Кто-то готов начинать чемпионат хоть завтра, а у других – нет тренера или домашнего стадиона.

Итоги межсезонья КХЛ. Что сделано, а что ещё предстоит сделать на Востоке

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/2021 стартует через две недели. Позади остаётся длинное и необычное межсезонье, команды играют контрольные встречи и стараются поменьше думать о коронавирусе в преддверии нового старта. Но уровень готовности, разумеется, у всех коллективов разный. Рассказываем, что сделано, а что ещё предстоит сделать клубам до 2 сентября. Начинаем с Восточной конференции.

«Трактор»

Что сделано: новый гендиректор Иван Савин зашёл в «Трактор» с того, что представил долгосрочную концепцию развития, вернул в Челябинск Анвара Гатиятулина, а затем провёл весьма симпатичную трансферную кампанию. В результате сейчас «Трактор» вроде бы готов исправить прошлогоднее недоразумение, у команды есть сбалансированный и в меру глубокий состав, обожаемый в городе наставник и мечты о светлом будущем. Однако не будем забывать, что год назад по итогам межсезонья «Трактор» виделся едва ли не главным фаворитом Востока, а результат всем известен. Так что рассуждать о возвращении челябинцев в пул лидеров конференции определённо рано.

«Трактор» очень сильно изменился. Теперь это самый дальновидный клуб Востока Новая команда Гатиятулина строится на несколько лет вперёд, но может удивить уже в следующем сезоне.

Что ещё нужно сделать: челябинцам бы не помешали один-два толковых защитника, потому что линия обороны «Трактора» сейчас не выглядит мощно. За спиной Пилута и Бэйлена (которые больше атакующие дефы) либо весьма спорные фигуры типа Манухова, Евенко и Огурцова, либо молодёжь (включая 25-летнего Исаева), которая не факт, что потянет уровень топ-4 серьёзного клуба. А ведь «Трактор» при Гатиятулине точно будет плясать от обороны.

При этом понятно, что ждать подписаний условных Войнова или Нестерова «Трактору» не приходится, да и вообще вряд ли будут ещё какие-то приобретения до старта турнира. Решать проблему с защитой (если, конечно, она возникнет) челябинцы будут уже по ходу чемпионата.

«Куньлунь»

Что сделано: одной из наиболее пострадавших от коронавируса команд удалось найти временный дом на следующий сезон («Куньлунь» проведёт его в Мытищах), а также совершить тренерскую рокировку. Правда, Алексей Ковалёв в роли наставника – это совершеннейший экспромт и большой риск. Но, видимо, «Куньлуню» в сложившихся условиях просто нечего терять.

Что ещё нужно сделать: определиться с составом. Сейчас у «Куньлуня» лишь несколько хоккеистов с контрактами на руках и куча российских игроков с пробными соглашениями. Из них Ковалёву и нужно состряпать команду на следующий сезон. При этом любопытно, что будет с прошлогодними лидерами типа Брюле и Ипа, у которых вроде были договоры до весны 2021-го, но сейчас на сайте КХЛ это не отражено. Неужели их год контракта испарится точно так же, как и у бывшего главного тренера Курта Фрейзера?

Вообще, всё говорит о том, что о связи «Куньлуня» с Китаем в следующем хоккейном году будет напоминать только дракон на эмблеме. У «Ред Стар» российский тренерский штаб, а состав команды, видимо, будет напоминать приют для безработных – в нём собираются те игроки, от которых отказались в других клубах. Всё это делает в принципе абсурдным пребывание «Куньлуня» в КХЛ, и, возможно, это сезон станет последним для «китайской» команды в нашей лиге.

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«Амур»

Что сделано: селекция в Хабаровске проведена неплохая. Переподписаны почти все прошлогодние лидеры, сделано несколько хороших приобретений (Полунин, Пьянов, чешский защитник Машин), плюс бонус в виде Наиля Якупова. По сравнению с прошлым годом «Амур» точно не стал слабее и при должном уровне работы тренерского штаба, самоотдачи игроков и везении «тигры» способны побороться за выход в плей-офф.

Что ещё нужно сделать: во-первых, погасить долги по зарплате перед хоккеистами за прошлый сезон. Во-вторых, закрыть вопрос с тренером. Всё идёт к тому, что главным в «Амуре» останется Павел Торгаев, бывший помощник Александра Гулявцева, руководивший «тиграми» на турнире в Магнитогорске. В-третьих, дождаться приезда Наиля Якупова в расположение команды. Если честно, до сих пор не верится, что первый номер драфта НХЛ – 2012 будет играть за «Амур».

«Нефтехимик»

Что сделано: в Нижнекамске у Вячеслава Буцаева подбирается любопытный состав. Его костяк, очевидно, составят опытные хоккеисты, от услуг которых отказались в прежних командах, но в «Нефтехимике» решили, что они ещё могут быть полезными. Граборенко, Логинов, Иван Вишневский, Галузин, Андрей Костицын, Кучерявенко – целая армия «сбитых лётчиков». Разбавить этот сплав опыта своим юношеским задором должна многочисленная нижнекамская молодёжь, активно проходящая обкатку на предсезонных турнирах.

Что ещё нужно сделать: линия атаки у «Нефтехимика» нуждается как в количественном, так и в качественном усилении. При этом у нижнекамцев свободны две легионерские вакансии, с заполнением которых пока можно и не торопиться. На рынке нынче предложение значительно превышает спрос.

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«Торпедо»

Что сделано: в нижегородском клубе появился самый молодой и неопытный генеральный менеджер, с большим трудом был сохранён главный тренер Дэвид Немировски и сформирован достаточно странный состав, с которым будет тяжеловато на очень ровном и конкурентном Востоке.

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За спинами интересных легионеров в «Торпедо» не то чтобы пропасть, но серьёзный уровневый спуск (постаревший Варнаков, пока ещё не разгаданный Шенфельд и куча довольно молодых хоккеистов, разной степени таланта), и этот перепад не лучшим образом скажется на балансе команды.

Что ещё нужно сделать: неплохо бы найти основного голкипера, так как вступать в сезон с парой Тихомиров – Серебряков – ну очень рискованное занятие. А ещё – попытаться решить вопрос с Дамиром Жафяровым в свою пользу. Для этого «Торпедо» нужно либо увеличить предложение нападающему, либо ждать пока Жафяров согласится на условия нижегородцев от безысходности.

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«Металлург»

Что сделано: Сергею Ласькову и Илье Воробьёву удалось навести в «Магнитке» относительный порядок. Никакой перестройки не произошло, но в клубе отлично поработали над оптимизацией платёжки, а также сформировали симпатичный состав на следующий сезон.

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Трансферы этого лета в «Металлурге» нельзя назвать дальновидными и стратегическими, зато уральцы, пожалуй, готовы биться за Кубок Гагарина уже в следующем сезоне. У них сильная вратарская линия (Кошечкин, Олкинуора) и весьма вариативное нападение (Прохоркин, Бек, Мозякин, Ламмикко, Песонен, Плотников, Карпов), из которого Илья Воробьёв сможет слепить несколько ударных, мощных звеньев.

Что ещё нужно сделать: на фоне вратарской и атакующей линий слегка провисает защита, и сюда бы не помешало усиление. Но пока это факультативное требование, а сезон вполне можно начинать и с нынешним составом.

«Салават Юлаев»

Что сделано: проведена странная рокировка на тренерском мостике, доведён до конца крутой (как кажется) трансфер Маркуса Гранлунда, возвращён из-за океана, да сразу на роль второго центра команды Михаил Воробьёв, продлён контракт с Александром Кадейкиным. Вот основные вехи межсезонья «Салавата». Уфимцы, хоть и остались без Умарка, вряд ли стали слабее, но и о качественном шаге вперёд в следующем сезоне рассуждать крайне преждевременно. Составу «юлаевцев» не хватает баланса и глубины, а о тренерских способностях Томи Лямся нам ничего не известно. Зато много перспективной молодёжи, которой должно найтись немало места в ротации.

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Что ещё нужно сделать: было бы здорово найти хорошего бэкапа для Юхи Метсолы (который уже в прошлом сезоне не выглядел стеной) и укрепить защиту, но вряд ли эти вопросы будут решены до старта сезона. «Салават» уже готов идти в турнир с тем, что есть.

«Сибирь»

Что сделано: сохранён костяк из прошлого сезона, подписан Эрик О’Делл (не судите его строго по прошлому чемпионату), тренерский штаб усилен финским наставником вратарей опытнейшим Яри Каарелой. У «Сибири» крепкий ростер и неплохая глубина состава, так что в следующем сезоне всё зависит от работы Николая Заварухина. В минувшем чемпионате этот тренер произвёл фурор, но второй год может оказаться для него очень тяжёлым.

«Сибирь» не стала сильнее, хоть и сохранила состав. Но её всё равно нужно бояться Конкуренты укрепились, новосибирцам придётся прибавлять за счёт внутренних резервов.

Что ещё нужно сделать: Николая Демидова уже, видимо, никак не уговорить играть за «Сибирь», а других нерешённых задач у новосибирцев уже не осталось. Разве что, успеть восстановиться к началу турнира после вспышки короны.

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«Автомобилист»

Что сделано: подписан контракт с новым главным тренером Биллом Питерсом, продлены соглашения с Трямкиным, Василевским, Дацюком, Секстоном, сделаны интересные приобретения. Наконец-то усилена защитная линия, провисавшая последние два года У «Автомобилиста» только одна реальная потеря – Найджел Доус, но в клубе должны как-то решить эту проблему.

По большому счёту, «Автомобилист» — самая загадочная команда следующего сезона на Востоке. Какая философия у Питерса? Приживётся ли она на уральской почве? При определённых раскладах «Автомобилист» может стать безоговорочным лидером конференции, но для этого должно сойтись много факторов.

Что ещё нужно сделать: про бэкапа для Коваржа уже, наверное, говорить не модно, но всё же есть ощущение, что толковый второй номер «Автомобилисту» бы не помешал. Впрочем, пора давать побольше игрового времени талантливому Владимиру Галкину.

«Авангард»

Что сделано: «ястребы» провели насыщенное межсезонье, о котором мы уже подробно рассказывали в одном из прошлых материалов. Сейчас у «Авангарда» порядка шести троек нападения и пяти пар защитников (включая молодых), и у Боба Хартли весьма широкий выбор основного состава в преддверии чемпионата.

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Что ещё нужно сделать: во-первых, дождаться Рида Буше. Недостающий пазл ростера «ястребов» должен прибыть в Балашиху на этой неделе. Во-вторых, произвести лёгкую чистку состава. У «Авангарда» сейчас перебор форвардов оборонительного плана, поэтому уже выставлен на драфт отказов Евгений Грачёв. Но очень вероятно, что это не последний нападающий, от которого откажутся омичи до 2 сентября. В-третьих, «Авангарду» бы не помешал ещё один солидный защитник с атакующими навыками, но понятно, что усиления этой позиции в ближайшее время не предвидится.

«Барыс»

Что сделано: решён вопрос с тренером (рулить «Барысом» теперь будет Юрий Михайлис, и я не буду заранее негативить по этому рискованному варианту), продлены контракты с Никитой Михайлисом, Линусом Виделлем, Хенриком Карлссоном, подписан голкипер Ортио, форвард Лилья, возвращён из Казани Мэттью Фрэттин.

Понятно, что уход Скабелки, скорее всего, отрицательно скажется на «Барысе» и откинет команду на несколько лет назад, но в целом в столице Казахстана подбирается крепкий коллектив, а Михайлис-старший может стать таким же открытием в Нур-Султане, как Заварухин или тот же Скабелка в Новосибирске, или Мартемьянов в Хабаровске. А почему бы и нет?

Что ещё нужно сделать: постараться нормально подготовиться к сезону. «Барыс» лишь недавно начал тренировочный сбор, высвободившись из лап карантина, да и с проведением матчей КХЛ на территории Казахстана до сих пор нет ясности. Не исключено, что начинать турнир «Барысу» придётся в форс-мажорных условиях (на арене в другом городе), и это может отрицательно сказаться на команде, где и так хватило стрессов в межсезонье.

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«Ак Барс»

Что сделано: у «Ак Барса» дела, как будто, лучше всех. Сохранены все нужные люди из прошлого сезона, плюс подписаны классные форварды Да Коста и Доус. Прямо сейчас у Казани сбалансированный, глубокий, разносторонний и очень вариативный состав, где есть и опытные ветераны, и сильные легионеры, и талантливая молодёжь, и трудяги-чернорабочие. И это мы говорим только про атаку! В защите и вратарской бригаде такой же порядок. Объективно, «Ак Барс» — главный фаворит следующего сезона, но посмотрим, какой окажется реальность.

Обновлённый «Ак Барс» практически идеален. Команда Квартальнова – главный фаворит сезона На бумаге эта команда должна железобетонно принести одному из лучших тренеров лиги долгожданный Кубок Гагарина.

Что ещё нужно сделать: Дмитрию Квартальнову остаётся только расставить все свои богатства по тройкам нападения и парам защиты, продумать запасные варианты и начинать сезон. «Ак Барс» к нему готов на 100%.