканчивают сезон домашним матчем с «Нефтехимиком», который уже решил все свои задачи. Самим же челябинцам играть в гостях в Москве с «Динамо» и дома с «Металлургом», и у обоих этих клубов ещё остаётся мотивация.