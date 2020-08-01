Бобровский может «украсть» серию, а «Рейнджеры» станут открытием. Прогнозы на плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге официально возобновляется сезон: в ночь с 1 на 2 августа в Торонто и Эдмонтоне стартуют матчи квалификационного раунда плей-ин и встречи группового этапа «сеяных». Это будет полноценное возвращение хоккея после пятимесячной паузы, и настало время посмотреть, чьи шансы на победу выглядят предпочтительнее.

Западная конференция

«Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго» Блэкхоукс»

Макдэвид и Драйзайтль против Кейна и Тэйвза — это битва молодого поколения звёзд против уходящего. Несомненно, что динамичный дуэт звёзд «Ойлерз» будет в центре внимания и болельщиков, и соперников, которым придётся изобретать оборонительные стратегии для нейтрализации Леона и Коннора. «Нефтяники» при новом генеральном менеджере Кене Холланде смогли прибавить в глубине состава: новичок Кайлер Ямамото набрал 26 очков в 27 матчах, Райан Нюджент-Хопкинс показал лучший в карьере результат по очка в среднем за матч, а Джеймс Нил был в шаге от своего 11-го сезона с двадцатью голами, пока коронавирус не закрыл лигу.

Во вратарской линии также наступил некоторый порядок. Голкиперы «нефтяников» больше не являют из себя непредсказуемых странных персонажей, а дуэт Микко Коскинена и Майка Смита взаимозаменяем и универсален. А главным оружием «Эдмонтона» остаётся игра в неравных составах: по большинству «нефтяникам» нет равных в лиге, а в меньшинстве «Эдмонтон» является вторым.



«Чикаго» на момент остановки сезона имел дефицит в 6 очков до кубковой восьмёрки, и на попадание в плей-офф «ястребы» не рассчитывали, иначе не продали бы перед дедлайном голкипера Робина Ленера и защитника Эрика Густафссона. Ленера им будет особенно жаль, поскольку основной голкипер Кори Кроуфорд пропустил тренировочный лагерь из-за коронавируса. Подменять его, в случае необходимости, смогут Колин Делиа или Малкольм Суббан, что не вызывает особенных восторгов у болельщиков «Блэкхоукс».



Оборона «индейцев» также выглядит несколько потрёпанной: Брент Сибрук не будет играть из-за операции на плече и бедре, Коннор Мёрфи получил травму паха, но смог вернуться в строй, а Келвин Де Хаан пропустил часть тренинг-кемпа, но поехал вместе с командой в Эдмонтон. Форварды «Чикаго» имеют куда более серьёзный опыт кубковых сражений и знают, как выигрываются серии, но нынешняя битва до трёх побед будет короткой, поэтому цена каждой ошибки очень высока.



Прогноз эксперта (Кен Кэмпбелл, The Hockey News): победа «Эдмонтона» в четырёх матчах.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Эдмонтона» в трех матчах.

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«Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс»

Голкипер «реактивщиков» Коннор Хеллебайк может стать главным героем этой серии. Он провёл великолепный сезон, заслужил номинацию на «Везину» и вполне заслуживал «Харт Трофи», но в число финалистов голосования не попал. По большому счёту, он — главная причина, по которой «Виннипег» имеет шанс пройти в основную сетку плей-офф. Если голкипер продолжит творить чудеса, а «самолёты» смогут избежать ошибок и быть стабильными, то «Джетс» может стать очень опасной командой на Западе.



Главное преимущество «Виннипега» удивительным образом совпадает с главной слабостью «Калгари», где вратарская линия крайне нестабильна. Давид Риттих и Кэм Тальбо никак не могут разобраться между собой, кто из них хуже, а в серии до трёх побед права на ошибку у них не будет.



«Калгари» обладает великолепной первой тройкой Годро — Монахан — Линдхольм, которая год назад набирала 3,24 очка за матч, а в нынешнем сезоне сбавила темп на треть (2,29). Если «Виннипег» сможет остановить это три, шансы «Джетс» могут просто взлететь, поскольку кроме лидеров у «Флэймз» забивать почти некому. В свою очередь, атака «реактивщиков» располагает такими мастерами, как Лайне, Шайфли и Уилер, каждый из которых способен решить исход матча в пользу своей команды.



Прогноз эксперта (Рори Бойлен, Sportsnet): «Хеллебайк может уничтожить ведущую тройку «Калгари». «Виннипег» выиграет серию в пяти матчах».

Прогноз «Чемпионата»: победа «Виннипега» в четырёх матчах.

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«Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс»

Вратарская дуэль двух финских голкиперов «хищников» между опытным Пеккой Ринне и его более молодым конкурентом Юусе Сароса, вероятно, останется за последним. Глубина состава в обороне у «Нэшвилла» превосходная, хотя цифры статистики говорят о том, что это, скорее, стереотип, который остался со времён бывшего главного тренера Питера Лавиолетта. Одновременно с этим у «хищников» есть в составе 10 нападающих минимум с 10 голами за сезон и 12 игроков минимум с 30 очками.



Для «койотов» нынешнее попадание в плей-офф — лишь третье за 16 лет, но сбрасывать со счетов их явно не стоит. По средней результативности «Аризона» была далека от лучших (2,71 шайбы за матч, 23 место в лиге), но на коротких отрезках эта команда способна выдавать результат. По итогам трёх первых месяцев регулярного чемпионата хоккеисты «Койотс» шли на шестом месте в конференции, а падение в турнирной таблице случилось после травм двух голкиперов — Раанты и Кемпера. Большинство у «Аризоны» никогда не было на высоте, но спецбригада меньшинства действовала очень эффективно, и если вратарская бригада будет действовать надёжно, то «койотам» по силам устроить в этой серии «качели». Дополнительный фактор — будущее Тейлора Холла, который вряд ли останется в «Аризоне», но должен провести удачный плей-офф, чтобы повысить свои ставки на рынке свободных агентов



Прогноз эксперта (Джаред Клинтон, The Hockey News): победа «Нэшвилла» в четырёх матчах.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Нэшвилла» в пяти матчах.

«Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд»

«Ванкувер» полон молодых и перспективных хоккеистов, состав «Уайлд» выглядит более бледным, поскольку Кириллу Капризову в плей-офф играть так и не разрешили. Петтерсон, Хьюз и Бёзер должны доминировать на льду, тем более, что спецбригада большинства у «Кэнакс» — одна из лучших в лиге.



«Миннесота» на плей-офф явно не рассчитывала, поскольк за две недели до дедлайна в «Питтсбург» был отправлен Джейсон Цукер, неделю спустя главного тренера Брюса Будро заменили Дином Эвасоном, а в последний день открытого рынка в «Айлендерс» мог отправиться и сам Зак Паризе. На бумаге показали этих двух команд наиболее близки друг к другу, что должно говорить о равенстве сил, но наличие выздоровевшего голкипера Якоба Маркстрёма делает шансы «Кэнакс» более предпочтительными.



Его визави в «Миннесоте» — Алекс Стэлок или Деван Дубник — играли крайне неровно, но в серии до трёх побед могут случаться самые странные вещи. Если Дин Эвасон сумеет вдохнуть новую жизнь в своих голкиперов, то «Миннесота» получит шансы пройти дальше. Многое будет зависеть и от действий ветерана Эрика Стаала, который был одним из лучших кубковых игроков, но с 2016 года имеет на счету лишь один гол в плей-офф.



Прогноз эксперта (Брайан Костелло, The Hockey News): победа «Ванкувера» в четырёх матчах.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Ванкувера» в трёх матчах.

Восточная конференция

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс»

«Торонто» очень похож на «Вашингтон» под руководством Брюса Будро лет шесть-семь назад, когда «столичные» обладали очень симпатичным составом, но никак не могли обрести «кубковость» и изгнать демонов из своей головы. «Кленовые листья» превосходны в атаке, имеют в составе ярких звёзд, но для успеха в плей-офф этого явно недостаточно. Все недостатки остались такими же, как и были: оборона хромает на обе ноги, основной голкипер Фредерик Андерсен провёл худший сезон в карьере, а глубина состава выглядит недостаточной для решения серьёзных задач. Вот почему не стоит недооценивать прорыв Ильи Михеева, который здорово подготовился во время паузы и начал «рвать» уже на предсезонке — россиянин должен помочь атаке «Мэйпл Лифс», поскольку основное внимание «Коламбуса» будет логично сосредоточено на Мэттьюсе, Таваресе и Марнере.

Михеев забил уже на 33-й секунде броском в касание! Он может стать героем плей-офф Илью называют MVP тренинг-кемпа. Теперь все поняли, что не зря.

«Коламбус», в свою очередь, на удивление удачно справился с уходом прежних звёзд — Бобровского и Панарина. «Мундиры» способны подстраиваться под любого соперника и способны «повязать» самую мощную атаку, что год назад испытала на себе звёздная «Тампа». Даже без силового форварда Джоша Андерсона, который не вернётся до нового сезона, в «Коламбусе» есть кем сдерживать оппонентов: Пьер-Люк Дюбуа может стать новой версией Патриса Бержерона и стать открытием плей-офф, а вратарский дуэт Корписало — Мерзликин заставили быстро забыть об отсутствии Бобровского.



Если «Коламбус» сумеет притормозить звёздную атаку «Торонто», то у «кленовых листьев» возникнут большие проблемы, поскольку в терпении, усидчивости и умении использовать шанс командам Тортореллы нет равных.



Прогноз эксперта (Райан Кеннеди, The Hockey News): победа «Коламбуса» в пяти матчах.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Торонто» в пяти матчах.

«Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс»

Когда НХЛ объявила о решении включить в плей-офф 24 команды, «Питтсбург» считался одним из проигравших. «Играть против отдохнувшего Кэри Прайса — сомнительное удовольствие», — говорили хоккеисты, но, откровенно говоря, даже «горячий» голкипер может не помочь нынешним «канадцам». Без сомнения, Прайс остаётся одним из лучших стражей ворот во всей лиге, но его статистика в последние годы неизменно падала, а атакующий талант «Питтсбурга» вкупе с гигантским кубковым опытом никуда не делся.



Другое дело, что вратарский вопрос в стане «Пингвинз» стоит достаточно остро, поскольку и Тристан Джарри, и Мэтт Мюррей пока не выглядят людьми, способными решить исход серии в свою пользу. Противостояние до трёх побед сводит к минимуму возможность отыграться после неудачи, поэтому тренерскому штабу «Питтсбурга» крайне необходимо сделать правильный выбор.



В атаке «Монреаль» полагается на первое звено Татар — Галлахер — Дано, которое вряд ли будет способно выиграть матч самостоятельно. А Кросби, Малкин, Гюнцель или Летанг умеют это делать. Если «канадцы» не удержат лидеров «Питтсбурга» подальше от своих ворот, то даже «горячий» Прайс не поможет им пройти дальше, а серия получится очень короткой.



Прогноз эксперта (Мэтт Ларкин, The Hockey News): победа «Питтсбурга» в четырёх матчах.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Питтсбурга» в трёх матчах.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз»

Строгая оборонительная система против надежды и взрывного таланта — так можно охарактеризовать данное противостояние. Играть против структурированной и очень хорошей обороны «Айлендерс» — не самое весёлое занятие, особенно когда ваши тылы раз за разом полыхают пожарами. В атаке «островитяне» не так хороши, но те ошибки, которые периодически допускает «Флорида» при игре в своей зоне, могут сделать их путешествие в плей-офф максимально коротким.

Кучеров выстрелил как из пушки! Бедный Бобровский увидел шайбу только в воротах «Тампа» вынесла «Флориду» в контрольной встрече, а русские «молнии» были на первых ролях.

По результативности «пантеры» идут на шестом месте в НХЛ (3,3 гола за матч), и ценность Баркова, Юбердо, Дадонова и Хоффмана будет огромной, но главным центром притяжения внимания станет Сергей Бобровский. Его крайне неудачный регулярный чемпионат свидетельствовал о том, что россиянин никак не мог адаптироваться к новой игровой системе и не мог найти общего языка с защитниками. Сейчас, по заверениям Сергея, всё обстоит намного лучше.



Если бы «Флорида» противостояла «Торонто» или «Питтсбургу», то Бобровскому пришлось бы намного тяжелей. Но предсказуемых и скучных «островитян» он способен «засушить», если вспомнит прошлогодние подвиги в составе «Коламбуса».



Прогноз эксперта (Рори Бойлен, Sportsnet): «Настоящий Бобровский может украсть эту серию в одиночку. Если он будет настоящим, «Флорида» выиграет в пяти матчах».

Прогноз «Чемпионата»: победа «Айлендерс» в четырёх матчах.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

Для многих это самая «сладкая» серия на Востоке, поскольку обе команды обладают яркими звёздами в атаке и играют в очень интересный хоккей. «Ураганы» обладают высокой командной скоростью, что не удивительно, когда в составе играют Свечников, Ахо и Терявяйнен, прекрасно держат шайбу и много бросают. «Рейнджеры» по статистике выглядят скромнее, но при наличии Панарина, Зибанеджада, Крайдера и Бучневича вполне могут выиграть короткое противостояние до трёх побед.

Король Лундквист или царь Шестёркин? Тяжёлый выбор для самого богатого клуба НХЛ В «Рейнджерс» даже хотели заявить на контрольный матч с «Айлендерс» трёх голкиперов.

Пока неясно, кто сыграет в воротах и у «Каролины», и у «Рейнджерс». Игорь Шестёркин и Хенрик Лундквист пока выглядят предпочтительней дуэта Мразек — Раймер, и наличие равноценных голкиперов может стать решающим в этом противостоянии. У «рейнджеров» есть в наличии интригующая смесь звёздной силы и нескольких перспективных игроков, которые могут «выстрелить» в плей-офф, обладая высоким потенциалом. Если он начнёт реализовываться в игре, то «Рейнджерс» может стать командой-открытием нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.



Прогноз эксперта (Райан Кеннеди, The Hockey News): победа «Каролины» в пяти матчах.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Рейнджерс» в пяти матчах.