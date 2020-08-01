Чёрный день «Рейнджерс». Потеряли Шестёркина, забили в свои ворота и проиграли «Каролине»

На счету Свечникова первое российское очко после возобновления сезона НХЛ. Панарин оказался в тени, хоть и с голевой передачей.

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Хоккей вернулся! 1 августа после практически пятимесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновился сезон-2019/2020 Национальной хоккейной лиги. Возобновился в крайне необычных условиях. 24 команды лиги оказались заперты в двух хаб-городах – Эдмонтоне и Торонто. Представители команд заселены в элитные отели и передвигаются по очень простому маршруту: гостиница – стадион – гостиница – стадион. На матчах не будет ни одного болельщика, зато встречи будут показаны уникальном количеством камер – 32 вместо привычных 20.

Открывать плей-офф доверили хоккеистам «Каролины Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». По многим причинам эта серия, пожалуй, является самой интересной в квалификации к Кубку Стэнли. От количества разнообразных интриг буквально рябит в глазах. Противостояние Артемия Панарина и Андрея Свечникова является крайне привлекательным для российского болельщика, но только их дуэлью всё не ограничивается.

Бобровский может «украсть» серию, а «Рейнджеры» станут открытием. Прогнозы на плей-офф НХЛ «Торонто» ждут непростые битвы с «Коламбусом», а «Питтсбургу» нечего бояться Кэри Прайса.

Как проявит себя шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, который во второй части регулярного чемпионата НХЛ забивал чаще, чем поделившие «Морис Ришар Трофи» Давид Пастрняк и Александр Овечкин? Сумеет ли российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин окончательно утвердиться в роли первого номера команды, подтвердив показанный уровень в регулярке? Реабилитируется ли выбранный под вторым номером на прошлом драфте НХЛ Каапо Какко, чья игра в гладком чемпионате разочаровала многих? Это далеко не все вопросы, на которая должна была ответить данная серия.

Статус основного голкипера «Рейнджерс» и форма Панарина перед плей-офф

Команды НХЛ перед официальным возобновлением сезона провели по одному контрольному матчу. «Ураганы» в выставочной встрече проиграли «Вашингтон Кэпиталз» (2:3), а «Рейнджерс» уступили в дерби «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2). Игра команды Дэвида Куинна оставила больше вопросов, чем дала ответов. В стартовом составе на последнем рубеже матч начинал 24-летний Шестёркин. За 30 минут по его воротам было нанесено всего семь бросков, последний из которых оказался результативным. На смену Шестёркину вышел 38-летний Лундквист. Шведский ветеран также не оставил ворота в неприкосновенности, но при этом отразил в два раза бросков. После матча Куинн заявил, что доволен игрой обоих голкиперов, но при этом в очередной раз отказался отвечать о первом номере команды на плей-офф. Считалось, что серию начнёт Шестёркин, а Лундквист останется в запасе.

Король Лундквист или царь Шестёркин? Тяжёлый выбор для самого богатого клуба НХЛ В «Рейнджерс» даже хотели заявить на контрольный матч с «Айлендерс» трёх голкиперов.

В матче с «Айлс» откровенно смутило состояние главной звезды «Рейнджерс» – Артемия Панарина. Российский форвард провёл на льду 22 минуты игрового времени, за которые запомнился только с отрицательной стороны. Артемий допускал невероятное для себя количество брака, умудрился удалиться в большинстве, и свёл на нет усилия команды в концовке матча, потеряв шайбу на входе в чужую зону. Сам Панарин также критично отозвался о текущей форме.

«Я сейчас на тренировках такое творю, что сам не знаю, что делаю. Никто не знает. Тыр-пыр, подкинул шайбу куда-то, она у меня всегда живая. Но думаю, у всех сейчас такой хоккей», – сказал Артемий перед возобновлением сезона.

Впрочем, матч носил выставочный характер, и убиваться с играющими в невероятно агрессивный хоккей «островитянами» явно не входило в планы хлебушка. От действий претендента на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» зависит 50% успеха «Рейнджерс» в плей-офф. Неслучайно, одноклубники выбрали именно Артемия самым ценным игроком команды по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Панарин — самый ценный игрок сезона в «Нью-Йорк Рейнджерс» по мнению одноклубников

«Рейнджерс» с Деанджело, но без Шестёркина

«Харрикейнз» подошли к возобновлению сезона в не самом хорошем расположении духа. Тренерский штаб «Кейнс» в первом матче противостояния не смог рассчитывать на главного защитника команды Даги Хэмилтона. В нынешнем сезоне 26-летний Хэмилтон забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач при невероятном показателе полезности «+30». Хэмилтон считался одним из претендентов на приз лучшему защитнику лиги «Норрис Трофи» по итогам сезона. Однако 17 января Даги получил перелом малоберцовой кости и не смог восстановиться к началу плей-офф. В стане «Каролины» надеются, что Хэмилтон сумеет поправиться к следующим матчам.

У претендента на «Норрис Трофи» Хэмилтона диагностировали перелом малоберцовой кости

Болельщики «Рейнджерс» узнали неприятную новость за день до старта противостояния. Последнюю тренировку команды пропустил ключевой защитник «синерубашечников» Тони Деанджело. 24-летний американец в минувшей регулярки стал четвёртым бомбардиром команды, львиную долю очков набрав в большинстве, где от его действий во многом зависит успех первой спецбригады. Участие Тони в первом матче оставалось под вопросом до самого последнего момента. В результате Деанджело в составе оказался.

В отличие от Шестёркина. За 30 минут до начала матча появился протокол встречи, в котором фамилии 24-летнего голкипера отсутствовала. Российский голкипер, который должен был начать серию в основном составе, даже не оказался в запасе. По сведениям американских журналистов, причиной отсутствия Игоря стала мышечная травма. Вот только подтверждение этой информации получить вряд ли удастся. Всё дело в том, что по новым правилам лиги, представителям команд запрещено разглашать подробности о травмированных игроках. В итоге первым голкипером «Рейнджерс» оказался Лундквист, а его бэкапом Александр Георгиев.

Шестёркин пропустит матч с «Каролиной». Основным вратарём будет Лундквист

Защитник «Каролины» Славин забил первый гол плей-офф НХЛ

Начало матча выдалось богатым на события. Ждать первой шайбы пришлось всего 61 секунду. «Харрикейнз» перешли в позиционную атаку. Себастьян Ахо сделал передачу из-за ворот, Теуво Терявяйнен сделал поперечный перевод на левый край, а Джейккоб Славин с острого угла пробил Лундквиста. Так был забит первый гол в НХЛ после официального возобновления сезона.

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«Рейнджерс» проспали начало встречи, и завести команду решил центральный нападающий второго звена Райан Строум. Канадский форвард ввязался в драку с одним из главных ветеранов лиги Джастином Уильямсом. В кулачном бою победу по очкам можно записать на счёт Строума. Но импульса номинальным гостям это событие особо не прибавило. До перерыва в основном трудился Лундквист.

Первая драка плей-офф НХЛ: Джастин Уильямс сцепился с Райаном Строумом

Свечников гениальной передачей нашёл Ахо

Второй отрезок проходил под знаком бесконечных удалений. Для начала «синерубашечники» запороли два большинства, создав за четыре минуты только один более-менее опасный голевой момент. «Ураганы» подошли к своему шансу куда рачительнее. После изумительного паса Андрея Свечникова с пятачка шайбу в ворота переправляет Себастьян Ахо. Ударное звено «ураганов» работает отлично и делает 2:0 к середине матча. Таким образом, Свечников набрал первое российского очко в плей-офф.

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Подопечные Куинна продолжали на редкость безобразности действовать в численном преимуществе. Зато в равных составах «Рейнджерс» забили. Своё слово сказал главный снайпер команды Зибанеджад. Шведский форвард идеально подставил клюшку под бросок Райана Линдгрена. Мразек был бессилен.

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Сразу после гола операторы выхватили на сидящего на трибуне Шестёркина. Таким образом, можно сделать вывод, что у российского вратаря точно не коронавирус. В противном случае Игоря бы поместили в изоляцию.

Игорь Шестёркин следит за матчем «Нью-Йорк Рейнджерс» с трибуны

Марк Стаал забил сначала в свои, а потом и в чужие ворота

В третьем периоде «Рейнджерс» пытались восстановить равновесие, но схватили удаление в чужой зоне. В меньшинстве подопечные Куинна отбиться сумели, но уже в равных составах «ураганы» дожали соперника. Мартин Нечас выполнил бросок от борта, шайба угодила в конёк защитнику «синерубашечников» Марку Стаалу, после чего срикошетила в цель. Примечательно, что за две минуты до конца третьего периода всё тот же Стаал поразил уже и чужие ворота. Второстепенную голевую передачу в этом эпизоде на свой счёт записал Панарин, но было уже слишком поздно.

«Каролина» победила в первом матче противостояния, а «Рейнджерс» в срочном порядке должны разбираться с целым ворохом проблем, обозначенных стартовым матчем. Помимо травмированного Шестёркина «Рейнджерс» до кучи потеряли ключевого форварда Йеспера Фаста. Возможно, травма шведского форварда откроет место в составе для россиянина Виталия Кравцова. Ответ на этот вопрос будет дан уже 3 августа, когда состоится матч за номером два.