Кто пойдёт по пути Якупова? 7 хоккеистов, которых могут выменять топ-клубы КХЛ

Обмен Наиля Якупова из «Амура» в «Авангард» стал пока самой яркой сделкой в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. Думаю, ждать какого-то похожего по резонансу трансфера в ближайшее время не приходится, но факт в том, что топ-клубы ещё точно будут пытаться усиливаться с помощью обменов. Рассказываем, на кого ведущие команды лиги могут клюнуть.

Якупова снова обменяли! Хоккеист отказался от 90 млн ради перехода в «Авангард» Мы узнали все подробности громкой сделки.

Финские легионеры – главная гордость и надежда новосибирского клуба, угодившего в глубокий кризис. Безусловно, прямо сейчас не может быть и речи о том, что они могут покинуть клуб, ведь для «Сибири» ещё ничего не потеряно в нынешнем сезоне. Но можно предположить, что если через пару месяцев у «снежинок» ничего не изменится, если в клубе продолжит царствовать хаос и бардак, то вероятность ухода Пуустинена и/или Руохомаа существенно возрастёт. Контракты у них действуют до конца нынешнего чемпионата, и, возможно, сами финны будут заинтересованы в том, чтобы он закончился для них не в феврале, а в марте-апреле. Надо сказать, что распродажа командами-аутсайдерами лидеров перед плей-офф в последнее время вышла из моды, но если в «Сибири» будут понимать, что кубковая весна клубу не светит, а финнов точно не удастся сохранить и на следующий сезон, то почему бы не заработать на их обмене?

Худшая оборона и шесть поражений подряд. Почему посыпалась «Сибирь» Много вопросов как к руководству, так и к тренерскому штабу команды.

Определённый интерес к классному снайперу Пуустинену и умному диспетчеру Руохомаа со стороны топ-команд наверняка будет. Вероятно, кого-то смутит их легионерский статус, но даже сейчас у некоторых сильных команд есть недокомплект иностранцев, да и, как показывает практика, нет ничего страшного в том, чтобы иметь в заявке, например, шесть «варягов». Опять же, травмы и коронавирус никто не отменял.

Владимир Бутузов («Амур»)

Форвард Бутузов давно хочет попробовать свои силы в топ-клубе, но пока принять новый вызов в своей карьере ему не удаётся. После трёх лет игры за «Адмирал» Владимир вроде бы заключил контракт с «Магниткой» прошлой весной, но почти сразу же стал частью сделки по переходу в Магнитогорск Сергея Плотникова.



Ходили слухи, что Бутузов не задержится в Хабаровске и будет обменян куда-то ещё, однако нынешний чемпионат Владимир всё-таки начал в «Амуре». Поначалу Бутузов выглядел бледно, но с приходом Сергея Светлова добавил и прямо сейчас является лучшим бомбардиром и снайпером хабаровчан. Если Владимир продолжит в том же духе, то вполне может сменить команду до дедлайна. Всё-таки амбиции у форварда и его агента остаются высокими.

Николай Демидов («Сибирь»)

Права на Демидова принадлежат «Сибири», однако играть за новосибирскую команду защитник не намерен. Всё дело в том, что клуб и игрок разнятся в оценке суммы контракта Николая, а прийти к компромиссу не получается. Да и отношения уже испорчены, хотя нынешней «Сибири» Демидов наверняка бы пригодился.

Заварухин — о Демидове: человека не заставишь работать, если у него нет желания

Но сейчас защитник – это тот актив «снежинок», который можно лишь обменять. Летом не нашлось желающих получить Демидова и заплатить «Сибири» компенсацию, но, может быть, сейчас появятся команды, которые хотят укрепить состав талантливым игроком с задатками сильного пакмувера? Хотя понятно, что чем дольше игрок сидит без игровой практики, тем меньший он вызывает интерес.

Возвращение Александра Хованова в Россию провалилось. В «Ак Барсе» молодой нападающий не выдержал конкуренции и не смог сработаться с Дмитрием Квартальновым, в результате выпал из состава, куда вернулся ненадолго только из-за болезни игроков казанской основы. В сухом остатке у Хованова 0 очков в семи играх за «Ак Барс», но и в ВХЛ, где он провёл четыре матча за «Барс», ситуация немногим лучше.

Агент Хованова: «Ак Барс» хочет обменять Сашу и выручить за него что-то ценное

У Хованова есть, конечно, слабые стороны, но это достаточно талантливый нападающий, и очевидно, что сейчас ему необходима перемена обстановки. Это понимают и в «Ак Барсе», и ищут варианты для обмена. Вполне возможно, это будет другой топ-клуб КХЛ с более лояльным и менее жёстким тренером, а также недобором креативных центрфорвардов.

Даниил Мироманов (ХК «Сочи»)

Мироманов – одно из главных открытий на старте этого сезона, и единственный русский атакующий защитник, за которого не стыдно. Даниилу, конечно, помогает то, что он переделанный нападающий, но нужно отметить, что и с игрой в обороне у Мироманова всё в порядке. В «Сочи» он сейчас настоящий лидер, и этот прорыв позволяет Даниилу надеяться на повышение в статусе.



Понятно, что в случае с игроками «леопардов» правило первой ночи принадлежит СКА, и Мироманов – не исключение. Собственно, прошлый сезон он провёл в системе «армейцев», а на юг России отправился в скрытую аренду. Но тут вопрос в том, нужен ли сейчас Даниил петербуржцам, у которых и так огромная конкуренция за места в составе. В принципе, СКА может и разрешить «Сочи» обменять Мироманова в другой клуб (при наличии к нему интереса, разумеется), но тогда права на интересного защитника будут «армейцами» потеряны.

«Авангарду» тесно в системе Хартли, «Сочи» губит связь со СКА. Что происходит в КХЛ ЦСКА «плывёт» под натиском топ-клубов, а «Автомобилист» не меняется – выводы из матчей КХЛ.

Швед мог начать этот сезон в другом клубе, но упорство южан и их петербуржских кураторов пока не позволило Стрёмваллю попробовать свои силы в более серьёзной команде. Напомню, у «Сочи» и форварда существовал договор, по которому они не должны были предлагать Мальте квалификационное предложение по окончании прошлого сезона. Но «леопарды» его нарушили и всё-таки закрепили права на Стрёмвалля за собой, а потом предлагали нереальные варианты для его обмена. Говорят, что в этой истории большую роль также сыграл СКА, который не хотел отпускать результативного шведа из своей «системы».



Понятно, что Стрёмваллю в «Сочи» нечего делать, и он достоин лучшего, но всё зависит от петербуржского клуба. Возможно, СКА сам захочет видеть его в своих рядах, хотя конкуренция в нападении у «армейцев» ещё больше, чем в защите. А может быть, «Сочи» разрешат обменять Стрёмвалля в другой клуб КХЛ на нормальных условиях – всё равно швед в следующем сезоне должен отправиться в Америку.