«Салават» — поставщик очков для аутсайдера КХЛ. Но чудо-бросок Ларсена принёс победу Уфе

У китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», временно базирующегося в Мытищах, в нынешнем сезоне КХЛ исключительно приятные ассоциации от встреч с уфимским «Салаватом». В первой игре с башкирским клубом, которая состоялась 19 сентября, «драконы» набрали первое очко в этом чемпионате, уступив в серии буллитов. Ну а в повторном поединке на подмосковной земле «Куньлунь» и вовсе одержал первую чистую победу в сезоне!

Фаворит сезона КХЛ проиграл худшей команде лиги. Что это было, «Салават»? Конфуз, который можно объяснить. Но он остаётся конфузом.

Кстати, именно тот успех вдохновил «Куньлунь» и позволил китайской команде оттолкнуться от дна Восточной конференции. После матча с уфимцами «драконы» из следующих пяти поединков выиграли три (у «Торпедо», «Магнитки» и СКА) плюс на равных сыграли с безоговорочным лидером КХЛ ЦСКА. Уйти с последнего места китайцам пока не удавалось, но они уже точно не выглядели безоговорочными аутсайдерами турнира. Дело, конечно, было не в волевой победе над «Салаватом» — просто «Куньлуню» наконец удалось собрать оптимальный состав и сыграться.



«Салавату», разумеется, не было никаких дел до радостей «драконов». Уфимцы преследуют свои цели, главной из которых в последнее время было окончательное восстановление основных игроков после коронавирусного кризиса. Юлаевцы провели несколько невнятных встреч после выздоровления лидеров, но матч в Магнитогорске показал, что финны «Салавата» уже в полнейшем порядке.

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Третья игра сезона между «Салаватом» и «Куньлунем» проходила в Уфе. Кстати, она имела особое значение для хозяев площадки: в случае победы подопечные Томи Лямся опережали «Авангард» в таблице и как минимум до вечера занимали вторую строчку на Востоке. А учитывая, как тяжело омичи играют с командами Олега Знарка («Авангарду» предстояла игра со «Спартаком»), «Салават» мог рассчитывать, что на таком комфортном месте он и вовсе уйдёт на первый перерыв в сезоне.



Игра началась для «Салавата» многообещающе: Евгений Бирюков, Владимир Жарков и Вячеслав Солодухин на четвёртой минуте убежали в стремительную контратаку, которую точным броском завершил последний. Уфимцы вообще провели мощный период, обрушили на ворота Шимона Грубеца 23 броска, однако на перерыв умудрились уйти при ничейном счёте. Свои моменты растранжирили, а вот в меньшинстве пропустили от Кейси Уэллмана.

Во втором периоде «Салават» быстро вновь вышел вперёд – своё регулярное слово сказал Теэму Хартикайнен, реализовавший лишнего броском с пятачка. Однако «Куньлунь» в этот вечер хоть и проигрывал в инициативе и территории, но боролся очень симпатично и старался использовать свои козыри. Таковым весьма неожиданно стало большинство: второе удаление «Салавата» в матче тоже было реализовано, отличился Хантер Шинкарук, которому уфимцы предоставили очень много свободного пространства и времени, чтобы правильно распорядиться шайбой.

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После второго отрезка на кубе «Уфа-Арены» горело 2:2, казалось, что «Салават» сможет дожать упорных гостей в основное время, но «Куньлунь» довольно грамотно подсушил игру и снова не проиграл уфимцам безвозмездно. «Драконы» смогли уйти в овертайм и таким образом набрали уже четвёртое из шести возможных очков в противостоянии с «Салаватом». Уфимцы прямо настоящие поставщики результативных баллов для пока ещё аутсайдера Востока.



В овертайме у «Куньлуня» был замечательный момент, чтобы добиться победы, но Спенсер Фу после шикарной обводки упёрся в Метсолу. А на последней минуте дополнительного времени всё решил датский защитник хозяев Филип Ларсен. Он вместе с Маркусом Гранлундом вывалился на ворота Грубеца «2 в 1», но решил не отдавать невезучему финну (тот обстрелял все штанги в этом матче), а всё решил сам. Бросок у Ларсена получился чудесным – он попал под самую перекладину, не оставив шансов чешскому голкиперу «Куньлуня».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Салават» одержал трудную победу, поднялся на вторую строчку Востока и стал ждать результата матча в Москве между «Спартаком» и «Авангардом». «Куньлунь» же, благодаря набранному очку, впервые в сезоне ушёл с последнего места Востока, обойдя «Нефтехимик». Кстати, голкипер «драконов» Шимон Грубец, отразивший в Уфе 46 бросков, вероятно провёл последнюю игру за «Куньлунь». По некоторым данным, чешский голкипер во время паузы перейдёт в «Авангард». Что ж, в таком случае Грубец дал великолепный дембельский аккорд за «драконов».