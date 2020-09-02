Не нашли работу за лето. 10 известных русских игроков, остающихся без контрактов в КХЛ

Уже сегодня стартует 13-й сезон КХЛ, а между тем на рынке свободных агентов остаётся немало интересных хоккеистов, которые так и не нашли себе работу на лето. Кто-то капризничал, не понимая новых реалий лиги, кто-то сделал ставку на НХЛ и до сих пор находится в режиме ожидания, а кто-то просто постарел и стал никому не нужен. Рассказываем о десятке известных россиян, которые начнут новый чемпионат у телевизора.

Новые лица из-за границы. Кто из легионеров-дебютантов должен выстрелить в сезоне КХЛ Финская замена Умарку в «Салавате», снайперская надежда «Витязя», скандальный канадец в ЦСКА и чемпионы мира в «Динамо» и «Магнитке».

Вячеслав Войнов



Статистика в прошлом сезоне (включая плей-офф): «Авангард», 65 игр, 42 (11+31) очка



У сильнейшего российского атакующего защитника прошлого сезона КХЛ было несколько достойных предложений в нашей лиге, включая пролонгацию контракта с «Авангардом», но Войнов все их отверг и вновь стал мечтательно смотреть в сторону НХЛ. Вот только проблема в том, что там Вячеслава особо никто не ждёт. Дисквалификация у него уже сгорела, однако его бытовой бэкграунд отпугивает почти всех в сошедшей с ума от толерантности Америке, да и по чисто игровым качествам есть вопросы – всё-таки Войнов давным-давно не играл в сильнейшей лиге мира, а совсем недавно пропускал почти полтора года из-за травмы. В НХЛ все понимают, что сейчас это совсем не тот Слава, который брал два Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом».



Впрочем, очевидно, что Войнов готов ждать предложений из Америки до последнего. Сезон там стартует только зимой, так что времени на переговоры ещё много.



Константин Глазачев



Статистика в прошлом сезоне: «Адмирал», 57 игр, 15 (10+5) очков



В 35 лет Глазачев уже не является классным бомбардиром, но с его энергией, харизмой и ещё не уснувшим голевым чутьём можно было претендовать на роль носителя опыта и духовного лидера раздевалки какого-нибудь клуба КХЛ.



Однако Константин оказался не нужен даже в «Куньлуне», куда приехал на просмотр. Интересно, что пробный контракт был расторгнут всего через пару дней пребывания на тренировочных сборах команды. Неужели Глазачев выглядел настолько плохо?



Кстати, вместе с Константином просмотр в «Куньлуне» не прошли Максим Казаков, Павел Макаренко, Максим Трунёв, Иван Налимов и Александр Складниченко. Эти парни тоже до сих пор остаются без новой работы.



Максим Афиногенов



Статистика в прошлом сезоне (включая плей-офф): «Динамо» М, 39 игр, 11 (9+2) очков



Безумный Макс даже в 40 лет удивлял отличной физической формой и неплохой для такого возраста скоростью. В «Динамо» ветеран картины не портил, но по окончании сезона от его услуг решили отказаться.



Агент Афиногенова Глеб Чистяков в апреле уверял, что его клиент полон сил и не задумывается о завершении карьеры. Напрашивалось возвращение Максима в «Витязь», где он провёл пять прекрасные сезонов, но этот трансфер так и остался в категории возможных, а Афиногенов к новому сезону клуб найти не сумел. Кажется, Максиму всё-таки придётся подумать о коньках и гвоздях.



Отметим также, что в числе суперветеранов без контракта, ещё не объявивших о конце карьеры и рассчитывающих продлить свой игровой век, помимо Афиногенова значатся Алексей Терещенко (39 лет), Виталий Атюшов (41 год), Дмитрий Калинин (39 лет) и Антон Волченков (38 лет).

Александр Свитов



Статистика в прошлом сезоне (включая плей-офф): «Локомотив», 46 игр, 12 (2+10) очков



Прирождённый капитан, боец во всех смыслах слова, а в лучшие годы ещё и король пятачка – Александр Свитов, очевидно, тоже близок к завершению карьеры. Дядьки-наставники с большими кулаками уже никому особо не нужны, эту позицию может закрыть и какой-нибудь гренадёр помоложе, а по хоккейным параметрам Свитов сдал уже давно. Совсем пропала скорость, добавилась неповоротливость, скатилась результативность. Уже в «Локомотиве» Александр выглядел бледно и незаметно (единственное яркое пятно – мощная драка с Лауридсеном), так что «железнодорожники» ожидаемо не стали продлевать с ним контракт. А будут ли у Свитова ещё другие предложения? Представить трудно, ведь одно из следствий жёсткого потолка зарплат – отказ клубов от переплат «сбитым лётчикам».



Максим Майоров



Статистика в прошлом сезоне (включая плей-офф): «Салават Юлаев», 42 игры, 6 (3+3) очков



Майоров долгое время отлично смотрелся в уфимском «боттоме», иногда не без успеха выходил в креативных звеньях и в целом не портил погоду, став одним из символов «Салавата» последней пятилетки. Но минувший сезон у Майорова получился совсем уж скупой на голы и передачи, и в Уфе решили не предлагать уроженцу Узбекистана новый контракт. Не помог даже вот этот феноменальный пас на Дмитрия Кугрышева, добивший «Авангард» в первом раунде плей-офф. Видимо, этот шедевр останется прощальным приветом Майорова для хоккейной Уфы.

Видео принадлежит ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Летом Майорова сватали в «Авангард», «Куньлунь» и «Нефтехимик», но 31-летний форвард до сих пор без нового контракта.



Иван Вишневский



Статистика в прошлом сезоне (включая плей-офф): «Автомобилист»/«Спартак», 37 игр, 9 (2+7) очков



Ещё в позапрошлом сезоне Вишневский был лучшим атакующим защитником «Автомобилиста», но в минувшем чемпионате у Ивана произошло резкое скатывание. Как в статистике, так и в уровне игры. В Екатеринбурге от него отказались, разорвав контракт, а в подобравшем Ивана «Спартаке» по окончании турнира защитнику тоже дали вольную.



За всё лето 32-летний защитник, имеющий, между прочим, опыт игры в НХЛ, так и не получил предложений и лишь в конце июля подписал пробный договор с «Нефтехимиком». Недавно нижнекамцы были готовы предложить Вишневскому полноценный контракт, но Ивана не устроили финансовые условия, и он покинул клуб.



Андрей Попов



Статистика в прошлом сезоне: «Трактор», 39 игр, 8 (5+3) очков



Под откос катится карьера Андрея Попова. Когда-то форвард был патриотом «Трактора», имел стабильное место во втором-третьем звене команды при любом наставнике и набирал свои 25-30 очков за сезон. Всё было нормально, но Попов захотел роста и в 2016 году принял предложение «Ак Барса». Уровень топ-клуба Андрей не потянул, затерялся в мощном ростере казанцев, а возвращение в «Трактор» минувшим летом не принесло счастья ни Попову, ни клубу.

Экс-форвард «Ак Барса» и «Трактора» Андрей Попов может завершить карьеру в 31 год

Теперь Андрей не нужен никому, а его пример – наука другим хоккеистам, что свой уровень стоит оценивать адекватно и иногда синица в руках всё же ближе, чем журавль в небе.

Николай Демидов



Статистика в прошлом сезоне (включая плей-офф): 38 игр, 7 (0+7) очков



Молодой ещё защитник Николай Демидов стал заложником своих неоправданно высоких требований. Перспективный, но ещё никому ничего не доказавший хоккеист хотел получить от «Сибири» солидный контракт, но новосибирский клуб настаивал на своём квалификационном предложении, а потому дорожки команды и хоккеиста разошлись. У Демидова было достаточно времени, чтобы договориться с другими клубами КХЛ, но никто не горел желанием платить «Сибири» компенсацию за всё ещё загадочного и, к тому же, подверженного травмам защитника, и в результате Демидов остался у разбитого корыта.

Заварухин — о Демидове: человека не заставишь работать, если у него нет желания

Сейчас, когда все составы укомплектованы, он остаётся без работы в самом расцвете сил, и это может пагубно сказаться на его карьере. Реальный выход только один – ехать в Европу и там начинать всё сначала.



Никита Щербак



Статистика в прошлом сезоне: «Авангард»/«Трактор», 31 игра, 11 (3+8) очков



Запутанная история с Никитой Щербаком. Весной он собирался оставаться в «Тракторе», но летом сменил агента, и Алёша Пилко убедил форварда, что ему нужно перезагружать карьеру за пределами России.

«Авангарду» с Андригетто больше не по пути, а Щербака я не хочу оставлять в России» Интервью с хоккейным агентом Алёшей Пилко.

Возможно, Щербаку так действительно будет лучше. Пока он нигде не трудоустроился, но по нашей информации Никита продолжит карьеру в одном из клубов шведского чемпионата.



Никита Нестеров



Статистика в прошлом сезоне (включая плей-офф): ЦСКА, 57 игр, 26 (7+19) очков



Ещё один русский защитник, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина, оставшийся свободным агентом этим летом. Ситуации у Войнова и Нестерова похожи и не похожи одновременно. Оба упустили шанс подписать контракты вовремя в нынешнее межсезонье, при этом Нестеров вряд ли грёзит НХЛ, как Вячеслав. Будем откровенны, уровень Никиты в сильнейшей лиге мира – это третья пара защитников, да и то не в каждой команде.

Два звёздных русских защитника без контракта. Что делать Войнову и Нестерову? У каждого из них свои проблемы. Решить их будет сложно.

Нестеров мог подписать крупный контракт с ЦСКА, затем передумал в пользу «Лос-Анджелеса», но в результате не вышло договориться и с «королями», а у «армейцев» к этому времени уже не было места под потолком зарплат. Сейчас у Никиты тяжёлая ситуация: в НХЛ он, похоже, особо не интересен, так что нужно либо брать академический отпуск (пропускать сезон), либо соглашаться на небольшой контракт в КХЛ. Правда, любому клубу, который захочет видеть Нестерова, придётся ещё выплатить компенсацию ЦСКА (Никита – ОСА), и этот факт только усугубляет положение хоккеиста.