Расклады на сезон КХЛ. На Востоке «Магнитка» будет в топ-3, «Торпедо» не выйдет в плей-офф

До старта нового сезона КХЛ остаётся всего лишь пять дней. Это значит, что сейчас самое время прикинуть расклад на будущую регулярку. В этот раз сделать это будет особенно тяжело: многие команды обновились до неузнаваемости, введение жёсткого потолка зарплат существенно повлияло на общий расклад сил и подровняло команды, а скомканная из-за коронавируса предсезонка не дала толком понять, чего нам ждать от некоторых клубов в этом странном чемпионате. Думаю, что нас ждёт самая непредсказуемая регулярка за всю историю КХЛ. Но всё-таки попытаюсь дать на неё прогноз. Начинаем с Восточной конференции.

Итоги межсезонья КХЛ. Что сделано, а что ещё предстоит сделать на Востоке Кто-то готов начинать чемпионат хоть завтра, а у других – нет тренера или домашнего стадиона.

12. «Куньлунь»

С чем идут в сезон: в коронавирусное межсезонье «Куньлунь» окончательно растерял свою идентичность. Теперь это не китайская команда, где пытаются растить кадры для ОИ-2022 и натужно завлекать жителей Шанхая и Пекина на чуждую им шайбу, а странный клуб из Мытищ с неопытным тренером у руля и ростером, составленным из сбитых лётчиков. Впрочем, кто-то из них через такой «Куньлунь» сможет перезагрузить карьеру и вернуться в поле зрение скаутов серьёзных клубов, и такая мотивация отдельных личностей – единственный шанс «драконов» не провалиться в грядущем турнире. Командных же задач и обязательств перед болельщиками у «Ред Стар» теперь ещё меньше, чем было в прошлые годы.

Прогноз: думаю, что у «Куньлуня» будут удачные отрезки в регулярке, но команда, которая никому не нужна, не может выступать стабильно и более-менее успешно на длинной дистанции. Явных аутсайдеров на Востоке сейчас нет, так что последнее место конференции я уверенно отдаю «драконам».

11. «Амур»

С чем идут в сезон: с неплохой селекцией, но без главного тренера. Очевидно, Павла Торгаева, бывшего помощника Александра Гулявцева, утвердят в роли наставника «Амура» в ближайшие дни, но у этого специалиста нет никакого опыта самостоятельной работы, и с тренером-дебютантом хабаровчанам точно придётся непросто. При этом, как уже сказано, у «тигров» весьма симпатичный состав для небогатого и не слишком привлекательного в географическом плане клуба. В первом звене просматривается Наиль Якупов с братьями Зогорна, во втором есть другой родственный дуэт Ушениных, а также Рассказов, Пьянов, Полунин. В целом, «Амур» практически сохранил всех прошлогодних лидеров, и даже стал сильнее.

Первая тренерская отставка в КХЛ. Гулявцев сам ушёл из «Амура», чтобы избежать скандала За месяц до начала сезона «тигры» остались без наставника, но на рынке отличный выбор.

Прогноз: но всё упирается в фигуру главного тренера. «Амур», вне всяких сомнений, будет биться и кусаться в новом чемпионате, но этого, как всегда, может оказаться недостаточно для выхода в плей-офф. «Тигры» два раза в своей истории играли в Кубке Гагарина, но Ханну Йортикка и Андрея Мартемьянова пока не сравнить с Торгаевым. Впрочем, буду рад ошибиться, если в нашем хоккее появится новый сильный специалист.

10. «Нефтехимик»

С чем идут в сезон: нижнекамцам пришлось серьёзно обновить состав в межсезонье, и сейчас «Нефтехимик» представляет собой довольно странный сплав списанных, но опытных игроков (Костицын-старший, Кучерявенко, Галузин, Логинов), загадочных легионеров и молодёжи, разной степени таланта.

Прогноз: велик соблазн отправить такую компанию на последнее место Востока, но я не буду повторять прошлогодних ошибок. Летом 2019-го у «Нефтехимика» на бумаге был состав ещё хуже, а в результате нижнекамцы грамотно поработали по ходу чемпионата, выдавали грандиозные победные серии и в результате даже вышли в плей-офф. Во многом это заслуга Вячеслава Буцаева, который и сейчас остаётся в команде. Но предположу, что в этот раз никто из признанных фаворитов конференции не провалится, и тренер не сможет подарить «волкам» второй подряд кубковый поход.

9. «Торпедо»

С чем идут в сезон: с любопытной менеджерской командой, непонятными взаимоотношениями между руководителями, Дэвидом Немировски и достаточно проблемным составом. У «Торпедо» есть интересные легионеры, но, во-первых, они не все ещё добрались до нижегородцев (что означает долгий набор формы в начале регулярки), а во-вторых – нет никаких гарантий, что Миле, Шварц и Клуз будут тащить автозаводцев. Помимо иностранцев у «Торпедо» есть Жафяров, с которым пришлось договариваться лично губернатору области, стареющий Варнаков, да иногда выстреливающий Шенфельд. Не слишком внушительно для борьбы за плей-офф на суровом Востоке, к тому же в других линиях у «Торпедо» ещё больше проблем. Нет толкового первого номера в воротах, а оборонцы Остин и Уайдмен хоть и выделяются на фоне остальных защитников, но больше помогут автозаводцам в атаке, нежели в своей зоне.

«Все почему-то решили, что я – человек статистики». Новый человек в российском хоккее Максим Гафуров — о том, как стать генменеджером клуба КХЛ без хоккейного прошлого, обновлённом «Торпедо» и селекции нижегородцев.

Прогноз: думаю, «Торпедо», как и раньше при Немировски, будет много забивать и много пропускать, возможно, выдаст хороший отрезок на старте турнира, но в результате регулярки останется без плей-офф. Немировски умеет отлично выжимать эмоции и характер из своих подопечных, но этому тренеру пока не хватает умения грамотно распределить силы и возможности команды по длинной дистанции, поэтому в обоих предыдущих сезонах с Дэвидом у руля «Торпедо» подходило к плей-офф в весьма выжатом состоянии. Сейчас же конкуренция на Востоке очень велика, и, на мой взгляд, автозаводцев не хватит даже на выход в кубковую часть.

8. «Барыс»

С чем идут в сезон: с надеждой, что изменения в клубе не откинут «Барыс» на несколько лет назад в развитии. А предпосылки к этому есть, и серьёзные. Из столицы Казахстана ушёл Андрей Скабелка, при котором «Барыс» вошёл в пул действительных топ-клубов Востока, а с ним команду покинули некоторые ключевые игроки прошлого сезона. При этом «Барысу» не привыкать находить новые бриллианты на иностранных рынках, и сейчас клуб тоже не остался без потенциальных лидеров. Вернулся Фрэттин, подписаны Лилья, Ортио, к тому же остался в Нур-Султане ряд ключевых «старичков» — Старченко, Михайлис, Виделль.

«Барыс» уже не топ-клуб Востока. Слишком большие потери в межсезонье Но ещё рано списывать казахстанский клуб со счетов.

Прогноз: это будет крепкая, кусачая команда, играющая в атакующий хоккей – таким «Барыс» мы и привыкли видеть в КХЛ. Однако невозможно предсказать, как покажет себя на посту главного тренера Юрий Михайлис. Думаю, что тренер-дебютант не провалится и выведет «Барыс» в плей-офф, но про победы в дивизионе Чернышёва казахстанцам точно придётся забыть.

7. «Трактор»

С чем идут в сезон: с оптимизмом и грандиозными планами. Точно так же «Трактор» заходил и в прошлый сезон, но мы помним, что тогда всё закончилось провалом. Однако сейчас у челябинцев есть больше надежд, что ожидание не разойдётся с реальностью. В город вернулся лояльный и системный Гатиятулин, а «Трактор» получил хорошее усиление состава. Легионеры с опытом игры в НХЛ, крепкие российские ребята, плюс продления контрактов с прошлогодними лидерами.

Прогноз: челябинцы точно будут в плей-офф, но прогнозировать «Трактору» место где-то в районе топ-4 я не берусь. Всё же надо посмотреть на то, как будет играть эта прилично обновлённая команда в регулярке. Впрочем, выскажу мнение, что на нынешнем Востоке распределение мест внутри восьмёрки будет вообще не важно.

6. «Салават Юлаев»

С чем идут в сезон: с новым тренером, с новым лидером и старыми задачами. «Салават» был не слишком активен в межсезонье на трансферном рынке, и в результате уфимцы, на мой взгляд, стали слабее, чем в прошлом чемпионате. Это не касается атаки, где Маркус Гранлунд не даст потеряться первой тройке «Салавата» после ухода Умарка, а в остальных звеньях соблюдён хороший баланс и ещё есть много талантливой молодёжи. Но большие вопросы вызывает защита, где много опытных, но уже возрастных и маломобильных дефов, а стабильно поддерживать партнёров в нападении способен только Филип Ларсен. Что касается вратарской бригады, то слепая вера в Юху Метсолу тоже может подвести уфимцев. Финн, которого обожают в Башкирии, уже в прошлом сезоне не всегда выглядел непробиваемой стеной, а достойного бэкапа для Метсолы в нынешнее межсезонье искать не стали, доверившись Владиславу Сухачёву.

Баланс в атаке, слабая оборона, сомнительный бэкап. Обновлённому «Салавату» будет тяжело С таким составом претендовать на Кубок Гагарина уфимцам будет архисложно.

Прогноз: по большому счёту, «Салават» изменился не сильно, несмотря на рокировку на тренерском мостике. Думаю, что больших различий в игре команды при Цулыгине и Лямсе в Уфе не заметят. Поэтому спрогнозирую «юлаевцам» тот же результат, что у них и был в последние два года – шестое место в регулярке.

5. «Сибирь»

С чем идут в сезон: с большой надеждой, что стабильность межсезонья позволит сделать новосибирцам поступательное движение вперёд в новом чемпионате. Действительно, «Сибирь» провела лето непривычно спокойно: ещё в конце прошлого турнира продлила контракты с ключевыми лидерами, а уже после завершения чемпионата переподписала договоры почти со всеми важными людьми. Плюс, «снежинки» сделали несколько удачных приобретений на трансферном рынке (О’Делл, Хохлов), да и Николай Заварухин, очередной талантливый тренер, открытый в Новосибирске, никуда не делся.

Большое интервью с Заварухиным. О «Сибири», селекции, проценте жира и даже детском хоккее Богун попытался выжать из главного тренера новосибирского клуба всё.

Прогноз: «Сибири» вполне по силам попасть в топ-5 команд Востока по итогам регулярки, а вот для лучшего результата новосибирцам, скорее всего, придётся где-то форсировать подготовку и доставать из себя дополнительные силы и эмоции. Но размениваться на это в «Сибири» никто не будет. В плей-офф команда точно должна быть, а вот там уже и настанет время удивлять.

4. «Автомобилист»

С чем идут в сезон: с североамериканским специалистом Биллом Питерсом, а также весьма звёздным по именам составом. Уже привычно у «Автомобилиста» сияет атака (даже после ухода Доуса), где креативную глубину должны обеспечить новички Бочаров и Макеев, а также появились интересные фамилии в вечно отстававшей обороне. Арзамасцев, Геноуэй, плюс сохранённые в клубе Трямкин и Василевский – это топ-4 уральцев. Далеко не самый надёжный при защите своих ворот, зато способный серьёзно помочь в нападении. При этом нельзя не отметить, что хороших домоседов и настоящих помощников для Коваржа в «Автомобилисте» по-прежнему не хватает.

Прогноз: многое будет зависеть от работы Питерса, но даже за счёт состава «Автомобилист» способен претендовать на топ-4 Востока. Нюансы же игры уральцев будут видны уже по ходу чемпионата.

3. «Металлург»

С чем идут в сезон: с обновлённой и облегчённой в финансовом плане командой и задачей выйти из затянувшегося кризиса. «Металлург» окончательно разобрался с наследием позднего Величкина и в межсезонье хоть и не провёл перестройку, зато собрал команду, которая уже в следующем сезоне способна бороться за чемпионство. Фишка уральцев – большое количество игроков в оптимальном возрасте и хороший баланс состава.

Прогноз: условия, когда у клуба сильный ростер – оптимальные для Ильи Воробьёва. Здесь он может дать результат, к тому же сейчас Илья Петрович сам проводит всю подготовку и сам участвует в селекции. Нынешний «Металлург» — это полностью его команда, так что магнитогорцам можно ждать долгожданного результата. Бороться с «Ак Барсом» за первое место в дивизионе «Магнитке» будет тяжеловато, зато попасть в топ-3 Востока ей вполне по силам.

2. «Авангард»

С чем идут в сезон: с желанием доказать, что прошлый сезон был нелепой случайностью и досадным недоразумением. В «Авангарде» произошли масштабные изменения на многих фронтах, а предсезонные матчи показали, что у «ястребов» образовалась очень симпатичная, мобильная и креативная команда, которая вновь готова наводить шорох на Востоке.

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Прогноз: сейчас кажется, что у «Авангарда» будут определённые проблемы с обороной и вратарями, но, на мой взгляд, это не помешает «ястребам» выиграть свой дивизион. Кстати, этого результата омичи не добивались уже три сезона.

1. «Ак Барс»

С чем идут в сезон: с колоссальной уверенностью в собственных силах. И без того мощный «Ак Барс» в межсезонье стал ещё разнообразнее и опаснее, благодаря приходу в клуб Да Косты, Доуса, Хованова и прогрессу молодых хоккеистов. Это будет настоящая машина.

Обновлённый «Ак Барс» практически идеален. Команда Квартальнова – главный фаворит сезона На бумаге эта команда должна железобетонно принести одному из лучших тренеров лиги долгожданный Кубок Гагарина.

Прогноз: к тому же, максималист Квартальнов не устанет давить на педаль газа, так что корону Востока по итогам регулярки «Ак Барсу» можно отдать уже сейчас. А вот в плей-офф прямолинейность и отсутствие хитрости у главного тренера может сыграть с казанцами злую шутку, однако это будет уже совсем другая история.