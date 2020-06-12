В КХЛ может приехать странный легионер. Зачем ЦСКА нужен Брендан Лайпсик?

Межсезонье в КХЛ пока больше всех раскачивают СКА и «Магнитка», опирающиеся на диаметрально противоположные стратегии развития, а потому проворачивающие один за одним взаимовыгодные обмены. На фоне активности петербуржских «армейцев» и магнитогорцев трансферная политика остальных клубов лиги выглядит вялой, особенно её летний период.

Непривычно наблюдать, как на трансферном рынке молчит действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА. Один из богатейших клубов КХЛ, устраивавший в прошлые годы целые селекционные феерии, ныне скован жёстким потолком зарплат и задумывается больше не о построении нового чемпионского состава, а о том, как сделать свой ростер дешевле. При этом СКА и «Магнитка», столкнувшиеся сейчас с такой же проблемой, разводят бурную деятельность, пытаясь и в новых реалиях остаться в топе, а вот про ЦСКА почти ничего не слышно. Нерешённых задач у московских «армейцев» сейчас, пожалуй, больше всех среди фаворитов КХЛ.

Новый контракт Нестерова и Доус в СКА. Главное, что ждут на трансферном рынке КХЛ Продолжает раздумывать Вячеслав Войнов, а в «Барысе» никак не назначат тренера.

Поможет ли справиться хоть с одной из них канадец Брендан Лайпсик? О приезде в ЦСКА экс-форварда «Вашингтон Кэпиталз» сегодня, 12 июня, сообщили коллеги из РИА «Новости». По данным источника, «армейцы» в ближайшее время могут подписать двухлетний контракт с хоккеистом, которого «столичные» месяц назад выставили на драфт отказов. Что ж, если эта сделка состоится, то она может стать одной из самых странных в это межсезонье во всей КХЛ.

Источник: бывший форвард «Вашингтона» Лайпсик близок к переходу в ЦСКА

Начнём с того, что у ЦСКА сейчас уже есть действующие контракты с пятью легионерами – голкипер Ларс Юханссон, защитники Мэтт Робинсон и Клас



Дальбек, форварды Марио Кемпе и Иржи Секач. Теоретически, Лайпсик может стать шестым иностранцем ЦСКА, но зачем клубу, испытывающему серьёзные проблемы с соблюдением потолка, дополнительно утяжелять платёжку «лишним» легионером? К тому же, речь идёт о ЦСКА, команде, в которой в последние годы привыкли опираться на русские кадры и готовить их для национальной команды.

Думаю, что шести иностранцев в ЦСКА не будет, а нужное количество «варягов», в случае приезда Лайпсика, восстановится путём расторжения договора с Иржи Секачем. В хоккейном сообществе уже давно говорят о том, что «армейцы» хотят «порезать» сумму оставшегося контракта чеха, но тот на компромисс не идёт. Возможно, в ЦСКА уже понимают, что с Секачем придётся расстаться, и на его легионерское место планируют подписать Лайпсика. Иржи должен был получить 60 млн в ближайший год, канадец же точно обойдётся «армейцам» гораздо дешевле.

Источник: нападающий ЦСКА Иржи Секач станет игроком «Авангарда»

Таким образом, финансовая выгода ЦСКА понятна, но менее удивительной сделка не становится. Ведь кто такой Лайпсик? Парень, выбивавший мощную статистику на юниорском уровне в WHL (хотя кого сейчас этим удивишь?) и результативно выступавший в АХЛ, но в НХЛ к 26 годам не выросший из штанов силового форварда-ролевика нижних звеньев. Возможно, конечно, в КХЛ он раскроется в другой роли, как десятки других легионеров из АХЛ, ставших звёздами в России. Видимо, ЦСКА, договариваясь с Лайпсиком, на это и рассчитывает, ведь держать легионера не для топ-6 команды – бессмысленно. Хотя в недавней истории красно-синих было немало таких примеров: вспомним Грега Скотта, Янника Хансена, Бена Игера, Брэндона Рида. Потенциальное приобретение Лайпсика пока видится сделкой из этой же оперы.



Ясно, что ЦСКА сейчас не может себе позволить высококлассного, проверенного иностранца на замену Секачу, но почему бы «армейцам» не снизить риск и не поискать кандидатов на европейском рынке? В это межсезонье хороший пример ЦСКА подают ХК «Сочи» и «Витязь», приглашающие в свои ряды лучших бомбардиров и снайперов из финского и шведского чемпионатов. Эти хоккеисты – без опыта в КХЛ и тоже коты в мешке, но раскрыться в нашей лиге у них куда больше шансов, чем у североамериканцев. Ментальность поближе к нашей, выше работоспособность, да и мотивации, как правило, больше – они ведь ещё не списаны из НХЛ, а только стремятся туда попасть. Финансовые аппетиты у легионеров, ещё не сделавших себе имя в лучшей лиге Европы, тоже весьма умеренные.



Статистика Брендана Лайпсика в сезоне-2019/2020.



Невозможно не учитывать и бытовой бэкграунд Лайпсика, из-за которого ему и пришлось покинуть НХЛ. Напомним, что «Вашингтон» выставил Брендана на драфт отказов после того, как в интернет попали скриншоты с высказываниями хоккеиста в частном чате. В переписках Лайпсик критически отзывался о разных женщинах, допускал пренебрежительные комментарии в адрес бывших и действующих одноклубников.



В этой ситуации, конечно, интересно, почему фрагменты частной беседы попали в общий доступ, но разбираться в этом никто не стал. Зато Лайпсик в один момент получил тонну осуждения, и у него больше не было ни единого шанса остаться играть в Америке, где сейчас сходят с ума на почве толерантности и равноправия. Собственно, из-за этого инцидента Брендан и стал искать варианты продолжения карьеры в КХЛ.

Источник: Лайпсик просил агентов трудоустроить его в КХЛ

Говорит ли это обстоятельство что-то о человеческих качествах Лайпсика? Сказать трудно. С одной стороны, мало ли кто как общается в интимных беседах. Даже самые корректные на публике люди в частных разговорах позволяют себе высказать то, что думают на самом деле. Мы ведь все становимся смелее, когда уверены, что наши слова не уйдут в народ. С другой – пренебрежительное отношение к партнёрам по команде даже в личном чате вряд ли характеризует Лайпсика, как хорошего одноклубника. Такие хоккеисты, как модно сейчас говорить, токсичны для атмосферы в раздевалке и в сплочённом коллективе приживаются редко. Тем более, в таком консервативном и в значительной степени авторитарном, как нынешний ЦСКА.



Словом, потенциальный приезд Лайпсика сулит «армейцам» сплошные риски. Канадец со слабой статистикой в НХЛ, небольшим набором умений на льду, непонятной мотивацией и спорными личностными качествами – такой ли хоккеист нужен красно-синим на роль лидера?