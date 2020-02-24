«Спартак» — главная надежда КХЛ. Остановить СКА или ЦСКА может только Знарок

В 21-м выпуске постоянной рубрики подводим итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

«Хумо» хочет купить место в КХЛ. Но зачем он лиге?

Узбекский клуб «Хумо» всерьёз нацелился на КХЛ. Команда, ныне выступающая в ВХЛ, ещё пару лет назад заявляла о своих амбициозных планах по вступлению в элиту нашего хоккея, и чётко следует выбранной стратегии. Очередным шагом узбекской команды по продвижению в КХЛ стал широкий жест в адрес известных российских и советских экс-игроков, занимающих сейчас разные должности в нашем хоккее. Алексей Жамнов, Александр Якушев и Валерий Каменский получили квартиры в Узбекистане, и иначе как прямым подкупом лиц, способных повлиять на принятие решения, это не назовёшь.

Жамнов, Якушев и Каменский получили элитные квартиры в Ташкенте от президента Узбекистана

«Хумо» даёт понять, что у него есть деньги, задабривает представителей КХЛ подарками, не скрывает, что клуб КХЛ в Узбекистане – это политический интерес. Словом, представители Ташкента ведут себя как типичные восточные дельцы, обхаживающие заинтересовавший их объект. И КХЛ ведётся на эти ухаживания. Валерий Каменский уже говорит, что если «Хумо» выполнит все условия, то попадёт в лигу. Алексей Морозов заявляет, что КХЛ стремится расширяться на Восток, а кроме «Хумо», в этом направлении и нет других вариантов. Кажется, что узбекская команда уже выполнила главное условие вступления в КХЛ (просто так квартиры дарить не будут), но по-прежнему непонятен смысл пребывания «Хумо» в нашей лиге.

Политпроект и приют для безработных. Узбекистан рвётся в КХЛ, но зачем это нужно лиге? Развитие хоккея в республике – дело хорошее и правильное, но о КХЛ в Ташкенте пока рано даже мечтать.

Неясно, что «Хумо» даст КХЛ. Достаточно ли там возможностей, чтобы сколотить команду, которая будет претендовать на что-то серьёзное в Восточной конференции? Вряд ли. Может быть, восточный колорит? Если клуб будет наполнен иностранцами и никому не пригодившимися русскими игроками, то об узбекской прописке «Хумо» будут напоминать только трибуны. Да и то пока нет гарантий, что в Ташкенте покажут классную посещаемость, а хоккей в Узбекистане превратится в привлекательное и популярное шоу.

«Хумо» в КХЛ выгоден лиге с политико-стратегической точки зрения, но, если взглянуть объективно, то расширение КХЛ в Узбекистан совершенно бессмысленно. Экзотика, на которой определённому кругу лиц можно хорошо заработать, – вот что такое «Хумо». Нужен ли нам ещё один политпроект? Очевидно, нет. Но в Узбекистане есть деньги, и КХЛ трудно пройти мимо них лишь из соображений здравого смысла.

Америка увольняет Тимченко. Эти слухи – заблуждение или часть большой игры?

На прошлой неделе появилась любопытная информация от североамериканского издания Sports Illustrated. Заокеанские коллеги со ссылкой на свои источники утверждали, что Геннадий Тимченко может потерять свои посты в СКА и КХЛ из-за смерти рабочего во время cноса крыши СКК в Санкт-Петербурге. Дело в том, что компания «СКА-Арена», которая и проводила работы, принадлежит Тимченко, и, по неофициальной информации, руководство спешило с проведением работ и рабочим приходилось пренебрегать некоторыми правилами безопасности.

Sports Illustrated: Тимченко может потерять посты в КХЛ и СКА из-за смерти при сносе арены

В этой истории удивляют две вещи. Во-первых, какие в Америке могут быть инсайды по деятельности Геннадия Тимченко? В России-то о нём практически не ходят слухи, а тут издание из США публикует такую серьёзную информацию. Во-вторых, американцы, кажется, всерьёз верят в возможность снятия Тимченко с должностей как ответственного лица, на чьём объекте произошла смерть человека. Но если так, то в США совершенно не понимают, как устроена российская действительность.

Тимченко – один из самых влиятельных и богатых людей нашей страны, хороший друг президента России. Вне всяких сомнений, он входит в пул неприкасаемых людей, убрать которых по какой-либо обычной причине в нашем государстве просто невозможно. При существующем режиме Тимченко может уйти только по собственному желанию.

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Впрочем, нельзя отметать такой вариант, при котором нынешний президент СКА и фактически первое лицо в КХЛ как раз готовит почву для своего ухода. Просачиваются некоторые слухи о том, что Тимченко слегка охладел к хоккею, да и на матчах в Санкт-Петербурге в этом сезоне он практически не появлялся. Если он готов передать руководящие посты другим людям, то, может быть, самому Тимченко выгодно, чтобы в прессе появлялись вбросы о его уходе? В любом случае за такими мощными инсайдами всегда кто-то стоит, их появление лоббирует чьи-то интересы. Пожалуй, американцы абсолютно правы только в том, что в связи с образовавшимся вакуумом власти в КХЛ ведётся большая игра, но мы можем только догадываться о её истинных перипетиях.

Руководитель или пешка в большой игре? К чему приведёт КХЛ президент Морозов В начале пути он закончит глобальную реформу, но что будет дальше?

На Западе КХЛ вся надежда на «Спартак»

Один из самых ярких матчей, состоявшихся на прошлой неделе в КХЛ, – встреча «Спартака» и «Ак Барса» в Москве. Подопечные Олега Знарка сначала всякий раз находили ответ на голевые выпады лидера Востока, а в третьем периоде буквально смяли команду Дмитрия Квартальнова. Видеть «Ак Барс», пропускающий пачками, было непривычно, притом что казанцы сейчас в целом находятся в отличной форме, борются за Кубок Континента и уже включили режим плей-офф. Да, в Москве «Ак Барс» играл вроде бы не в оптимальном составе, но нужно помнить, что у Квартальнова весьма своеобразная шкала оценки уровня игроков (ведь по его желанию Владимир Ткачёв был обменён в «Локомотив» на Степана Санникова!), и можно не сомневаться, что тренер выпустил против «Спартака» именно тот состав, который, по его мнению, должен был обыграть красно-белых.

Квартальнов: я хотел победить сегодня, но с такой игрой вратаря матчи не выигрываются

Нет, в поражении «Ак Барса» виноват исключительно «Спартак», который в очередной раз в этом сезоне смог добавить по ходу матча и вновь одержал волевую победу. В этой связи перед плей-офф стоит повнимательнее присмотреться к красно-белым. В начале регулярки у «Спартака» были определённые проблемы, можно было даже предположить, что под Олегом Знарком шатается кресло, а сам тренер с трудом привыкает к новым для себя реалиям. Но сейчас, накануне матчей Кубка Гагарина, рисуется совсем другая картина. Знарок и «Спартак» привыкли друг к другу, команда и тренер слились воедино, и теперь красно-белые по характеру до боли напоминают самого Олега Валерьевича: это по-спортивному злой коллектив с несгибаемым характером, ненавидящий проигрывать.

Знарок в очередной раз подтвердил, что он является блестящим мотиватором и психологом и умеет выжимать из своих хоккеистов лучшие качества. Допустим, он прекрасно понимает, что Яков Рылов и Патрик Херсли допускают невероятно много ошибок в обороне и на сегодняшний момент выглядят довольно слабыми защитниками. Но вряд ли Знарок что-то предъявляет этим хоккеистам, ведь они организовывают огромное количество голов «Спартака». У Знарка есть ярко выраженная сильная сторона – он умеет найти подход практически к каждому игроку, наладить со своими людьми доверительные отношения. Помните ли вы хотя бы одного хоккеиста, поработавшего с Олегом Валерьевичем, который бы потом отзывался плохо о нём или о его методах? Знарок из тех генералов, за которого солдаты готовы биться насмерть, и для КХЛ очень хорошо, что в «Спартаке» всего за один сезон Олег Валерьевич смог выйти на прежний уровень.

Чем это хорошо для лиги? Всё очень просто: «Спартак» Знарка сейчас выглядит единственным клубом, который в состоянии всколыхнуть болото Западной конференции, на поверхность которого уже пять лет подряд выплывают исключительно СКА и ЦСКА. В регулярке красно-белые обыгрывали оба «армейских» коллектива, и очень хочется, чтобы «Спартак» встретился в плей-офф с кем-то из наших главных олигархов. Это будет потрясающее сражение, без поддавков и доминирования фаворитов, зато с эмоциями, огнём и максимальным уровнем спортивной ненависти. Было бы слишком смело утверждать, что «Спартак» сможет пройти СКА или ЦСКА в серии до четырёх побед: Знарок Знарком, но ресурсы команд несопоставимы. Однако шанс обновить состав финалистов Западной конференции сейчас самый высокий за последнее время, и главная надежда, конечно, на «Спартак».

У «Динамо» есть некий комплекс в матчах с топ-клубами, да и у бело-голубых всё решает одно звено, и «армейским» командам вряд ли составит труда закрыть Шипачёва и Ко, благо опыт имеется. У «Йокерита», «Локомотива» и других клубов просто не хватит запаса прочности, чтобы пройти СКА и ЦСКА. У «Спартака», конечно, тоже не слишком длинная скамейка и вовсе не безграничный ресурс, но мотивация от Знарка может сотворить волшебные вещи в отдельно взятой серии. Думается, не будет преувеличением сказать, что за красно-белых в возможной битве с «армейцами» будет болеть большая часть хоккейной общественности. Ведь людям уже так надоела предсказуемость, воцарившаяся на Западе КХЛ.

Правда нельзя не упомянуть, что до вероятной встречи со СКА или ЦСКА «Спартаку» ещё нужно добраться. В первом раунде подопечные Олега Знарка, скорее всего, сыграют с «Динамо», и в этом противостоянии не будет фаворита.

Знарок: «Спартак» готовится к «Динамо» на плей-офф, вариантов подняться выше у них нет

Скабелка поставил командные интересы выше личных. И может сорвать джекпот

На самом финише регулярки КХЛ осталось ещё несколько интриг, и одна из них – борьба за лидерство в дивизионе Чернышёва между «Авангардом» и «Барысом». Борьба достаточно острая и даже принципиальная, так как в последнее время градус соперничества между клубами очень высок, но в ней омичи и нурсултанцы находились в неравных условиях. «Авангард» заканчивает регулярку домашней серией из трёх матчей, «Барысу» же волею календаря пришлось отправиться на Дальний Восток, чтобы сыграть с «Амуром» и «Адмиралом».

В такой ситуации у главного тренера казахстанского клуба Андрея Скабелки возникла дилемма: везти на край света основной состав, чтобы попытаться обставить «Авангард» на финише регулярки, или оставить лидеров готовиться к плей-офф в Нур-Султане, отправиться на выезд в полурезервном составе и снизить шансы на победу в дивизионе.

«Барыс» резервным составом отправился на матчи с «Адмиралом» и «Амуром»

Если бы «Барысу» пришлось соперничать за второе место в конференции с другой командой, то выбор был бы очевиден. Большой разницы между второй и третьей позицией на Востоке сейчас нет (играть либо с «Салаватом», либо с «Магниткой» — оба варианта не сахар), и физическое состояние лидеров, освобождённых от изнурительной поездки на Дальний Восток, гораздо важнее. Тем более у «Барыса» есть наглядный пример из прошлого сезона: «Салават Юлаев» в середине февраля 2019-го не повёз ключевых игроков по маршруту Хабаровск – Владивосток, и в плей-офф получил свежих и даже отдохнувших хоккеистов, которые затем прошли два раунда.

Но год назад «Салават» не мог никуда сдвинутся с шестой позиции и ничего не терял в случае поражений. Сейчас же «Барыс» имеет хорошие шансы второй год подряд стать второй командой Востока в регулярке и обойти не кого-нибудь, а «Авангард». После эмоциональной серии плей-офф в прошлом сезоне, где было много стычек, травм, неоднозначных судейских решений и взаимной ненависти, «ястребы» стали едва ли не самым принципиальным соперником для «Барыса». Обыгрывать «Авангард» в каждом матче и идти выше в таблице – одна из важнейших неофициальных задач казахстанского клуба, да и скандальное омское прошлое Андрея Скабелки подливает масла в огонь.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Андрей Владимирович не забыл, как его в своё время «слили» из «Авангарда», и, хотя в «ястребах» уже поменялось руководство, матчи с Омском остались для Скабелки принципиальными. Но в данном случае тренер сумел умерить личные амбиции и поступил максимально правильно: лидеры «Барыса» остались дома готовиться к плей-офф, а на Дальний Восток поехала облегчённая версия сборной Казахстана.

Такое решение Скабелки – мудрое и правильное, его стоит уважать. Можно представить, насколько Андрей Владимирович хотел бы обойти в таблице «Авангард», который, к тому же, забуксовал на финише регулярки, но бросить все силы для достижения этой цели значило бы поступить не в интересах команды. Скабелка правильно расставил приоритеты и отказался от активной борьбы за победу в дивизионе.

При этом «Барыс» имеет отличные шансы сорвать джекпот, то есть и занять второе место на Востоке, и сохранить силы ведущих хоккеистов. После победы над «Адмиралом» нурсултанцы на одно очко обогнали «ястребов», и теперь всё находится в их руках. Чтобы быть выше омичей по итогам регулярки, «Барысу» достаточно набрать одно очко в игре с уже не мотивированным «Амуром».