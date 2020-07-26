Кого собрали на Западе? Рейтинг легионерских бригад КХЛ

В сентябре должен стартовать новый регулярный чемпионат КХЛ. Все мы соскучились по хоккею и ждём с нетерпением начало сезона. Рассказываем о легионерских бригадах клубов КХЛ и даём им оценку. В Западной конференции отсутствует нижегородское «Торпедо», которое должно перейти на Восток, а также рижское «Динамо», где только начинается активная селекционная работа.

Что показали иностранцы на Западе? Рейтинг легионерских бригад КХЛ В некоторых клубах легионеры стали лидерами, а где-то не смогли ничего показать.

10. «Северсталь» — 6.0

Легионеры: з. Лалонд, з. Виттасмяки, н. Лишка, н. Букартс, н. Абдул

Вам говорят что-нибудь фамилии Абдул и Виттасмяки? Уровень легионеров «Северстали» и их возможности вызывают вопросы. Из всей пятерки только Лалонд неплохо проявил себя в КХЛ. Абдул феерил в Словакии, но местному чемпионату до КХЛ как до Луны, Лишка не показал серьезного прогресса за сезон. Букартс и Виттасямки неплохо выступали в Чехии и Финляндии соответственно, но смогут ли они показать такой же уровень игры в КХЛ? В Череповце никогда не делали ставку на крутых легионеров, посмотрим, получится ли у Андрея Разина построить крепкую команду в предстоящем сезоне.

Андрей Разин (в центре) Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

9. «Сочи» — 7.0

Легионеры: в. Лассинанти, з. Рундблад, н. Нильссон, н. Юханссон, н. Карьялайнен

В Сочи решили полностью обновить легионерскую пятерку. В команде остался лишь защитник Рундблад, который переехал на юг России по ходу прошлого сезона. Лассинанти был неплох в шведской SHL, Нильссон стал лучшим бомбардиром этой лиги (54 очка в 50 играх), а Карьялайнен больше всех забил в финской «Таппаре» (24 шайбы в 57 встречах). Юханссон был менее заметен, но в Швеции его характеризуют как качественного центрфорварда.

8. «Динамо» Минск – 7.5

Легионеры: в. Фурх, в. Тэйлор, з. Алмквист, н. Принс, н. Паре

Минчане долго находились в финансовой неопределенности, но смогли выбраться из этой ситуации. «Зубры» уже подписали двух неплохих новичков – Фурха и Алмквиста, которые определенно усилят минчан. На подходе Роб Клинкхаммер и Райан Спунер. Ожидается, что в этом сезоне бюджет «Динамо» немного вырастет. Минчанам стоит подписать еще 1-2 легионеров, чтобы закрыть все проблемные позиции. Но сумеет ли Вудкрофт дать результат? В прошлом сезоне у минчан был не менее именитый состав, а результат мы все хорошо помним.

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7. «Витязь» — 7.5

Легионеры: з. Ержабек, з. Хультстрем, н. Теденбю, н. Дэнфорт, н. Даугавиньш

Подольчане собрали достаточно сильную легионерскую пятерку. В защите числятся два отличных плеймейкера Ержабек и Хультстрем, а в нападении будет зажигать троица Теденбю – Дэнфорт – Даугавиньш. Первый отлично смотрелся в Швейцарии, второй стал лучшим бомбардиром финского чемпионата, а третий достаточно давно выступает в КХЛ на высоком уровне. Если команду снова не разберут по кусочкам по ходу чемпионата, то «Витязь» обязательно должен попадать в зону плей-офф.

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6. СКА – 7.5

Легионеры: в. Хелльберг, з. Бенгтссон, н. Вей, н. Кемппайнен, н. Аалтонен

Питерская команда серьезно изменилась за последние пару лет, теперь здесь нет такой россыпи звезд, как раньше. Не скажешь, что на берегах Невы играли самые крутые легионеры, но их качество тоже просело. Только Хелльберг и Вей не вызывают вопросов, это высококлассные хоккеисты. Бенгтссон и Кемппайнен ничем особенным в СКА не запомнились, Аалтонен после обмена из «Витязя» быстро погас. Смогут ли эти иностранцы выстрелить в предстоящем чемпионате?

Лукас Бенгтссон Фото: photo.khl.ru

5. «Йокерит» — 8.0

Легионеры: в. Калниньш, в. Линдбек, з. Крейчи, з. Лёв, з. Грант, з. Пудас, з. Скленичка, н. Енсен, н. Шредер, н. О'Нилл, н. Норман

Никаких лимитов у «Йокерита» нет, но большинство иностранцев в команде – скандинавы. Стоит ли вообще их считать за легионеров? Размышлять на эту тему можно очень долго, но факт остается фактом – в Хельсинки собраны крутые иностранные хоккеисты, даже если из их списка вычеркнуть европейцев. Пока не понятно, каким будет «Йокерит» в новом сезон и будет ли команда играть вообще. Совсем скоро ситуация должна разрешиться.

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4. ЦСКА – 8.0

Легионеры: в. Юханссон, з. Робинсон, з. Дальбек, н. Кемпе

В московском армейском клубе легионерская бригада изменилась не сильно: команду покинул Иржи Секач, ему на замену сватают скандально известного экс-форварда «Вашингтона» Лайпсика. В целом в ЦСКА собраны хорошие иностранцы, на которых в новом сезоне будут возлагать куда больше надежды после ухода Кирилла Капризова, Михаила Григоренко и Ильи Сорокина.

3. «Спартак» — 8.0

Легионеры: в. Гудачек, з. Юсэ, н. Ганзл, н. Радил, н. Лехтеря, н. Бакош

В другом московском клубе собралась не менее интересная легионерская бригада. В команде остались Гудачек и Ганзл, вернулся в Россию из Калифорнии Лукаш Радил, который успел сыграть 56 матчей за «Сан-Хосе» в НХЛ, пополнили состав швед Юсэ, финн Лехтеря и словак Бакош. На бумаге, в «Спартаке» собралась очень мощный иностранный десант. С таким составом Олег Валерьевич обязан показать высокий результат.

Лукаш Радил Фото: Getty Images

2. «Локомотив» — 8.5

Легионеры: в. Паскуале, з. Охтамаа, н. Ландер, н. Петерссон, н. Пяярви-Свенсон

От подопечных Андрея Скабелки ждут многого в новом сезоне. Белорус перетянул в Ярославль хорошо знакомых для себя легионеров: Паскуале и Охтамаа были ключевыми игроками в «Барысе», а Петерссон играл в «Авангарде» и тогда еще Астане под руководством Скабелки. Интересно будет посмотреть, как адаптируются к условиям белорусского специалиста Ландер и Пяярви-Свенсон. Вывод однозначный: в «Локомотиве» собрались крутые легионеры, по крайней мере на бумаге.

1. «Динамо» Москва – 9.0

Легионеры: з. Чайковски, з. Хиетанен, н. Яшкин, н. Линдберг, н. Пулккинен

Сильнейшие легионеры на Западе собрались в московском «Динамо». Владимиру Крикунову стоит отдать должное: ему удалось построить очень крепкий коллектив, за чьей игрой приятно следить. В состав отлично вписался Яшкин, который сейчас входит в топ-3 игроков КХЛ, улучшились показатели у Чайковского и Хиетанена, неплох Пулккинен, который смог набрать 40 (23+17) очков в прошлом сезоне, выступая в полумертвом минском «Динамо» и во втором звене московского клуба. Будем следить и за адаптацией Линдберга, у которого неплохой бэкграунд в НХЛ.

«Яшкин – хороший приятель. Друзей в жизни очень мало». Большое интервью с Шипачёвым Откровенная беседа с лучшим центральным нападающим КХЛ Вадимом Шипачёвым. О сборной России, «Динамо» и многом другом.

Можно смело сказать, что в «Динамо» играют два лучших хоккеиста КХЛ – Шипачёв и Яшкин. Их связка сделала для москвичей прошлый сезон. Предстоящий сезон для «Динамо» обещает быть не менее интересным.