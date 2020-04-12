«Таких массовых драк я ещё никогда не видел». Знаменитая разборка «Ак Барса» и «Трактора»

8 января 2008 года в матче между «Ак Барсом» и «Трактором» на льду «Татнефть-арены» состоялось грандиозное побоище. За 26 секунд до конца основного времени из довольно безобидного эпизода развязалась потасовка команда на команду, по итогам которой был установлен рекорд чемпионатов России по количеству штрафного времени. Вспоминаем самую эпичную драку времён Суперлиги.

Поединок между казанцами и челябинцами в тот вечер удался на славу. На финише третьего периода «Ак Барс» выигрывал со счётом 7:5, но «Трактор» сражался до последнего. Подопечные Андрея Назарова играли в двойном численном большинстве, да ещё и сняли вратаря, так что в тот момент, когда грянула буря, казанских хоккеистов на льду было ровно в два раза меньше, чем челябинских. Собственно, этот факт и предопределил массовый характер кулачных разборок.

Всё началось с того, что форвард «Трактора» Андрей Заварухин забил гол спустя секунду после свистка главного арбитра. Челябинец просто не успел выключиться из эпизода, да и судья ошибся – вратарь «Ак Барса» не зафиксировал шайбу, так что Заварухин забрасывал по всем правилам. Но защитник казанцев Алексей Емелин разбираться не стал: он ясно слышал звонкую трель арбитра и мгновенно полетел наказывать Заварухина. Тот обиделся не сильно, да и Емелин не был настроен слишком кровожадно, и всё могло закончиться обычной толкотнёй. Но тут на казанского защитника коршуном налетел Андрей Николишин, и началось шоу. «Мы драться не собирались. А Заварухин получил по заслугам: зачем добивать шайбу после свистка? Затем Николишин налетел сбоку, как ошалелый, и понеслось…», — рассказывал Емелин.



После атаки Николишина на подмогу находившимся в существенном меньшинстве партнёрам с казанской скамейки выскочили Андрей Зубарев, Илья Никулин и Кирилл Петров. Через несколько секунд на льду оказались все игроки «Трактора», а ещё через пару мгновений опустела и лавочка «Ак Барса». Судьи пытались предотвратить крупный конфликт, но куда там…



Видео массовой драки в матче «Ак Барс» — «Трактор».



На послематчевой пресс-конференции обоих тренеров, разумеется, спросили, почему во время драки на лёд высыпали абсолютно все участники матча. Зинэтула Билялетдинов винил арбитров и Андрея Назарова: «Считаю, что судейская бригада не справилась со своей работой. Судьи спровоцировали такую драку. Мы играли 3 на 6, и когда шестеро полезли драться на троих – это, конечно, неправильно. У нас вышло такое же количество игроков, а тренер гостей выпустил всю команду. Нам ничего не оставалось, как выйти и наводить порядок».



Назаров же во время конференции сказал, что всё произошло само собой, мол, хоккеисты «Трактора» выпрыгнули на лёд сами, но на следующий день в интервью «Спорт-экспрессу» тренер выступил гораздо ярче: «Тренерский штаб Казани с лавки для запасных выпустил на лед трёх хоккеистов якобы для уравнивания. В той же НХЛ это строжайше запрещено – во время каждой драки скамейка запирается и дерутся только те, кто на площадке, в каком бы численном соотношении они ни были. Наверное, тренер «Ак Барса», который поработал в НХЛ, мог это знать. Понятно, что в таких условиях мы не смогли сдержать и своих запасных».

Массовая драка развивалась, в общем-то, по стандартному сценарию: кто-то разбился на пары и бился всерьёз, а кто-то просто обнимался с оппонентом. Многие хоккеисты потеряли часть амуниции и разбили руки о «вражеские» шлемы, а больше всех неожиданно пострадал вратарь «Ак Барса» Мика Норонен. Финну с одного удара рассёк лицо запасной голкипер «Трактора» Сергей Мыльников.

«Судья дал свисток, когда я прижал шайбу ко льду, но игрок «Трактора» протолкнул её из-под моего щитка в сетку. После этого и началась драка: на троих игроков нашей команды налетела едва ли не в полном составе команда гостей! Причём сделано это было явно по указке их тренеров. Я не мог спокойно смотреть, как избивают моих товарищей, поэтому, не мешкая, ввязался в схватку. Вскоре ко мне подлетел вратарь соперника, и мы с ним провели неплохой спарринг… Да, коллега немного пустил мне кровь, но это из-за того, что поначалу он дрался в перчатках и шлеме, а я — голыми руками и без шлема. Видать, парень не знаком с правилами ледовых драк, но быстро сообразил, сбросил все лишнее, после чего я не раз крепко ему попал.

В Канаде и США со скамейки на лёд не выбегают: дерутся те, кто в данный момент находился на площадке. А таких массовых драк, как с «Трактором», я, если честно, ещё никогда в жизни не видел, хотя играл в хоккей и в Европе, и в Северной Америке», — делился впечатлениями Норонен после матча.

Мика Норонен (справа) Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Несмотря на мощный выплеск эмоций, хоккеисты успокоились достаточно быстро, и никакого рекорда по штрафным минутам бы не случилось, но тут ярко выступил главный боец «Трактора» Денис Баев. Проезжая мимо скамейки «Ак Барса», он демонстративно швырнул туда свитер Андрея Зубарева. «Я его отмутузил как следует и забрал трофей. А потом, проезжая мимо их скамейки, кинул на пол. Этим жестом я хотел сказать, что если вы выпускаете бойца, то хотя бы не такого, который свою майку теряет. Что же это за тафгай такой хилый?» — бравировал позднее Баев.

В составе «Ак Барса» нашёлся человек, который вызвался проучить Баева. Александр Степанов выскочил прямо со скамейки штрафников (он там находился ещё за игровое нарушение) и полетел мстить за поруганную честь казанского клуба. «Я знал, что Баев любил подраться. Но чтобы он кому-то так же майки бросал, никогда не замечал. Так не делается. Я играл за «Ак Барс», и для меня форма была символом и честью моего клуба, города, республики. Обожаю и Казань, и людей, которые там живут. Поэтому для меня это было чем-то совершенно неправильным», — вспоминал Степанов.

Акция возмездия Степанова, который, по выражению Норонена, буквально «вытер Баевым лёд», спровоцировала ещё один виток потасовки. Активнее всех был второй нелегальный выходец со штрафной скамьи Григорий Шафигуллин, учивший уму разуму сразу нескольких челябинцев. Затем хоккеисты, наконец, успокоились, разъехались по сторонам, а оставшиеся 26 секунд встречи были доиграны без происшествий.

По итогам драки сразу 12 хоккеистов получили дисквалификации. Обязательную одноматчевую — Зубарев, Норонен, Емелин, Петров, Баев, Заварухин, Николишин, Константин Касянчук, Мыльников, Олег Пиганович. Обязательную двухматчевую – Степанов и Шафигуллин, самовольно покинувшие штрафной бокс.

Суммарное количество штрафа хоккеистов «Ак Барса» и «Трактора» по итогам игры составило 378 минут. Таким образом, был установлен новый рекорд чемпионатов России: казанцы и челябинцы на 56 минут превзошли результаты ярославского побоища 2005 года.

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Правда, простояло это достижение недолго. Практически ровно через два года, 9 января 2010-го, «Витязь» с «Авангардом» устроили ледовую разборку на 570 штрафных минут и установили абсолютный рекорд мирового хоккея, который вряд ли когда-то будет побит.

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