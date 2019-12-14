«Ваш игрок попался на ЧМ, мы тоже могли сказать, что нам принадлежат те медали»

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Турнирная таблица Евротура



В Москве завершился очередной матч Кубка Первого канала, в котором сборная России на арене в «Парке Легенд» выиграла у чехов со счётом 4:3 (Б). Сразу после встречи на вопросы журналистов ответил главный тренер Алексей Кудашов, а также нападающий Михаил Григоренко и защитник Вячеслав Войнов. Прокомментировал матч и чешский тренер Милош Ржига.

«На чемпионате мира ваш игрок тоже попался»

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига вспомнил о бронзовом матче на чемпионате мира в Братиславе между россиянами и чехами. У Ржиги явно осталась обида.

Вымучили! Россия взяла бронзу в матче, где на неё было тяжело смотреть Вратарю Андрею Василевскому нужно ставить памятник при жизни.

— Что не получилось в первом периоде, который был проигран 0:2?

— У нас большой респект был к игрокам России в первом периоде, ребята чуть-чуть понервничали. Россия проиграла первый матч на турнире и была очень серьёзно настроена на нас. Они вышли полностью готовыми и переигрывали нас первые пять минут. С этого момента мы уже перестроились. Моментами стали лучше кататься, лучше играли в обороне.



— Чего не хватило для победы?

— В целом нам не хватило игроков, которые бы сделали результат. 15 буллитов уже исполнили – забили только один. Это мастерство. Думаю, что есть кому в Чехии бить буллиты, но они остались дома.



— Вы будете и дальше использовать один и тот же состав?

— У нас два игрока сегодня покидают сборную, потому что уже в понедельник у них начинается чемпионат, и мы так договорились с их клубами. Пять человек у нас травмированы, Томаша Зогорны нет из-за операции.



— С какими ощущениями приезжаете в Россию, где долго тренировали?

— Я всегда люблю приезжать в Россию. Я здесь был и в этом сезоне, следил за ребятами. Был в Москве, в Питере и Подольске, чтобы поговорить с игроками о сборной Чехии. Очень тёплый приём всегда в России, мне это нравится, уважение огромное. Очень нравится приезжать в Россию.



— Что думаете о санкциях ВАДА в адрес России? Отберут ли у нас чемпионат мира?

— Ну видите, это и в хоккее было. На прошлом чемпионате мира в Братиславе. Когда ваш игрок то же попался. И мы тоже могли сказать, что нам принадлежат те медали. Потому что тот игрок забил гол, он был главным бомбардиром в том матче, в котором Россия обыграла нас.



Мне тяжело говорить по этой теме, я не знаю таких примеров в хоккее индивидуального использования. Не знаю причин, не знаю деталей. Но если кто-то за этим следит, то ничего просто так нельзя сказать. Надо следить за этим вопросом. Надо дать такие вещи, чтобы все об этом знали. Они приняли вот такое решение. Спорт есть спорт.

Кузнецов врал всей России на ЧМ. Это ещё хуже, чем нюхать Любимец болельщиков на всех наплевал. Но его всё равно простят?

«Переломный момент был во втором периоде»

Главный тренер россиян Алексей Кудашов обозначил основные проблемные моменты в игре своей команды.



— Считаю, что переломный момент был во втором периоде, когда пропустили контратаку, ведя в счёте 2:0, и не использовали моменты, которые создавали. Надо было увеличивать преимущество, а мы дали чехам вернуться в игру. Поэтому такой нервный и сложный матч получился.



— Какими моментами в игре недовольны в первую очередь?

— В принципе, я уже сказал, что ведя в счёте, мы неправильно сыграли, не выполнили то, что договаривались. Чехи сильны контратаками, а мы им сами позволили вернуться в игру, забить первый гол. И дальше у нас было достаточно моментов, выходили «2 в 1», но очень академично играли, пытались разыграть до пустых ворот, хотя надо было просто забить. Перемудрили немного.



— Ошибки в обороне не смущают?

— Конечно, смущают. Не успевали за чехами иногда наши защитники, и системность была неправильная.



— После третьей пропущенной шайбы звено Семёнова вы сняли с игры?

— Нет, я не сажал, просто Бурдасов и Кузьменко стали реже выходить.



— Сегодня в состав попал Владимир Э. Ткачёв и Сошников. Как бы оценили их игру и взаимодействие в этом звене?

— Скажем так: к третьему периоду они стали играть намного увереннее, и не случайно именно они сравняли счёт.



— Не пожалели, что в овертайме на большинство не выпустили младшего Ткачёва, а отдали всё на откуп первой тройке?

— Там была минута, и надо было выбирать. Выпустили более сыгранное сочетание.



— Есть перекос в сторону ударного звена, у тройки Шипачёва намного больше времени, чем у остальных. Не видите в этом проблему?

— Понимаете, какое звено лучше играет, то и получает больше игрового времени. Если у нас звено Карнаухова здорово отрабатывает в обороне, то они больше выходят в этом компоненте. Но я считаю, что мы стараемся распределить более-менее равно игровое время, потому что игры часто идут, силы надо экономить.



— Сборная России неизменно много пропускает в рамках Евротура. У вас есть понимание, почему так происходит?

— Я уже сказал, что недоволен обороной. Это напрямую приводит к пропущенным голам.



— Почему в большинстве в овертайме никто не выезжал на пятачок и не закрывал вратаря? Это указание такое было?

— Вратаря закрывают тогда, когда идут броски. Там мало бросали.

Россия едва не поплатилась за ошибки в обороне. Игру с чехами спас Ткачёв Нападающий СКА отдал шикарную передачу, когда наша сборная сравнивала счёт, и был единственным, кто реализовал свою попытку на буллитах.

«Россия никого не боится. Разберём финнов и будем готовы»

Нападающий сборной России Михаил Григоренко заявил, что сборная России готова к матчу с Финляндией в Санкт-Петербурге.



— Почему не получился второй период?

— Начали вроде неплохо, создали кучу моментов, не забили. Чехи перехватили инициативу. Можно было спокойно забивать, доводить матч до победы. Так получилось, но ничего страшного. Хорошо, что выиграли по буллитам.



— Шипачёв вам классно отдал в большинстве.

— Да, здорово отдал, вчера тренировали этот бросок. Хорошо отдал, я бросил и хорошо попал по воротам.



— Очень большая нагрузка на вашу тройку, не выдохлись под конец?

— Нет, нормально. Тяжёлый матч получился, но ничего страшного. Завтра новый день, отдохнём, выспимся.



— Какие ожидания от матча на футбольном стадионе?

— В прошлом году играли, очень крутое зрелище, не очень часто удаётся играть на таких стадионах. Все очень рады, с нетерпением ждём этого матча, надеемся не разочаровать наших болельщиков, добиться победы.



— Не боитесь финнов, они шведов 5:1 обыграли сегодня, даже вратарь забил.

— Даже вратарь? Ничего себе… Россия никого не боится. Готовимся играть, финны – хороший соперник. Разберём их и будем готовы.



— На открытом воздухе есть нюансы, к которым надо отдельно подготовиться?

— Не думаю. Большая арена, будет много болельщиков. Надо постараться сразу войти в игру, не нервничать.



— Чего надо прибавить в игре?

— В зоне обороны нужно лучше играть, пособраннее. Реализация моментов хромает, большинство тоже можно улучшить. Во всём надо прибавить.

Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.

«Все в сборной России понимали, что нельзя убирать ногу с педали газа»

Защитник Вячеслав Войнов подвёл итог победного матча с Чехией.



— Насколько различаются по уровню матчи КХЛ и матчи Евротура?

— Национальный уровень всегда выше. Здесь выше скорость, играют лучшие хоккеисты.

— Сильно пришлось перестраиваться в плане системы, тренерской мысли?

— В плане системы пришлось полностью поменяться, но я в этот хоккей уже играл. С тренерами пообщались, проблем не было.



— Чем вы объясните такую высокую результативность в двух первых матчах?

— Хорошей игрой в атаке и не очень хорошей — в обороне. Много брака в передачах, из-за этого пропускаем. Смысл не в том, что мы чего-то не понимаем, вроде бы всё ясно. Но много брака в передачах, это нужно исключать.



— Какой момент игры был сегодня решающим?

— Трудно сказать, какой момент конкретно. Все старались быть в тонусе, все понимали, что нужно выигрывать, что нельзя снимать ногу с педали газа. Но так получилось.



— Но было впечатление, что после второго гола ногу с педали газа всё-таки убрали...

— Расстроились, что упустили преимущество, но старались вернуться в игру.

Миронов: Россия пропустила ненужные голы, нюансы нужно разобрать