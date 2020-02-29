Рейтинг вратарских бригад в плей-офф КХЛ. Лучшие на Западе

На Западе весело: «Йокерит», «Витязь» и «Торпедо» пропустили больше, чем не попавшие в плей-офф на Востоке «Трактор», «Куньлунь» и «Амур», а ЦСКА и СКА в сумме пропустили меньше, чем минское «Динамо» (хотя последний факт вызывает горечь). Оценим вратарские бригады западных коллективов, часть из которых будет бороться за Кубок Гагарина, часть – за финал конференции, а «Витязь» и «Торпедо» просто поиграют в хоккей весной.

Рейтинг вратарских бригад в плей-офф КХЛ. Лучшие на Востоке Метсола вновь будет тащить Уфу, «Автомобилисту» придётся непросто.

8. «Витязь»



Ежов — Сапрыкин – 5,0



На данный момент по статистике лучшим вратарём «Витязя» является Александр Самонов, который в августе рассчитывал составить конкуренцию Илье Ежову, выиграл все матчи в сентябре-октябре, перешёл в СКА и добрался до сборной России. В итоге, на Ежова, который на старте чемпионата играл уверенно, легла серьёзная нагрузка – Кочетков провёл несколько матчей в ноябре и травмировался, а команду после успешного старта и потери лидеров накрыл игровой кризис. В Западной конференции соперники только Бочарова и Подъяпольского нагружали чаще – по воротам Ежова нанесли 1312 бросков, к тому же Илья пропустил часть сезона из-за травмы. Иногда вратаря подводила несдержанность – Ежов стал самым грубым голкипером чемпионата (41 минута штрафа). В плане удалений отличилась вся команда – по количеству штрафных минут «Витязь» занял второе место, при этом у команды низкий процент нейтрализации большинства (78,5), 22-е место в КХЛ. Понимаете, как Ежову было непросто? Да, Илья не входит в число топ-вратарей КХЛ и не играет на том уровне, чтобы на постоянной основе вытаскивать команду, но подольчане вышли в плей-офф, а в «Витязе» конкуренцию Ежову после ухода Самонова составить некому. По ряду причин у Кочеткова сезон получился провальным, а Сапрыкин в основном менял Ежова по ходу матчей и редко играл с первых минут. Единственный плей-офф за семь лет для Ежова сложился неудачно – «Нефтехимик» быстро вылетел от «Трактора», а Илья выручал редко и по ходу серии был заменён на Макарова. Главная задача Ежова и «Витязя» — выиграть хотя бы один матч у клуба, который подрезал «богатырям» крылья в самом начале полёта.

Ежов: Самонову в СКА надо просто действовать в своей манере, и всё получится

7. «Торпедо»



Линдбек — Тихомиров – 5,5



«Торпедо» пропустило 167 шайб – как и в прошедшем сезоне, среди команд, вышедших в плей-офф, так много не пропустил никто. Издержки стиля – если условный Зборовский оказывается у чужих ворот ближе остальных игроков, то не факт, что в случае потери и атаки соперника кто-то успеет подстраховать защитника. Позавчера Панарин, защищая Бобровского, сказал: «Если у тебя в защите играют не впятером, а вдвоем, ты не можешь ловить всё». Линдбек и Тихомиров регулярно оказывались в подобной ситуации, когда партнёры чересчур увлекались атакой и не успевали должным образом сработать на возврате. К тому же, «Торпедо» пошло по пути прошлого сезона — на старте команда выглядела бодрой и энергичной, набирала очки, а во второй половине чемпионата с грехом пополам сохранила восьмое место в борьбе с не менее кризисным «Сочи». У Линдбека и Тихомирова и так работы было предостаточно, а в концовке чемпионата броски по воротам «Торпедо» сыпались как горох (из последних пяти матчей в чемпионате в четырёх играх соперниками было нанесено 35+ бросков в створ). Но будет неправильно делать из Линдбека и Тихомирова исключительно заложников стиля «Торпедо». Габаритный швед неровно выступал в начале чемпионата, почти не помогал команде, пропустил октябрь из-за травмы. Тихомиров воспользовался своим шансом, отлично играл в октябре, заслужил вызова в олимпийскую сборную и новый контракт до 2022-го года, но с ноября и до конца регулярного чемпионата голкипер выиграл лишь два матча из 13, а в январе после поездки на матч Звёзд в двух матчах с «Динамо» и «Локомотивом» (за первый период) пропустил восемь шайб. Возможно, у данного дуэта рейтинг был бы выше, но команда сразу попала на ЦСКА – может, Линдбек или Тихомиров что-то и поймают и будут выручать, но в серии с «армейцами» нижегородцам ловить нечего.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

6. «Локомотив»



Коновалов — Лазушин – 6,0



10 матчей на ноль, сборная России, Салак в запасе – Коновалов в прошлом сезоне играл так, что вратаря задрафтовал «Эдмонтон» в третьем раунде. Но ушёл Дмитрий Квартальнов – куда-то подевалась и блестящая игра молодого вратаря. Понятно, что поменялась система игры, и понадобится какое-то время, чтобы к ней привыкнуть, но Коновалов в первых играх выглядел неубедительно, пропустив 12 шайб за три матча. Однако и после ухода Мактавиша Илья чередовал хорошие отрезки с неудачными, а в конце декабря не справился с «Йокеритом» (8 голов за два матча), а в следующем матче к середине второго периода трижды пропустил от «Ак Барса», и новый год «Локомотив» начинал с Лазушиным. Надо отдать Александру должное – экс-вратарь «Лады» и «Куньлуня» с октября по январь провёл всего пять полных матчей, выиграв четыре из них, и заслужил шанс вытеснить нестабильного Коновалова. Александр засушил «Куньлунь» и «Амур», одержал победы над «Салаватом Юлаевым» и «Йокеритом» (тоже «шатаут»), но после поражений от «Сибири», «Барыса» и ЦСКА в ворота вернулся Коновалов. К концу чемпионата Илья выправил статистику (91,2 ОБ, 2,45 КН), здорово сыграл с «Торпедо» и «Авангардом», но уверенности в том, что Илья в первом раунде выйдет и начнёт спасать, нет. «Локомотив» к концу чемпионата разогнался и готов биться с «Йокеритом» — но последний рубеж для ярославцев остаётся проблемным. У Коновалова и в прошлом сезоне в плей-офф возникли проблемы уже в первом раунде после двух поражений, и в итоге серию с «Сочи» заканчивал Салак. Лазушин может сыграть надёжно (он играл за ярославцев в плей-офф аж 10 лет назад), но спасать так часто, как потребуется, ему не под силу. «Йокерит», град финских атак и бросков – защита «Локомотива» с Кронваллем, Накладалом, Марковым и Савченко наверняка будет давать сбои, вратарей будут нагружать, и справятся ли с «шутами» Коновалов или Лазушин – большой вопрос.

Вратари КХЛ, от которых ждали большего. Пока они не тащат свои команды На них возлагали определённые надежды, но они провалились. Кто-то даже уже лишился работы.

5. «Йокерит»



Калниньш — Ниеми – 6,5



Команда пропустила почти столько же (164), сколько «Торпедо» и «Витязь», однако «шуты» финишировали третьими, став самой результативной командой лиги после ЦСКА. Ужасное начало сезона с Ниеми в воротах, которое опрокинуло «джокеров» в низ таблицы – Янис Калниньш, в свою очередь, излучает спокойствие и надёжность, и, может, не выдаёт длительных сухих серий, но команда выигрывает, а латвиец пропускает ровно столько, сколько нужно, и по итогам сезона стал самым побеждающим вратарём лиги (33 победы). Ближе к концу чемпионата Калниньш приболел, и «регулярку» завершал Ниеми – ветеран неожиданно в хорошем смысле разошёлся, не позволил забить «Динамо», обыграл «Авангард», однако пропустил 8 шайб от СКА и «Торпедо». Если с Калниньшем ничего серьёзного, и именно латвиец начнёт серию с «Локомотивом», то у «Йокерита» шансы на проход во второй раунд многократно возрастают.



4. «Спартак»



Гудачек – Беспалов — Хомченко – 7,0



Вспомните начало сезона: Гудачек из-за травмы пропустил старт чемпионата, и к моменту выхода словака с больничного красно-белые с тандемом Беспалов-Хомченко в 11 матчах потерпели восемь поражений, одержав всего три победы. Никита и Павел выглядели как будто неготовыми к сезону – много пропускали, ошибались, не выручали. Гудачек в первом же матче сезона оставил с «баранкой» «Автомобилист» (лидера КХЛ на тот момент), а после матча Карсумс и Даугавиньш выражали своё восхищение игрой вратаря довольно необычным способом, встав в раздевалки на колени перед Юлиусом. Правда, далее случилось памятные 3:9 от ЦСКА, но затем «Спартак» набрал обороты, вышел на проектную мощность и в итоге закончил «регулярку» на пятом месте в конференции. Команда пропустила 143 шайбы – третий результат в конференции после известных всем аббревиатур. Помимо отлично играющего Гудачека, с которым «Спартак» и пойдёт в плей-офф, ровно провёл чемпионат и Беспалов, который после неудачного старта одержал восемь побед в десяти матчах, установил клубный рекорд по количеству викторий среди вратарей (38), и имеет отличную статистику (93,0 ОБ, КН 1,99). Но, к сожалению, на данный момент Никита находится в списке травмированных, и потенциальным сменщиком Гудачека может стать Хомченко. Павел после возвращения Гудачека в состав отправился в ВХЛ, где и выступал вплоть до февраля, неделю назад очень прилично отыграл в матче с «Динамо», парировав 35 бросков, а на данный момент бьётся в плей-офф «вышки» за «Химик».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

3. «Динамо»



Бочаров — Ерёменко – 8,0



Эксперты КХЛ поставили Бочарова в символическую сборную чемпионата – заслуженно, «регулярку» Иван отыграл на запредельном уровне. Топ-3 лиги по количеству бросков по воротам (1332) после Коваржа и Метсолы, при этом высокие коэффициенты надёжности (1,98) и процент отражённых бросков (93,5), 26 побед – столько же у Сорокина и Коваржа. На комплименты в адрес вратаря динамоцев не скупились и главные тренеры соперников: например, главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски признался, что Бочаров провёл один из лучших вратарских матчей, которые ему доводилось видеть. Иван настолько порядочный голкипер, что на финишной прямой любезно позволил забить защитнику рижского «Динамо» Сергею Гимаеву, для которого заброшенная шайба стала первой за семь лет. В последнем матче регулярного чемпионата с минским «Динамо» Бочаров не доиграл матч до конца – вратаря, проводящего лучший сезон в карьере, решили поберечь перед самыми важными матчами. Плюс в роли бэкапа у Бочарова 39-летний титулованный и маститый Ерёменко – в итоге, у «Динамо» одна из лучших вратарских бригад в КХЛ, и бело-голубые могут побороться за выход в финал конференции. Серия «Динамо» — «Спартак» станет жемчужиной первого раунда, а вратарская дуэль Бочарова и Гудачека украсит противостояние московских команд.

Бочаров: никто не будет специально подгадывать, чтобы попасть на «Спартак» в плей-офф

2. СКА



Хелльберг — Самонов – 8,5



Хелльберг и Самонов настолько сильны, что Мельничук, будучи лучшим вратарём первого месяца регулярного чемпионата, и которым интересуются в НХЛ, занимается тем, что со «СКА-Невой» выбивает действующего обладателя Кубка Петрова карагандинскую «Сарыарку», а Петра Кочеткова без сожаления обменяли в «Витязь». По сезону у Самонова лучший в лиге процент отражённых бросков (94,7), а у Магнуса один из высоких коэффициентов надёжности (1,70). Питерцы часто побеждают, хорошо обороняются, соответственно, и у голкиперов игра идёт – интересно, как пойдёт игра в плей-офф у Самонова, который приобрёл в прошлом сезоне бесценный опыт в «Витязе», когда ЦСКА смели противника с пути.

Рвутся на вершину. Хоккеисты КХЛ, которые уже подняли себе цену Вы не увидите в этом списке Шипачёва или Капризова. Здесь только те, кто совершил неожиданный прорыв.

1. ЦСКА



Сорокин — Юханссон – 9,5



Обладатели Кубка Континента пропустили за сезон менее ста шайб (лучшая оборона в КХЛ) – в прошлых сезонах было лучше, и только поэтому Сорокин и Юханссон не получают оценку «десять» в нашем рейтинге. Сорокина ждёт НХЛ – осталось выиграть второй Кубок Гагарина подряд и отправиться помогать Барри Тротцу в «Айлендерс», а верный армейским цветам Юханссон, возможно, как и в прошлом году (доверили 10 минут), толком и не сыграет в плей-офф, так как его помощь ЦСКА в кубковой стадии может и не понадобится. Только представьте: соперникам ЦСКА нужно сначала как-то остановить самое мощное нападение в лиге, затем как-то найти методы пройти лучшую оборону в лиге, и если вдруг какая-то команда сможет преодолеть эти высоченные барьеры, то на пути встанут лучшие вратари КХЛ. Похоже, пора звонить «Ференцварошу» и «Лудогорцу» — может быть, подскажут, что нужно делать.