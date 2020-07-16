Секач – в «Авангарде», а Гранлунд в «Салавате» Топ-трансферы КХЛ, которые ещё не произошли

Рассказываем, каких сделок стоит ожидать от команд КХЛ в ближайшее время, делая акцент на известных хоккеистах. Некоторые клубы сделают финальные трансферы, закрыв проблемные позиции, а кто-то только приступит к селекционной работе.

Иржи Секач сменит ЦСКА на «Авангард»

14 июля ЦСКА поместил нападающего Иржи Секача в список отказов. Карьера чешского форварда в Москве откровенно не сложилась. В прошлое межсезонье Иржи подписал двухлетний контракт с ЦСКА на общую сумму в 160 млн рублей (100 – в первый сезон, 60 – во второй). Вот только большая сумма контракта не гарантировала хоккеисту ведущей роли в команде. Секач проехал мимо первого звена, к которому привык в казанском «Ак Барсе».

Оставшиеся игроки КХЛ с огромными контрактами. Отрабатывают ли они эти деньги? Например, Виктор Антипин зарабатывает больше Вадима Шипачёва.

В конце осени у него случился спад — в 17 матчах Секач набрал только одно очко. Тогда же пошли слухи о возможном возвращении Иржи в Казань. Трансфера не произошло, потому что в «Ак Барсе» не собирались брат на себя заоблачный контракт своего бывшего форварда. Чех доиграл сезон в ЦСКА, а в межсезонье услышал просьбу от руководства клуба переподписать соглашение на более приземлённых финансовых условиях.

Источник: ЦСКА предлагает Секачу двукратное понижение зарплаты. Игрок может покинуть клуб

С предложением боссов «армейского» клуба Иржи соглашаться не стал, после чего обнаружил себя в списке отказов. Практически наверняка новым клубом хоккеиста станет «Авангард», при этом «ястребы» не стали забирать Секача напрямую из списка отказов. В омском клубе дождались расторжения контракта нападающего с ЦСКА. После этого «ястребы» могут хоккеиста в качестве неограниченно свободного агента на своих условиях. В «Авангарде» чех закроет пятую легионерскую вакансию, присоединившись к Оливеру Каски, Вилле Покке, Риду Буше и Корбану Найту.

Маркус Гранлунд наконец-то доедет до «Салавата Юлаева»

Совсем иная ситуация сложилась между нападающим Маркусом Гранлундом и «Салаватом Юлаевом». Двухлетний контракт финского форварда с уфимским клубом был согласован ещё в начале мая. Сейчас вся загвоздка заключается в трансферных нюансах, связанных с возобновлением сезона в НХЛ. У Маркуса на руках действующий контракт с «Эдмонтон Ойлерз».

Первый мощный трансфер «Салавата» этой весной. Из НХЛ приедет Маркус Гранлунд В команде нашли замену Линусу Умарку – не точную копию (и вообще не копию), но переход многообещающий.

В клубе НХЛ имели право привлечь финского нападающего к тренировкам на случай травм и возможных заражений коронавирусом. Однако Гранлунд принял решение отказаться от участия в тренировочном лагере «нефтяников». И теперь ему необходимо получить от



«Ойлерз» трансферную карту, после чего можно будет подписывать контракт с клубом КХЛ.

ЦСКА планирует подписать контракт с Бренданом Лайпсиком

Интересный переход планирует провернуть ЦСКА. Московский клуб за последнюю неделю прилично расчистил платёжную ведомость и теперь может приступить к поиску усиления. В стан «армейцев» может перебраться угодивший в Северной Америке в скандал нападающий Брендан Лайпсик.

Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА

8 мая Лайпсик был выставлен «Вашингтоном» на драфт отказов. В Интернет попали скриншоты, на которых запечатлены высказывания форварда «столичной» команды в частном чате. В переписке Лайпсик позволил себе критически отозваться о внешности жён игроков команды. Помимо этого, Брендан пренебрежительно отнёсся к своим одноклубникам, Гарнету Хэтэуэю и Нику Дауду, назвав их «неудачниками».



Такие истории в Северной Америке могут сойти с рук звёздам первой величины, но уж точно не игрокам четвёртого звена, коим и являлся Лайпсик в «Вашингтоне». Руководство «Кэпиталз» сначала осудило хоккеиста в публичном поле, а затем и расторгло контракт с провинившимся игроком. Теперь Брендан ищет пристанище в Европе и может найти его в столице России.

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Микс Индрашис должен перейти в рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» на данный момент претендует на статус уникального клуба КХЛ. На действующем контракте с клубом из столицы Латвии находится всего один хоккеист – это нападающий Эмилс Гегерис. Больше в «Динамо» нет никакого – ни вратарей, ни защитников, ни даже главного тренера. Ожидается, что к активной деятельности на рынке свободных агентов в «Динамо» приступят на следующей недели, когда в клуб поступят деньги.

Консультант рижского «Динамо»: Микс Индрашис близок к возвращению в клуб

При этом исполняющий обязанности генерального менеджера клуба Гунтарс Паста вчера сообщил, что стан «Динамо» должен пополнить нападающий Микс Индрашис. В минувшем сезоне Микс также выступал за «Динамо», но только за московское. Нового контракта от российского клуба хоккеист не получил, оказавшись неограниченно свободным агентом. В услугах Индрашиса было заинтересовано «Торпедо», но договориться сторонам не удалось.

«Трактор» закроет селекцию Мануховым

Экс-защитник «Авангарда» Роман Манухов в ближайшее время станет игроком «Трактора». 26-летний защитник, выигравший в 2018 году Кубок Гагарина в составе «Ак Барса», не смог сработаться с Бобом Хартли в «ястребах». Манухов не имел стабильного места в составе «ястребов», лишь изредка затыкая дыру в составе команды.

«Авангард» расторг контракт с защитником Мануховым без выплаты компенсации

16 июля омичи расторгли контракт с хоккеистом по соглашению стороны без выплаты компенсации. Ожидается, что Манухов продолжит карьеру в Челябинске, где он имеет



шансы побороться за место в топ-4 среди защитников. Для «Трактора» же этот переход должен стать последним в нынешнее межсезонье. В челябинском клубе итак наблюдается уже некий перебор с количеством хоккеистов. Возможно, что после прохождения предсезонных сборов от чьих-то слуг придётся и отказаться.