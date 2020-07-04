НХЛ хочет убежать от коронавируса в Канаду. Но никакого смысла доигрывать сезон уже нет

Национальная хоккейная лига всё ближе к возобновлению сезона. Никакие трудности и проблемы организацию не останавливают. В то время, как эпидемиологическая ситуация в Штатах далека от безопасной, новые случаи заражения стабильно фиксируются у игроков разных клубов, а появление свежих очагов «короны» существенно осложняет НХЛ поиск хабов для матчей плей-офф, фактически выдавливая лигу за пределы США, Гэри Беттмэн и Ко излучают оптимизм и уже практически готовы приступить к выполнению плана рестарта чемпионата.

TSN представил обновлённый план по срокам возобновления сезона НХЛ

Скажу сразу – я только за то, чтобы НХЛ вернулась, потому что пауза без хоккея уж слишком затянулась. Но не хочу, чтобы это происходило такими методами. В первую очередь, совсем не радует, что из-за доигровки сезона-2019/2020 серьёзно сдвинутся сроки начала следующего чемпионата (который НХЛ намерена провести в полном объёме), а значит, поломается и весь международный календарь на ближайшие несколько лет, хотя и очевидно, что независимую и упрямую НХЛ этот момент вообще не волнует и обсуждать тут нечего.

Но особенно интересно другое. Мы часто и справедливо критикуем нашу КХЛ за непоследовательность в решениях и различного рода «переобувания на ходу», зачастую ставя в пример именно НХЛ, где всё солидно и организованно. Однако в 2020 году мы видим, что и сильнейшая лига мира вовсе не идеальна и тоже подвержена странностям и лицемерию. В середине марта НХЛ оперативно приняла превентивные меры и свернула сезон, показав свою заботу о безопасности спортсменов. Но прошло почти три месяца, пандемия, судя по официальным данным статистики, ещё далека от завершения, однако риторика НХЛ изменилась. Теперь лига намерена во что бы то ни стало доиграть турнир (как сказали бы российские хоккейные эксперты, «не желает выбрасывать сезон в помойку»), несмотря на открытое беспокойство некоторых игроков за своё здоровье и случаи заражения в командах-участницах плей-офф, которые НХЛ в своём медийном пространстве старательно игнорирует. Как же так?

«Сент-Луис» приостановил тренировки из-за коронавируса

На самом деле, всё очень просто. Прерывая сезон в марте, НХЛ не могла предположить, что всё затянется так надолго, поэтому спокойно бравировала своими гуманными приоритетами, полагая наверняка, что к лету хоккей вернётся в безопасной обстановке. Но на календаре уже начало июля, а воз, фактически, и ныне там. Однако принять логичное (с точки зрения заботы о здоровье спортсменов) решение отменить сезон совсем НХЛ не может, так как после трёх месяцев простоя лига больше думает уже не о безопасности, а о потерянных деньгах. А по-другому в мире капитализма и коммерции никак.

В НХЛ не начали тренинг-кемпы, но уже много заразившихся. Болельщики просят отменить сезон Больше 400 игроков ещё не тестировали, а выбрать города для проведения матчей становится всё сложнее.

При этом любопытно, что владельцы клубов всё равно понесут огромные убытки. Плей-офф будет доигран без зрителей, от которых и идёт основной доход, а гигантских телевизионных сделок у НХЛ, в отличие от НБА или американского футбола, нет. У игроков тоже нет никакого финансового резона играть летом, так как большую часть денег по своим годовым контрактам они уже получили. Но лига намерена заработать хотя бы что-то, а также не хочет ломать преемственность Кубка Стэнли (прямо как ФХР с медалями чемпионата России), и ради этого готова забыть про провозглашённые ранее принципы безопасности и провести скукоженный турнир по розыгрышу главного клубного трофея мирового хоккея, в двух городах, при пустых трибунах, большом количестве недовольных хоккеистов и постоянном риске получить новых инфицированных. А соблюдение всех рекомендованных эпидемиологических норм и вовсе превратит этот плей-офф в фарс. Что ж, если это соответствует принципам НХЛ, то пускай, вот только в марте у лиги была несколько иная позиция.

Игроки НХЛ готовы на забастовку? Они считают, что лига скрывает количество заболевших Лига торопится вернуться, но может напрочь испортить отношения с недовольными хоккеистами.

Какой же сейчас план у лиги? 13 июля открываются тренировочные лагеря команд, официальные матчи стартуют 1 августа, финал Кубка Стэнли проводится в октябре. Вторая часть лотереи драфта новичков состоится после окончания «нулевого» раунда плей-офф, открытие рынка свободных агентов – 1 ноября.

При этом пока нет никакой информации, как будет действовать НХЛ в случае форс-мажора. Допустим, если в какой-либо команде по ходу плей-офф случится вспышка заболевания. Или резко увеличится количество положительных тестов после возвращения в клубы игроков из Европы. Лига ещё не выпускала официальный пресс-релиз на эту тему, но, что странно, молчат вездесущие инсайдеры. Зато у них есть сведения о том, в каких городах пройдут матчи плей-офф. И это лишний раз говорит об информационной политике, которой сейчас будет придерживаться НХЛ в своих интересах: замалчивание и игнорирование коронавирусной темы, но максимальное освещение инициатив, связанных с доигровкой сезона. Кстати, примерно так вела себя в марте КХЛ, когда невероятно долго тянула с остановкой своего турнира, а сдалась лишь тогда, когда массовые мероприятия запретили на государственном уровне.

Источник: финал Кубка Стэнли пройдёт в Эдмонтоне

Что же нам рассказывают североамериканские журналисты? Авторитетный инсайдер Боб Маккензи уже сообщил, что матчи плей-офф пройдут в гораздо более благополучной в коронавирусном плане Канаде. Городами-хабами станут Эдмонтон и Торонто, а финалы конференций и финал Кубка Стэнли пройдут в столице провинции Альберта. Если вынести за скобки все сомнения и возможные проблемы, то со спортивно-географической точки зрения это довольно любопытно. Родина хоккея не видела финалы Кубка Стэнли с 2011 года, когда «Ванкувер» бился в решающей серии сезона с «Бостоном». Что касается Эдмонтона, то в этом городе столь статусные матчи в последний раз наблюдали в 2006 году – в том сезоне «нефтяники» дошли до финала, где уступили «Каролине». Но понятно, что никакого дополнительного преимущества у канадских команд сейчас не будет, и место дислокации плей-офф ничего не означает – матчи-то пройдут без болельщиков.

Что ж, будем надеяться, что авантюрная и рискованная стратегия НХЛ по возобновлению сезона оправдает себя, и мы каким-то образом увидим лучший плей-офф за многие годы.

Но у меня большие сомнения на этот счёт, и с каждым днём я всё больше убеждаюсь в том, что в обязательной доигровке сезона НХЛ нет ни спортивного, ни финансового, ни даже здравого смысла. Гораздо логичнее было бы выиграть время и постараться нормально начать следующий чемпионат, но у боссов сильнейшей лиги мира на этот счёт другое мнение. Не дать лиге довести свой план до конца может только решение профсоюза игроков, но насколько я понимаю, там ещё тоже не сформирована единая позиция.