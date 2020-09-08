Пойнт – суперзвезда НХЛ. Когда-то «Тампа» откопала его в третьем раунде драфта НХЛ

Ещё чуть-чуть, и Брэйден Пойнт вырвется в лидеры бомбардирской гонки этого плей-офф НХЛ. Он, как и Никита Кучеров, набрал пять очков в первом матче серии с «Айлендерс» и теперь имеет в активе 8 голов и 15 передач в 14 матчах (Маккиннон остановился на 25 очках в 15 матчах).
«Тампа» играет без своего капитана и первого центра Стивена Стэмкоса. Практически для любой другой команды это было бы смерти подобно, но для «молний» эта потеря прошла безболезненно, ведь у неё есть Пойнт – 24-летний нападающий, которого клуб выудил в дебрях третьего раунда драфта-2014. Сейчас все остальные могут только разводить руками, ведь шесть лет назад мало кто видел в миниатюрном (178 см) и худеньком (75 кг) форварде зачатки будущей звезды НХЛ.
«Печёнкой чуяли, что «Миннесота» заберёт Пойнта»
Генеральный менеджер «Тампы» Стив Айзерман впервые увидел Пойнта воочию в 2012 году, когда 16-летний нападающий делал первые шаги в WHL. Вообще, он приехал на матч ради Моргана Райлли, но всю игру не мог оторвать глаз от маленького центрфорварда.
Пойнт всю жизнь был маленьким и понимал, что ему придётся постоянно доказывать, что в его случае размер не имеет значения. Когда он попал в «Муз Джо» в конце сезона-2011/2012 после выступления в юношеском первенстве, то особенно ни на что не рассчитывал. «Думал, мне дадут сыграть пару смен в паре матчей, и это уже было бы круто. Я очень нервничал, но тренеры дали мне шанс преуспеть. Я им воспользовался», — вспоминал Пойнт. Он стал лучшим снайпером команды в плей-офф и привлёк к себе внимание Айзермана. «Мне нравится доказывать людям, что они были не правы на мой счёт», — смело говорил Пойнт перед драфтом НХЛ. Хотя и там он не рассчитывал на высокие места, пусть преддрафтовые рейтинги и ставили его довольно высоко – в конце первого, максимум в начале второго раунда.
За два года в Западной лиге Пойнт постоянно привлекался в сборную Канады, выиграл Кубок мира U17, золото Глинки и бронзу ЮЧМ. В «Муз Джо», одной из худших команд лиги на тот момент, он быстро стал главной звездой и во втором сезоне набрал 91 очко, играя против ребят на 2-3 года старше себя. Равные составы, большинство, меньшинство, ключевые моменты игры, вбрасывания – тренеры доверяли ему безоговорочно, и он не подводил.
Каким бы талантливым он ни был, в НХЛ на него всё ещё смотрели скептически. Маленький рост вкупе с довольно средним катанием в глазах скаутов перекрывал его мастерство. «Некоторые клубы перед драфтом спрашивали прямо, станет ли мой рост проблемой. Но я всегда был одним из самых маленьких и никогда не переживал на этот счёт. В НХЛ есть ребята ещё меньше, и они играют важные роли в своих командах. Но большие парни такие же люди, габариты ничего не значат, если ты понимаешь игру», — рассказывал форвард.
Прошло два раунда драфта, и никто не спешил выбирать Пойнта. В рейтинге «Тампы» он оставался единственным более или менее сильным игроком, и Айзерман стал срочно договариваться об обмене своего 80-го пика на более высокий. «Тампа» продвинулась вперёд всего на одну позицию, сумев договориться с «Миннесотой», но этого было достаточно. Судя по всему, они увели будущую звезду НХЛ из-под носа у конкурента.
«Уникальная ситуация. Мы полагали, что Пойнт крайне интересен «Миннесоте», они любят выбирать таких игроков. Печёнкой чуяли, что они его заберут», — вспоминал главный скаут «Тампы» Эл Мюррей.
«Миннесота» согласилась на размен, потому что в её рейтинге Пойнт стоял рядом с защитником Луи Бельпедио, которого они и выбрали 80-м. Это была большая ошибка для «Миннесоты» и невероятное везение для «Тампы».
Забавно, что выше в рейтинге у «молний» оказались Тони ДеАнджело (0 матчей за «Тампу», обменян в «Аризону», сейчас играет в «Рейнджерс») и ещё два игрока, имена которых даже приводить нет смысла. Они и близко не приблизились к уровню НХЛ.
«Может, для кого-то это секрет, но Пойнт – элита НХЛ»
Впрочем, в итоге всё равно получилось удачно. «Тампа» вытянула джокера в виде Пойнта, как делала уже не раз. Ондржей Палат был выбран в седьмом раунде, Никита Кучеров – во втором. Тайлер Джонсон и Янни Гурд вообще не выбирались на драфте (тоже слишком маленькие) и попали в «Тампу» из АХЛ.
Пойнт провёл ещё два сезона в юниорской лиге, сыграл на двух МЧМ и затем перешёл сразу в основу «Тампы». Он оброс мясом, немного подрос и стал работать над катанием с чемпионкой мира по фигурному катанию Барбарой Андерхилл. «Помню его в лагере развития. У него были хоккейные инстинкты, но катание было не более чем нормальным. Я отмечал его рабочую этику и как сильно он старается и думал: «Если бы ты был хоть чуточку больше». Но после тренировок по катанию он вышел на уровень выше среднестатистического в НХЛ и стал по-настоящему опасным», — вспоминал тренер «Тампы» Джон Купер.
Уже первые пару сезонов позволили предположить, что из него вырастет большой игрок – Пойнт прогрессировал семимильными шагами. К скорости, с которой и так всё было отлично, прибавились плавность катания и умение ускользать от соперников. Стал незаменимым игроком в любой ситуации – в атаке, в обороне, на последних минутах игры. В третьем сезоне о нём начали говорить как о звезде. Пойнт отмахивался – да куда ему до настоящих мастеров. В тот год он набрал 92 очка – больше в команде было только у Кучерова и Стэмкоса.
«Может, для кого-то это секрет, но он – элита НХЛ. Больше всего впечатляет его катание. Он получает шайбу и включает пятую передачу, в НХЛ на такое способны буквально несколько игроков», — говорил Стэмкос.
Сегодня Пойнт на пару с Кучеровым ведёт «Тампу» к долгожданному Кубку Стэнли. Забивает важнейшие голы (включая шайбу в пятом овертайме с «Коламбусом», расчерчивает с россиянином невероятные комбинации, выцарапывает шайбу у бортов, устанавливает клубные рекорды. Джон Купер называет его суперзвездой, и он не преувеличивает. Сейчас остаётся только гадать, как бы сейчас справлялась «Тампа» без Стэмкоса, не уведи шесть лет назад «золотой» драфт-пик у «дикарей».
- 8 сентября 2020
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