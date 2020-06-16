«У нас вся команда русским матом разговаривает». «Вашингтон» раскрасили в радугу

Парад отменили, но Холтби — номер один

Пока хоккей за океаном стоит на паузе, некоторые команды находят любопытные (даже хочется сказать — нетрадиционные) способы привлечения к себе внимания. Так, один из самых популярных коллективов НХЛ в России «Вашингтон Кэпиталз» временно изменил логотип в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. На новой эмблеме клуба хоккейная клюшка изображена в цветах радужного флага.

«Вашингтон» изменил логотип, выразив поддержку ЛГБТ-сообществу

Радужный флаг, как известно, является одним из самых популярных и известных ЛГБТ-символов. Традиционно его полотно состоит из шести продольных полос, цвета которых идут в соответствии с природным порядком радуги сверху вниз: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий и фиолетовый.

Изменение логотипа состоялось в тот же день, когда верховный суд США запретил работодателям любую дискриминацию по половому признаку, включая предвзятость в отношении членов ЛГБТ. Некоторые болельщики «Вашингтона» попросили сделать тираж футболок с обновлённой эмблемой «Кэпиталз», но «столичные» и ранее отличались крайне дружелюбным отношением к подобным делам, так что различного рода атрибутика с радужным флагом и эмблемой «столичных» наверняка появится в продаже.



Кроме этого, компания Monumental Sports & Entertainment объявила, что начинает аукцион «Месяц гордости», выручка от которого пойдёт в поддержку некоммерческой организации, которая расширяет возможности ЛГБТ-молодёжи. Свои автографы на специальных аукционных клюшках оставили Брэйден Холтби, Джон Карлсон, Ларс Эллер, Михал Кемпны, Ник Дженсен, Никлас Бекстрём, Радко Гудас, Ти Джей Оши и Йонас Зигенталер. Ни один российский игрок «Вашингтона» в этой акции участия не принял.

Остановили «горячего» Овечкина. Как пауза повлияет на шансы «Вашингтона» на Кубок Стэнли? Бежать после остановки всегда труднее. Овечкину и компании предстоит заново набирать боевой ход.

Одним из главных активистов «столичных» в данном направлении является Холтби, который участвовал в параде DC Pride Parade последние несколько лет, но нынче был крайне расстроен его отменой из-за коронавируса.

При этом, именно Холтби был назван главным тренером команды Тоддом Рирденом основным претендентом на пост первого номера в предстоящем плей-офф. «Я видел его уверенность перед паузой. Я чувствую, что он уверен в своих силах. С точки зрения того, как развивалась его игра, я думаю, что он первым получит шанс», — сказал Рирден.



Очевидно, что голкиперу, чей контракт истекает после окончания сезона, дадут последний шанс проявить себя, прежде чем он выйдет на рынок свободных агентов, а время Ильи Самсонова придёт чуть позже.

«У нас вся команда на русском говорит — только матом»

Примечательно, что лишь четыре игрока «Вашингтона» смогли принять участие в добровольных тренировках в небольших группах, разрешённых лигой с нынешнем недели. Ими стали всё от же Холтби, защитник Джон Карлсон, а также центры Евгений Кузнецов и Ларс Эллер. Все они не уезжали из Вашингтона и его окрестностей, а вот вся остальная команда оказалась разбросана по североамериканскому континенту и Европе.



При этом, по словам Рирдена, всем хоккеистам «Вашингтона», так или иначе, удаётся выходить на лёд и кататься. Александр Овечкин занимался с группой российских хоккеистов во «Флориде». По его словам, он вернётся в Вашингтон 24 июня.

«У нас было много бесед во время этой пандемии. Александр хотел получить хоть какую-то определённость. Мы часто общались. На прошлой неделе он катался, чувствует себя хорошо. Ему нравятся наши шансы, хотя он и говорит о том, что всё будет непредсказуемо. На самом деле, нам повезло, что Овечкин может заниматься вместе с тренером по физподготовке. Это значит, что он будет готов, когда мы вернёмся к работе», — заявил Рирден.



О боевом настрое Александра свидетельствуют и его собственные слова, сделанные в прямом эфире в инстаграме Юлии Бордовских.



«Продление контракта с «Вашингтоном»? Сезон ещё не закончился и вести переговоры нельзя. Но сначала нужно выиграть Кубок Стэнли, об остальных делах буду думать попозже. Матерюсь ли я во время матчей? Конечно, без этого никуда. Мы иногда заводим друг друга матерными словами. У нас вся команда на русском говорит — только матом», — сказал Овечкин.

Александр Овечкин: продление контракта с «Вашингтоном»? Сперва нужно выиграть Кубок Стэнли

Сотрудникам сокращают зарплаты

А вот тем, кому действительно впору было выругаться, стали сотрудники Monumental Sports & Entertainment — компании, которой принадлежит «Кэпиталз», баскетбольный «Уизардс» и женский баскетбольный клуб «Мистикс». Работникам фирмы пришло уведомлении о сокращении зарплаты на 20%, которое будет действовать минимум до конца календарного 2020 года, но, при этом, сокращение касается только тех, получал более $ 75 000.

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«Компания проверяет состояние своего бизнеса каждые 100 дней. Пандемия коронавируса затронула индустрию спорта, которая является одной из наиболее пострадавших. Мы предприняли ряд шагов, чтобы сохранить наши финансы и сделать приоритетом наш главный актив — людей», — говорится в заявлении компании.

Хоккеистам, впрочем, это сокращение не грозит — их защищает коллективное соглашение и профсоюз игроков, но некоторым из них предстоит озадачиться новой рабочей американской визой. Предыдущий, «нормальный» вариант календаря предусматривал завершение сезона 30 июня, и визы игроков действовали именно до этой даты — теперь же клубы вынуждены собирать заново заявки на продление, поскольку доигрывать плей-офф предстоит в июле-августе.



Одним из тех хоккеистов «Вашингтона», которому необходима виза, является Илья Самсонов, который на время пандемии вернулся в родной Магнитогорск. По его собственным словам, его виза закончилась 6 апреля, и клуб должен успеть оформить новые документы так, чтобы 21 июня россиянин уже был в столице США.