Лидеры Уфы выдохлись, в России закончились вратари для сборной. Что происходит в КХЛ

После очередного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

Лямся загонял уфимских финнов. В «Салавате» не меняется тактика, и это бьёт по перспективе клуба

У «Салавата Юлаева» наступили сложные времена. Уфимский клуб в последних пяти матчах проиграл четырежды, а единственную победу на этом отрезке одержал в Екатеринбурге, дожав «Автомобилист» в овертайме. Причины мини-кризиса ясны – у «Салавата» просела атака. На протяжении четырёх встреч уфимцы не могут забросить более одной шайбы в основное время, и это нонсенс для одной из самых забивных команд КХЛ. Но объясняется всё очень просто – первое звено «Салавата» просто выдохлось морально и физически, а без помощи финнов нападение уфимцев погружено в апатию. С этим согласны даже сами хоккеисты.

«Моё мнение совпадает с вашим». Кугрышев высказался об апатии «Салавата Юлаева» в атаке

Нет ничего странного в том, что Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен устали. Эти парни в среднем проводят на льду более 20 минут – такой суммарной нагрузки на одну тройку нет больше ни в одном клубе лиги. Уфимские финны – железные люди, но даже им периодически нужно отдыхать, иначе не избежать спадов.



Удивительно другое: «Салават» оказался не готов к этому спаду. Главный тренер уфимцев Томи Лямся продолжает эксплуатировать (по-другому и не скажешь!) своих лидеров даже в те моменты, когда им явно не хватает свежести и эмоций, хотя смысла в этом особого нет. Возьмём хотя бы последний матч «Салавата» с «Магниткой». Рядовая игра регулярки, после двух периодов счёт равный, но в третьем отрезке Лямся зачем-то переходит на игру практически в два звена, раз за разом отправляя на лёд первую тройку. В результате у Хартикайнена игровое время 9.21, у Маннинена — 9.42, у Гранлунда – 10.02. Но во имя чего? Неужели «Салавату» так важно было обыграть «Магнитку»? Или у Лямся просто нет другой тактики?

Лямся: первая тройка «Салавата» немного устала, не хватает свежести

Помнится, точно так же вёл себя на тренерском мостике Николай Цулыгин. Выпускал первое звено и ждал, что они вытащат «Салават» из любой передряги, а в трудные моменты двужильные лидеры уфимцев и вовсе уходили со льда лишь на минуту-полторы, чтобы перевести дух да попить водички. Но в начале нынешнего сезона казалось, что Лямся более хитрый и многогранный наставник, чем Цулыгин, а у «Салавата» хорошая глубина атаки и не такая сильная зависимость от первой тройки. Не один осенний матч уфимцев подтверждал этот тезис, но мы видим, что сейчас всё свелось к старой доброй тактике.

«Салават» потерял главных звёзд, но вышел в лидеры КХЛ. Уфа больше не команда одного звена Оказывается, в башкирском клубе хорошая глубина состава и крутая молодёжь. Понять это помог коронавирус.

А где заявленный баланс нападения и вариативность атаки? Ничего этого, видимо, больше нет. Никита Сошников уехал, Михаил Воробьёв не тянет, Дмитрий Кугрышев по-прежнему нерезультативен, и только Александр Кадейкин старается оказывать финнам посильную помощь в созидании, но у этого хоккеиста всё же несколько другая роль. И выходит, что больше в «Салавате» никто творить и не способен, а тренер не хочет искать какие-то варианты для решения этой проблемы, гоняя в каждом матче своих ключевых форвардов до седьмого пота.



Стратегию «Салавата» имени первого звена, конечно, нельзя назвать порочной — перед глазами стоит опыт последних двух сезонов. Там лидеры уфимцев тоже в какой-то момент уставали по ходу регулярки, но к плей-офф подходили в идеальной форме и выглядели великолепно. Вероятно, так будет и сейчас.



Но вот вопрос: для чего тогда была произведена замена Цулыгина на Лямся? Думаю, что в Уфе хотели коренных изменений. Что там устали видеть «Салават» в нижней части восьмёрки по итогам регулярки и последующие геройские подвиги в плей-офф. В столице Башкортостана наверняка хотели создать команду, которая бы боролась за Кубок Гагарина не вопреки, а благодаря чему-то, которая бы могла себе позволить пройти хотя бы первый раунд кубковых встреч с запасом, с потенциалом, а включиться по-настоящему уже на поздних стадиях. Уверен, Лямся назначили главным, чтобы он создал гибкий, разноплановый коллектив, в котором бы всё не зависело от настроения и кондиций трёх человек, и таким образом вывел бы «Салават» на новый уровень. Однако сейчас мы видим ровно то же самое, что и в предыдущие годы, но этот стиль хоть и позволит уфимцам снова пошуметь в плей-офф, но трофей не принесёт. Потому что тяжело представить, как Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен справятся, допустим, с тремя топ-клубами в восточной сетке, и при этом оставят достаточно сил на западного финалиста, которым с огромной долей вероятности будет ЦСКА. А ведь «армейцы» прекрасно знают, как нейтрализовать даже свеженького Хартикайнена и его свиту.

ЦСКА «выключил» Хартикайнена, «Автомобилист» показал кубковый почерк. Что происходит в КХЛ Московские «армейцы» преподали урок другим клубам, «Северсталь» рвётся в лидеры Запада.

СКА проиграл худшей команде КХЛ, а в России кончились вратари для сборной

Санкт-Петербургские «армейцы» вчера умудрились проиграть рижскому «Динамо». До этой встречи у подопечных Петериса Скудры было лишь 4 победы в 31 матче, причём топ-клубы латвийцам ещё не покорялись – дважды был обыгран «Куньлунь», по разу «Витязь» и минское «Динамо». Что уж говорить, рижане до сих пор находятся в статусе худшей команды КХЛ, которая непонятно что делает на таком высоком уровне.



И тут – победа над СКА. Донором сборной России, который только что «сдал» 11 хоккеистов на нужды национальной команды для Кубка Первого канала. Понятно, что «армейцы» не настроились на эту встречу должным образом, но всё же удивительно, как можно было превратить 2:0 и 3:1 по ходу игры в итоговые 3:3 и поражение по буллитам. И это ещё «Динамо» в овертайме не реализовало два большинства! Зато Дарзиньш в серии штрафных бросков нарисовал такую красоту, обыграв Самонова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Вообще, новоиспечённые голкиперы сборной России вчера, мягко говоря, не впечатлили. Ладно Самонов — его, холодного, «раздели» только на одном буллите. А вот Михаил Бердин сыграл очень слабо, пропустив два дешёвых гола с прямых бросков и позволив Риге помечтать о положительном результате.

Состав сборной России на Кубок Первого канала. Многие из этих игроков могут поехать на ЧМ! Бурдасов и Сошников получили шанс показать себя на Кубке Первого канала, а Жафяров, Кадейкин и Макеев остались без вызова.

На самом деле, эта игра просто подлила масла в огонь обсуждений состава сборной России на домашний этап Евротура. К списку фамилий от Ротенберга — Брагина сразу было много вопросов, но больше всего смущала вратарская бригада.

Ладно Иван Федотов. Голкипер «Трактора» едет на московский турнир туристом, чтобы, как говорится, прочувствовать атмосферу сборной России. Было бы странно, если бы на роль третьего вратаря пригласили какого-нибудь голкипера с опытом игры за национальную команду, типа Билялова или Бобкова. В этом бы не было никакого смысла.



Но Бердин? Игру этого голкипера из системы «Виннипега» мы наблюдаем в КХЛ уже несколько месяцев, и ничего такого, достойного вызова в сборную, Михаил не показывает. Как и все, может быть великолепен на кураже, но ему не хватает стабильности, надёжности, Бердин допускает довольно много ошибок. Вот как после матча с рижанами ставить Михаила в рамку сборной?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

С вызовом Самонова всё более-менее ясно. Его пригласили потому, что у Александра уже есть небольшой опыт игры за сборную России, а рисковать на Кубке Первого канала никто не хочет. Видимо, с прицелом на московский турнир Самонова в конце ноября экстренно вытащили из глубокого запаса СКА, чтобы вратарь национальной команды получил хоть какую-то игровую практику. Теперь, видимо, из тех же соображений оставшиеся до турнира матчи за «армейцев» будет играть Бердин.



Посмотрите, какая сложилась нелепая картина. Вратарей для сборной России на домашний этап Евротура приходится искать на скамейке запасных базового клуба этой сборной. И ведь альтернативы практически нет!



Ну хорошо, кого бы вы вызвали на роль основного вратаря вместо Самонова? Александр Шарыченков очень старается в ЦСКА, но до первого номера сборной на ответственном этапе точно не дотягивает, да и без соответствующего опыта его никто на это место не возьмёт. Иван Бочаров остановился в развитии в «Динамо», Тимур Билялов в нынешнем сезоне уже не так хорош даже в системе Квартальнова, Василию Кошечкину уже 37 лет… Есть ещё прогрессирующий Евгений Аликин в «Амуре», но его логичнее было брать не вместо Самонова, а вместо Бердина. Забавно ещё, что в топ-5 вратарей КХЛ по проценту отражённых бросков есть два российских голкипер, но и Игорь Бобков, и Эмиль Гарипов проиграли в «Авангарде» конкуренцию чеху Шимону Грубецу и давно сидят без игровой практики.

Сафронов: в России много отличных вратарей, но первого номера нет даже для этапа Евротура

Вот и получается, что прав Андрей Сафронов: в России много отличных вратарей, классно работает школа, в финале Кубка Стэнли играют два наших голкипера, но из КХЛ-то даже нельзя выбрать железобетонного первого номера на этап Евротура. Парадокс! О котором до вчерашнего дня многие из нас даже не задумывались.



Поэтому не стоит винить штаб сборной за их вратарский выбор. С Бердиным они, конечно, переборщили, но играть-то всё равно будет Самонов, как самый опытный. И будем надеяться, что Александр не подведёт, иначе за ЧМ-2021, куда не приедут игроки НХЛ, станет тревожно.

«Нефтехимик» ужасен, Буцаева пора менять

К началу декабря в КХЛ по-прежнему состоялась только одна тренерская отставка, и этот факт не может не радовать. Наставникам в последнее время стали больше доверять руководители, на крайние меры клубы идут крайне редко, нашлись альтернативные способы воздействия на проваливающуюся команду.

Тренер-канадец заслужил доверия, а Хабаровск – главный офшор лиги? Что происходит в КХЛ Прорыв лидеров «Динамо», проверка на выдержку в «Автомобилисте», обмен Голдобина и высокий поступок «Ак Барса» — в итогах недели КХЛ.

В очередной раз поддержу эту тенденцию, потому что убеждён, что в современном хоккее смена тренера по ходу сезона не имеет никакого глобального смысла. Максимум – мимолётный взлёт, а как правило – топтание на месте. Поэтому и считаю, что сейчас «Автомобилисту» никак нельзя увольнять Билла Питерса, а ранее выступал против резких движений в адрес Юрия Михайлиса, Ильи Воробьёва и Николая Заварухина.

При всём этом понятно, что есть в КХЛ команды, не преследующие никаких больших целей. Аутсайдеры со спортивной точки зрения, выполняющие лишь социальную функцию для своего региона. И когда такие команды перестают справляться с задачей хотя бы иногда радовать своих болельщиков, то здесь как раз и нужны глобальные и резкие перемены.

Я веду речь о «Нефтехимике» и Вячеславе Буцаеве. Нижнекамцы выглядят в нынешнем сезоне отвратительно, домашний лёд перестал быть для них хоть каким-то дополнительным фактором, и там они умудряются «сливать» даже «Куньлуню». Не за горами последнее место Восточной конференции. В чём же дело? Понятно, что у «Нефтехимика» худшая в КХЛ вратарская линия, да и в целом очень серый состав, в котором с трудом можно выделить каких-то лидеров. Но Буцаеву не впервой работать с ростером эконом-класса, однако раньше тренер не позволял своим командам выглядеть так позорно. Очевидно, Вячеслав Геннадьевич просто устал, да и засиделся уже в кресле наставника «Нефтехимика».



Сюда сейчас нужно звать какого-нибудь взрывного тренера, который сможет расшевелить нижнекамских хоккеистов, привнести какие-то свежие эмоции. Сергей Светлов занят в «Амуре», поэтому идеальный кандидат – Андрей Назаров, давно скучающий без работы.